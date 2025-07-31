https://crimea.ria.ru/20250731/situatsiya-na-krymskom-mostu-seychas--ochered-i-vremya-ozhidaniya-1148388874.html

Крымский мост сейчас – обстановка и время ожидания

Крымский мост сейчас – обстановка и время ожидания - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Крымский мост сейчас – обстановка и время ожидания

На Крымском мосту с обеих сторон в очередях стоят более 1200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T17:17

2025-07-31T17:17

2025-07-31T17:22

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крымский мост

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керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту с обеих сторон в очередях стоят более 1200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Утром со стороны Керчи в очереди находилось 400 машин, со стороны Краснодарского края проезд был свободен. Спустя два часа очередь удвоилась и достигла 815 авто, к полудню проезда по транспортному переходу ожидали 947 транспортных средств."В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1120 транспортных средств. Время ожидания составляет более трех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 17 часов.Своей очереди на проезд со стороны Краснодарского края ожидают 94 машины.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютЦифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом годуАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном

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крым

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тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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