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В Севастополе ограничат движение транспорта ночью

В Севастополе ограничат движение транспорта ночью - РИА Новости Крым, 31.07.2025

В Севастополе ограничат движение транспорта ночью

В Севастополе на улице Тоннельной ограничат ночное движение транспорта до 8 сентября. Как сообщает пресс-служба правительства города, мера связана с ремонтными... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T20:41

2025-07-31T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Тоннельной ограничат ночное движение транспорта до 8 сентября. Как сообщает пресс-служба правительства города, мера связана с ремонтными работами.Запрет на проезд транспорта будет действовать с 31 июля до 8 сентября с 23:30 до 6 часов утра, уточнили в пресс-службе. Меры необходимы для проведения ремонтных работ на железнодорожном переезде, горожан и гостей Севастополя просят учитывать информацию и при необходимости выбирать альтернативные маршруты.В Крыму ранее ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное, сообщал минтранс республики. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажировВ центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и срокиМост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонт

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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