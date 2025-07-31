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Крымский мост сейчас – обстановка и время ожидания - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Крымский мост сейчас – обстановка и время ожидания
Крымский мост сейчас – обстановка и время ожидания - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Крымский мост сейчас – обстановка и время ожидания
На Крымском мосту с обеих сторон в очередях стоят более 1200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T17:17
2025-07-31T17:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
очереди на крымском мосту
крым
новости крыма
логистика
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту с обеих сторон в очередях стоят более 1200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Утром со стороны Керчи в очереди находилось 400 машин, со стороны Краснодарского края проезд был свободен. Спустя два часа очередь удвоилась и достигла 815 авто, к полудню проезда по транспортному переходу ожидали 947 транспортных средств."В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1120 транспортных средств. Время ожидания составляет более трех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 17 часов.Своей очереди на проезд со стороны Краснодарского края ожидают 94 машины.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютЦифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом годуАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, логистика, керчь, тамань
Крымский мост сейчас – обстановка и время ожидания

Что происходит на Крымском мосту сейчас

17:17 31.07.2025 (обновлено: 17:22 31.07.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост со стороны Керчи
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту с обеих сторон в очередях стоят более 1200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Утром со стороны Керчи в очереди находилось 400 машин, со стороны Краснодарского края проезд был свободен. Спустя два часа очередь удвоилась и достигла 815 авто, к полудню проезда по транспортному переходу ожидали 947 транспортных средств.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1120 транспортных средств. Время ожидания составляет более трех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 17 часов.
Своей очереди на проезд со стороны Краснодарского края ожидают 94 машины.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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