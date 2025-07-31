https://crimea.ria.ru/20250731/snos-pamyatnika-ayvazovskomu-v-karabakhe--chto-govoryat-v-krymu-1148383500.html

Снос памятника Айвазовскому в Карабахе – что говорят в Крыму

Снос памятника Айвазовскому в Карабахе – что говорят в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Снос памятника Айвазовскому в Карабахе – что говорят в Крыму

Снос памятника Айвазовскому в Карабахе является варварством и продолжением программы Запада по уничтожению культуры на всем постсоветском пространстве. Такое... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T15:06

2025-07-31T15:06

2025-07-31T15:24

иван айвазовский

общество

коллективный запад

ссср

культура

искусство

живопись

новости крыма

мнения

нагорный карабах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110890/41/1108904138_0:129:3015:1825_1920x0_80_0_0_7d5994dc610b3b4bebaeff3d218291a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Снос памятника Айвазовскому в Карабахе является варварством и продолжением программы Запада по уничтожению культуры на всем постсоветском пространстве. Такое мнение РИА Новости Крым выразил председатель Общественной организации "Региональная армянская национально-культурная автономия Республики Крым "Крымское армянское общество", зампредседателя Комитета госсовета Крыма по межнациональным отношениям Георгий Акопян.В Степанакерте снесли памятник маринисту Ивану Айвазовскому, сообщает во вторник Sputnik Армения со ссылкой на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха. Снос мемориала состоялся в день рождения художника – 30 июля.По его мнению, снос памятника в Степанакерте – часть все той же программы по отмене подлинной памяти народов, которую Запад уже в течение 30 лет пытается реализовать на всем постсоветском пространстве. Все это – результат большой работы западных институтов и больших финансовых вливаний.Иван Константинович Айвазовский – русский живописец и график, один из самых известных маринистов XIX века, коллекционер и меценат. Живописец Главного морского штаба. Родился в Феодосии, окончил Симферопольскую гимназию и Императорскую Петербургскую Академию художеств, был живописцем Главного морского штаба России. С 1846 года жил и работал в Феодосии, преподавал в созданной им художественной мастерской. В 1880 году основал картинную галерею. С 1881 года – почетный гражданин Феодосии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Айвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"Украсть Айвазовского: в Крыму оценили новые идеи киевского режимаМетрополитен-музей Нью-Йорка объявил Айвазовского армянином из Украины

ссср

нагорный карабах

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван айвазовский, общество, коллективный запад, ссср, культура, искусство , живопись, новости крыма, мнения, нагорный карабах