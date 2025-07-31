Снос памятника Айвазовскому в Карабахе – что говорят в Крыму
Запад продвигает уничтожение культуры на всем постсоветском пространстве – армяне Крыма
15:06 31.07.2025 (обновлено: 15:24 31.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Снос памятника Айвазовскому в Карабахе является варварством и продолжением программы Запада по уничтожению культуры на всем постсоветском пространстве. Такое мнение РИА Новости Крым выразил председатель Общественной организации "Региональная армянская национально-культурная автономия Республики Крым "Крымское армянское общество", зампредседателя Комитета госсовета Крыма по межнациональным отношениям Георгий Акопян.
В Степанакерте снесли памятник маринисту Ивану Айвазовскому, сообщает во вторник Sputnik Армения со ссылкой на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха. Снос мемориала состоялся в день рождения художника – 30 июля.
© Sputnik АрменияПамятник художнику Ивану Айвазовскому снесли в Карабахе
© Sputnik Армения
Памятник художнику Ивану Айвазовскому снесли в Карабахе
"Борьба с культурой – это варварство. И нужно заметить, Айвазовский – художник мира, армянин по крови, но русский маринист, поэтому все это не просто борьба с армянской культурой. Впрочем, от того, что они снесли памятник, личность Айвазовского в истории менее значимой не стала ", – говорит Акопян.
По его мнению, снос памятника в Степанакерте – часть все той же программы по отмене подлинной памяти народов, которую Запад уже в течение 30 лет пытается реализовать на всем постсоветском пространстве. Все это – результат большой работы западных институтов и больших финансовых вливаний.
"Человеческий мозг – как компьютер. Чтобы закачать вирус, сначала нужно убрать антивирус. Вот у нас "антивирус" – это наша историческая память, наше культурное наследие. Пока Запад это не уберет, у него не будет получаться та программа, которую они расписали для всего постсоветского пространства. Вот на Украине получилось – и мы видим, к чему пришла Украина", – приводит пример собеседник агентства.
Иван Константинович Айвазовский – русский живописец и график, один из самых известных маринистов XIX века, коллекционер и меценат. Живописец Главного морского штаба. Родился в Феодосии, окончил Симферопольскую гимназию и Императорскую Петербургскую Академию художеств, был живописцем Главного морского штаба России. С 1846 года жил и работал в Феодосии, преподавал в созданной им художественной мастерской. В 1880 году основал картинную галерею. С 1881 года – почетный гражданин Феодосии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: