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Снос памятника Айвазовскому в Карабахе – что говорят в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Снос памятника Айвазовскому в Карабахе – что говорят в Крыму
Снос памятника Айвазовскому в Карабахе – что говорят в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Снос памятника Айвазовскому в Карабахе – что говорят в Крыму
Снос памятника Айвазовскому в Карабахе является варварством и продолжением программы Запада по уничтожению культуры на всем постсоветском пространстве. Такое... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T15:06
2025-07-31T15:24
иван айвазовский
общество
коллективный запад
ссср
культура
искусство
живопись
новости крыма
мнения
нагорный карабах
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Снос памятника Айвазовскому в Карабахе является варварством и продолжением программы Запада по уничтожению культуры на всем постсоветском пространстве. Такое мнение РИА Новости Крым выразил председатель Общественной организации "Региональная армянская национально-культурная автономия Республики Крым "Крымское армянское общество", зампредседателя Комитета госсовета Крыма по межнациональным отношениям Георгий Акопян.В Степанакерте снесли памятник маринисту Ивану Айвазовскому, сообщает во вторник Sputnik Армения со ссылкой на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха. Снос мемориала состоялся в день рождения художника – 30 июля.По его мнению, снос памятника в Степанакерте – часть все той же программы по отмене подлинной памяти народов, которую Запад уже в течение 30 лет пытается реализовать на всем постсоветском пространстве. Все это – результат большой работы западных институтов и больших финансовых вливаний.Иван Константинович Айвазовский – русский живописец и график, один из самых известных маринистов XIX века, коллекционер и меценат. Живописец Главного морского штаба. Родился в Феодосии, окончил Симферопольскую гимназию и Императорскую Петербургскую Академию художеств, был живописцем Главного морского штаба России. С 1846 года жил и работал в Феодосии, преподавал в созданной им художественной мастерской. В 1880 году основал картинную галерею. С 1881 года – почетный гражданин Феодосии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Айвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"Украсть Айвазовского: в Крыму оценили новые идеи киевского режимаМетрополитен-музей Нью-Йорка объявил Айвазовского армянином из Украины
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иван айвазовский, общество, коллективный запад, ссср, культура, искусство , живопись, новости крыма, мнения, нагорный карабах
Снос памятника Айвазовскому в Карабахе – что говорят в Крыму

Запад продвигает уничтожение культуры на всем постсоветском пространстве – армяне Крыма

15:06 31.07.2025 (обновлено: 15:24 31.07.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБюст Ивана Айвазовского
Бюст Ивана Айвазовского - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Снос памятника Айвазовскому в Карабахе является варварством и продолжением программы Запада по уничтожению культуры на всем постсоветском пространстве. Такое мнение РИА Новости Крым выразил председатель Общественной организации "Региональная армянская национально-культурная автономия Республики Крым "Крымское армянское общество", зампредседателя Комитета госсовета Крыма по межнациональным отношениям Георгий Акопян.
В Степанакерте снесли памятник маринисту Ивану Айвазовскому, сообщает во вторник Sputnik Армения со ссылкой на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха. Снос мемориала состоялся в день рождения художника – 30 июля.
© Sputnik АрменияПамятник художнику Ивану Айвазовскому снесли в Карабахе
Памятник художнику Ивану Айвазовскому снесли в Карабахе
© Sputnik Армения
Памятник художнику Ивану Айвазовскому снесли в Карабахе
"Борьба с культурой – это варварство. И нужно заметить, Айвазовский – художник мира, армянин по крови, но русский маринист, поэтому все это не просто борьба с армянской культурой. Впрочем, от того, что они снесли памятник, личность Айвазовского в истории менее значимой не стала ", – говорит Акопян.
По его мнению, снос памятника в Степанакерте – часть все той же программы по отмене подлинной памяти народов, которую Запад уже в течение 30 лет пытается реализовать на всем постсоветском пространстве. Все это – результат большой работы западных институтов и больших финансовых вливаний.
"Человеческий мозг – как компьютер. Чтобы закачать вирус, сначала нужно убрать антивирус. Вот у нас "антивирус" – это наша историческая память, наше культурное наследие. Пока Запад это не уберет, у него не будет получаться та программа, которую они расписали для всего постсоветского пространства. Вот на Украине получилось – и мы видим, к чему пришла Украина", – приводит пример собеседник агентства.
Иван Константинович Айвазовский – русский живописец и график, один из самых известных маринистов XIX века, коллекционер и меценат. Живописец Главного морского штаба. Родился в Феодосии, окончил Симферопольскую гимназию и Императорскую Петербургскую Академию художеств, был живописцем Главного морского штаба России. С 1846 года жил и работал в Феодосии, преподавал в созданной им художественной мастерской. В 1880 году основал картинную галерею. С 1881 года – почетный гражданин Феодосии.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
Айвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"
Украсть Айвазовского: в Крыму оценили новые идеи киевского режима
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Иван АйвазовскийОбществоКоллективный ЗападСССРКультураИскусствоЖивописьНовости КрымаМненияНагорный Карабах
 
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