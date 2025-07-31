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В Севастополе ограничат движение транспорта ночью - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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В Севастополе ограничат движение транспорта ночью
В Севастополе ограничат движение транспорта ночью - РИА Новости Крым, 31.07.2025
В Севастополе ограничат движение транспорта ночью
В Севастополе на улице Тоннельной ограничат ночное движение транспорта до 8 сентября. Как сообщает пресс-служба правительства города, мера связана с ремонтными... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Тоннельной ограничат ночное движение транспорта до 8 сентября. Как сообщает пресс-служба правительства города, мера связана с ремонтными работами.Запрет на проезд транспорта будет действовать с 31 июля до 8 сентября с 23:30 до 6 часов утра, уточнили в пресс-службе. Меры необходимы для проведения ремонтных работ на железнодорожном переезде, горожан и гостей Севастополя просят учитывать информацию и при необходимости выбирать альтернативные маршруты.В Крыму ранее ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное, сообщал минтранс республики. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажировВ центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и срокиМост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонт
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РИА Новости Крым
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В Севастополе ограничат движение транспорта ночью

В Севастополе на улице Тоннельной ограничат движение транспорта ночью

20:41 31.07.2025
 
Общественный транспорт Севастополя
Общественный транспорт Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Тоннельной ограничат ночное движение транспорта до 8 сентября. Как сообщает пресс-служба правительства города, мера связана с ремонтными работами.
"Ночные ограничения движения будут действовать в районе железнодорожного переезда, расположенного вблизи дома № 10 по улице Тоннельная", – сказано в сообщении.
Запрет на проезд транспорта будет действовать с 31 июля до 8 сентября с 23:30 до 6 часов утра, уточнили в пресс-службе. Меры необходимы для проведения ремонтных работ на железнодорожном переезде, горожан и гостей Севастополя просят учитывать информацию и при необходимости выбирать альтернативные маршруты.
© Правительство СевастополяВ Севастополе ограничат движение транспорта ночью
В Севастополе ограничат движение транспорта ночью
© Правительство Севастополя
В Севастополе ограничат движение транспорта ночью
В Крыму ранее ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное, сообщал минтранс республики. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2025 года.
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