https://crimea.ria.ru/20250731/v-mid-rossii-otreagirovali-na-snos-pamyatnika-ayvazovskomu-v-karabakhe-1148389661.html

В МИД России отреагировали на снос памятника Айвазовскому в Карабахе

В МИД России отреагировали на снос памятника Айвазовскому в Карабахе - РИА Новости Крым, 31.07.2025

В МИД России отреагировали на снос памятника Айвазовскому в Карабахе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала снос памятника русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в Степанакерте. РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T17:31

2025-07-31T17:31

2025-07-31T17:31

новости

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

иван айвазовский

политика

нагорный карабах

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала снос памятника русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в Степанакерте.Ранее стало известно, что в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе снесли памятник маринисту Ивану Айвазовскому. Демонтаж мемориала состоялся в день рождения художника – 30 июля.Захарова в своем Telegram-канале опубликовала фото наиболее известных картин художника, среди которых "Девятый вал", "Последняя минута на океане", "Вид на Везувий в лунную ночь", "Кораблекрушение" и другие.Пост она сопроводила таким комментарием: "Творчество Айвазовского. Где-то ликвидируют ему памятники, а я ликвидирую безграмотность тех, кто ни разу не видел его полотен".Ранее председатель Общественной организации "Региональная армянская национально-культурная автономия Республики Крым "Крымское армянское общество", зампредседателя Комитета госсовета Крыма по межнациональным отношениям Георгий Акопян в комментарии РИА Новости Крым заявил, что снос памятника Айвазовскому в Карабахе является варварством и продолжением программы Запада по уничтожению культуры на всем постсоветском пространстве.Иван Константинович Айвазовский – русский живописец и график, один из самых известных маринистов XIX века, коллекционер и меценат. Живописец Главного морского штаба. Родился в Феодосии, окончил Симферопольскую гимназию и Императорскую Петербургскую Академию художеств, был живописцем Главного морского штаба России. С 1846 года жил и работал в Феодосии, преподавал в созданной им художественной мастерской. В 1880 году основал картинную галерею. С 1881 года – почетный гражданин Феодосии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Айвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"Украсть Айвазовского: в Крыму оценили новые идеи киевского режимаМетрополитен-музей Нью-Йорка объявил Айвазовского армянином из Украины

https://crimea.ria.ru/20250731/v-stepanakerte-snesli-pamyatnik-ayvazovskomu-1148377859.html

нагорный карабах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), иван айвазовский, политика, нагорный карабах