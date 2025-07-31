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В Инкермане вспыхнул пожар у железнодорожной станции - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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В Инкермане вспыхнул пожар у железнодорожной станции
В Инкермане вспыхнул пожар у железнодорожной станции - РИА Новости Крым, 31.07.2025
В Инкермане вспыхнул пожар у железнодорожной станции
Пожар вспыхнул у железнодорожной станции "Инкерман-2". На месте работают спасатели и флот. Об этом сообщили в МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T12:38
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мчс севастополя
севастополь
пожар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул у железнодорожной станции "Инкерман-2". На месте работают спасатели и флот. Об этом сообщили в МЧС Севастополя.По данным спасателей, погибших и пострадавших в результате пожара нет.С начала 2025 года в Крыму за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 659 человек, сообщали ранее в главке МЧС России по Крыму. В министерстве уточнили, что среди нарушителей 540 граждан, 104 должностных лица и 15 юридических. Больше всего штрафов (270) наложено за разведение открытого огня, из них 268 – на частных лиц.На прошлой неделе на горе Тепе-Оба турист разжег благовоние, и из-за искры начался пожар, который охватил тысячу квадратов, включая земли лесного фонда. В Судаке десятилетняя девочка, играя со спичками, подожгла сухую траву – огонь распространился на 250 квадратных метров. В обоих случаях пожары были оперативно ликвидированы, нарушители установлены и привлечены к ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлили запрет на посещение лесовПожар в Кировском районе Крыма потушили на площади три гектараБольше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала года
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мчс севастополя, севастополь, пожар, происшествия, инкерман, новости севастополя
В Инкермане вспыхнул пожар у железнодорожной станции

В Инкермане у железнодорожной станции горит растительность

12:38 31.07.2025 (обновлено: 12:46 31.07.2025)
 
© МЧС Севастополя Пожар у железнодорожной станции "Инкерман-2"
Пожар у железнодорожной станции Инкерман-2
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул у железнодорожной станции "Инкерман-2". На месте работают спасатели и флот. Об этом сообщили в МЧС Севастополя.
"Информация о горении растительности поступила в 11:54. На месте работают подразделения МЧС России и флота, подвоз воды налажен силами предприятия "Севавтодор", - сказано в сообщении.
По данным спасателей, погибших и пострадавших в результате пожара нет.
С начала 2025 года в Крыму за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 659 человек, сообщали ранее в главке МЧС России по Крыму. В министерстве уточнили, что среди нарушителей 540 граждан, 104 должностных лица и 15 юридических. Больше всего штрафов (270) наложено за разведение открытого огня, из них 268 – на частных лиц.
На прошлой неделе на горе Тепе-Оба турист разжег благовоние, и из-за искры начался пожар, который охватил тысячу квадратов, включая земли лесного фонда. В Судаке десятилетняя девочка, играя со спичками, подожгла сухую траву – огонь распространился на 250 квадратных метров. В обоих случаях пожары были оперативно ликвидированы, нарушители установлены и привлечены к ответственности.
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