https://crimea.ria.ru/20250731/serdtsevina-leta-kadry-iyulya-ot-ria-novosti-krym---fotolenta-1148322538.html

Сердцевина лета: кадры июля от РИА Новости Крым - фотолента

Сердцевина лета: кадры июля от РИА Новости Крым - фотолента - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Сердцевина лета: кадры июля от РИА Новости Крым - фотолента

Очень жаркий июль 2025 года пришел на смену непривычно прохладному июню. Туристы массово поехали в Крым, и окунулись не только в море, но и в дымы ландшафтных... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T19:10

2025-07-31T19:10

2025-07-31T19:10

фотоленты

фото

крым

пожар

землетрясение на камчатке 20 июля 2025 года

мдц "артек"

африка

международный детский кинофестиваль "алые паруса"

симферополь

севастополь

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Очень жаркий июль 2025 года пришел на смену непривычно прохладному июню. Туристы массово поехали в Крым, и окунулись не только в море, но и в дымы ландшафтных пожаров. Но здесь Крыму повезло больше, чем Курилам, где случилось самое мощное за 70 лет землетрясение и цунами. А пока туристы все прибывают, на полуострове продолжается обычная жизнь: откачивают первый в этом году мед, проходят кинофестивали, ремонтируют мосты, прокладывают дороги, строят выставочные залы, ведут антитеррористические учения.И в Крым и Севастополь приезжают не только туристы, но и по делам - иностранные послы и мировые чемпионы, политические и общественные деятели. Приезжают, чтобы понять, что полуостров - это орден на груди планеты! Июль-2025 - в фотоленте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20250630/pervyy-mesyats-leta-fotograficheskiy-iyun--1147502495.html

крым

африка

симферополь

севастополь

салгир

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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