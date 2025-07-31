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Удары по Украине сегодня - какие объекты поражены
Удары по Украине сегодня - какие объекты поражены - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Удары по Украине сегодня - какие объекты поражены
Групповой удар нанесла армия России по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, все объекты поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T12:12
2025-07-31T12:12
2025-07-31T12:12
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Групповой удар нанесла армия России по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, все объекты поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, поражены инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов. "Цели удара достигнуты", - подчеркнули в оборонном ведомстве.Взрывы прогремели на Украине сегодня ночью – удары, в частности, пришлись по Киеву, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Также утром стало известно, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из города Часов Яр в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Удары по Украине сегодня - какие объекты поражены
Удары по Украине сегодня нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса