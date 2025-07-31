https://crimea.ria.ru/20250731/v-krymu-rasshiryayut-chislo-avtobusnykh-marshrutov-s-beznalichnoy-oplatoy-1148386697.html

В Крыму расширяют число автобусных маршрутов с безналичной оплатой

В Крыму расширяют число автобусных маршрутов с безналичной оплатой - РИА Новости Крым, 31.07.2025

В Крыму расширяют число автобусных маршрутов с безналичной оплатой

С 1 августа общественный транспорт еще на пяти маршрутах в Симферополе, на трех в Керчи, а также один пригородный маршрут будут работать исключительно на... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T15:58

2025-07-31T15:58

2025-07-31T15:55

симферополь

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крымтроллейбус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. С 1 августа общественный транспорт еще на пяти маршрутах в Симферополе, на трех в Керчи, а также один пригородный маршрут будут работать исключительно на безналичной оплате. Об этом предупреждает пресс-служба минтранса Крыма.С 21 июля в Симферополе общественный транспорт на 13 маршрутах перешел на оплату исключительно в безналичном режиме, информировал ранее минтранс."С 1 августа в пилотный проект по работе общественного транспорта "Крымтроллейбус" с исключительно безналичной оплатой проезда добавляются маршруты", – сказано в сообщении.По данным профильного министерства, в Симферополе к пилотному проекту добавили автобусные маршруты №30 "Фонтаны – Свобода", №55 "Битумное – а/с Западная", №67 "Данилова – Республиканский Военкомат", №93 "Неаполь Скифский – площадь Амет-Хана Султана", №95 "Гурзуфская – Битумное", а также пригородный троллейбусный маршрут №51 "Симферополь – Алушта".Кроме того, на безналичный расчет переходят автобусные маршруты в Керчи: №3 "Завод Стеклоизделий – Таврическая площадь", №8 "Автовокзал – Завод "Коралл", №41 "ГУП КМЗ – Аршинцево - Горпляж".В ведомстве напомнили, что меры вводятся для сбора статистических данных, разработки дорожной карты по переходу на безналичную систему оплаты в салонах транспортных средств, а также для повышения качества и безопасности пассажирских перевозок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажиров"Крымтроллейбус" за полгода перевез 52 миллиона пассажировДо железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобус

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, керчь, крымтроллейбус, транспорт, общественный транспорт, крым, новости крыма