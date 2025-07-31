https://crimea.ria.ru/20250731/udary-po-ukraine-segodnya---kakie-obekty-porazheny-1148375994.html

Удары по Украине сегодня - какие объекты поражены

Удары по Украине сегодня - какие объекты поражены - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Удары по Украине сегодня - какие объекты поражены

Групповой удар нанесла армия России по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, все объекты поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T12:12

2025-07-31T12:12

2025-07-31T12:12

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Групповой удар нанесла армия России по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, все объекты поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, поражены инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов. "Цели удара достигнуты", - подчеркнули в оборонном ведомстве.Взрывы прогремели на Украине сегодня ночью – удары, в частности, пришлись по Киеву, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Также утром стало известно, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из города Часов Яр в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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