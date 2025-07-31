Сердцевина лета: кадры июля от РИА Новости Крым - фотолента

Июль ы фотоленте РИА Новости Крым
Аномально жаркая погода в Крыму и людская неосторожность спровоцировала массу ландшафтных пожаров: горят лес и степи, горят поля вдоль трасс...
Аномально жаркая погода в Крыму и людская неосторожность спровоцировала массу ландшафтных пожаров: горят лес и степи, горят поля вдоль трасс...
Непросто пожарным МЧС было в июле, на помощь им зачастую приходили и добровольцы.
Непросто пожарным МЧС было в июле, на помощь им зачастую приходили и добровольцы.
Впервые за 70 лет мощное землетрясение произошло на Курилах. Цунами накрыло регион. Толчки продолжаются.
Впервые за 70 лет мощное землетрясение произошло на Курилах. Цунами накрыло регион. Толчки продолжаются.
Послы Чада, Гвинеи и Бурунди впервые посетили Крым с официальным визитом. Дипломаты встретились с главой республики Крым Сергеем Аксеновым.
Послы Чада, Гвинеи и Бурунди впервые посетили Крым с официальным визитом. Дипломаты встретились с главой республики Крым Сергеем Аксеновым.
33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке.
33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке.
А еще в международном детском лагере прошел День дружбы. Дети разных стран показывали национальную культуру и танцы своих народов.
А еще в международном детском лагере прошел День дружбы. Дети разных стран показывали национальную культуру и танцы своих народов.
На автомобильной трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста. Его планируют отремонтировать до конца текущего года.
На автомобильной трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста. Его планируют отремонтировать до конца текущего года.
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука. Это уникальный для Крыма объект. Глубина оврага, над которым проходит виадук - более 35 метров.
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука. Это уникальный для Крыма объект. Глубина оврага, над которым проходит виадук - более 35 метров.
Несмотря на жаркую погоду добровольцы подразделения "Барс-Крым" несколько раз за месяц провели учения по противодействию возможной высадке диверсионных групп на территорию республики.
Несмотря на жаркую погоду добровольцы подразделения "Барс-Крым" несколько раз за месяц провели учения по противодействию возможной высадке диверсионных групп на территорию республики.
Четыре юных крымчанина стали лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце". Они проявили мужество, героизм и активную гражданскую позицию, показали всей стране примеры гражданской ответственности.
Четыре юных крымчанина стали лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце". Они проявили мужество, героизм и активную гражданскую позицию, показали всей стране примеры гражданской ответственности.
Презентация книги об Александре Федорчаке - крымском журналисте, погибшем при исполнении профессионального долга - прошла в день рождения героя. Александру исполнилось бы 29 лет. На фото: отец Александра - Сергей Федорчак.
Презентация книги об Александре Федорчаке - крымском журналисте, погибшем при исполнении профессионального долга - прошла в день рождения героя. Александру исполнилось бы 29 лет. На фото: отец Александра - Сергей Федорчак.
В Севастополе продолжают строить залы Российской галереи искусств. Первая и уникальная выставка "Пространство памяти" откроется здесь уже в декабре.
В Севастополе продолжают строить залы Российской галереи искусств. Первая и уникальная выставка "Пространство памяти" откроется здесь уже в декабре.
Сильная жара спровоцировала обмеление крымской реки Салгир. Воды в ней почти не осталось.
Сильная жара спровоцировала обмеление крымской реки Салгир. Воды в ней почти не осталось.
Детский федеральный реабилитационный центр в Евпатории готов в ноябре этого года принять первых ребятишек, которым нужна реабилитация по 27 направлениям. На фото: трехуровневый бассейн со специальными водными тренажерами.
Детский федеральный реабилитационный центр в Евпатории готов в ноябре этого года принять первых ребятишек, которым нужна реабилитация по 27 направлениям. На фото: трехуровневый бассейн со специальными водными тренажерами.
Сыгравший в Евпатории последний бой в своей спортивной карьере, боец ММА Джефф Монсон намерен открыть как можно больше бесплатных школ единоборств для детей во всем мире, в том числе и в Крыму.
Сыгравший в Евпатории последний бой в своей спортивной карьере, боец ММА Джефф Монсон намерен открыть как можно больше бесплатных школ единоборств для детей во всем мире, в том числе и в Крыму.
В Симферополе прошел региональный этап "Кубка Защитников Отечества". Бойцы, в том числе и имеющие инвалидность, должны были набрать максимальное количество баллов: в командном зачете – по стрельбе из лука, армрестлингу и настольному теннису, в личном – в пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и спортивном метании ножа.
В Симферополе прошел региональный этап "Кубка Защитников Отечества". Бойцы, в том числе и имеющие инвалидность, должны были набрать максимальное количество баллов: в командном зачете – по стрельбе из лука, армрестлингу и настольному теннису, в личном – в пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и спортивном метании ножа.
В Феодосии продолжается реставрация исторического особняка и главной "визитки" города – Дачи Стамболи, к этому времени общая строительная готовность достигла 80%.
В Феодосии продолжается реставрация исторического особняка и главной "визитки" города – Дачи Стамболи, к этому времени общая строительная готовность достигла 80%.
Севастопольский собкор РИА Новости Крым Анна Петрова провела мастер-классы по созданию добрых новостей для детей с ограниченными возможностями здоровья. Встречи прошли в рамках тематической адаптированной дополнительной общеразвивающей программы "Содружество Орлят России".
Севастопольский собкор РИА Новости Крым Анна Петрова провела мастер-классы по созданию добрых новостей для детей с ограниченными возможностями здоровья. Встречи прошли в рамках тематической адаптированной дополнительной общеразвивающей программы "Содружество Орлят России".
На Украине детей учат только одному - быть оружием против России. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в "Артеке" на встрече с воспитанниками Международного детского центра.
На Украине детей учат только одному - быть оружием против России. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в "Артеке" на встрече с воспитанниками Международного детского центра.
На сайте РИА Новости Крым стартовал проект о людях редких профессий, которые живут и работают в Крыму и Севастополе. На фото: художник-мозаичист Игорь Гладких.
На сайте РИА Новости Крым стартовал проект о людях редких профессий, которые живут и работают в Крыму и Севастополе. На фото: художник-мозаичист Игорь Гладких.
В Крыму неурожай меда. По словам пчеловодов, климат с каждым годом становится все более непредсказуемым. В этом году урожайность меда составила от 5 до 7 килограммов меда на пчелосемью против привычных 20.
В Крыму неурожай меда. По словам пчеловодов, климат с каждым годом становится все более непредсказуемым. В этом году урожайность меда составила от 5 до 7 килограммов меда на пчелосемью против привычных 20.
Жарко не только пчелам. Животных в зоопарках спасают летним душем и мороженым.
Жарко не только пчелам. Животных в зоопарках спасают летним душем и мороженым.
А туристам хорошо: после достаточно холодного июня можно жариться на солнце и плавать в ну очень прогревшемся море.
А туристам хорошо: после достаточно холодного июня можно жариться на солнце и плавать в ну очень прогревшемся море.
А если належались на пляжах, настала пора экскурсий - "зеленого туризма..."
А если належались на пляжах, настала пора экскурсий - "зеленого туризма..."
...и морских прогулок вместе с "морскими котиками"...
...и морских прогулок вместе с "морскими котиками"...
...или можно погрузиться в историю. На фото: старинная усадьба помещика-селекционера Шатилова в крымской глубинке.
...или можно погрузиться в историю. На фото: старинная усадьба помещика-селекционера Шатилова в крымской глубинке.
А в августе полуостров снова ждет гостей. И они приедут. Это так же неотвратимо, как и солнце, всходящее над морем.
А в августе полуостров снова ждет гостей. И они приедут. Это так же неотвратимо, как и солнце, всходящее над морем.
Аномально жаркая погода в Крыму и людская неосторожность спровоцировала массу ландшафтных пожаров: горят лес и степи, горят поля вдоль трасс...
Непросто пожарным МЧС было в июле, на помощь им зачастую приходили и добровольцы.
Впервые за 70 лет мощное землетрясение произошло на Курилах. Цунами накрыло регион. Толчки продолжаются.
Послы Чада, Гвинеи и Бурунди впервые посетили Крым с официальным визитом. Дипломаты встретились с главой республики Крым Сергеем Аксеновым.
33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке.
А еще в международном детском лагере прошел День дружбы. Дети разных стран показывали национальную культуру и танцы своих народов.
На автомобильной трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста. Его планируют отремонтировать до конца текущего года.
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука. Это уникальный для Крыма объект. Глубина оврага, над которым проходит виадук - более 35 метров.
Несмотря на жаркую погоду добровольцы подразделения "Барс-Крым" несколько раз за месяц провели учения по противодействию возможной высадке диверсионных групп на территорию республики.
Четыре юных крымчанина стали лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце". Они проявили мужество, героизм и активную гражданскую позицию, показали всей стране примеры гражданской ответственности.
Презентация книги об Александре Федорчаке - крымском журналисте, погибшем при исполнении профессионального долга - прошла в день рождения героя. Александру исполнилось бы 29 лет. На фото: отец Александра - Сергей Федорчак.
В Севастополе продолжают строить залы Российской галереи искусств. Первая и уникальная выставка "Пространство памяти" откроется здесь уже в декабре.
Сильная жара спровоцировала обмеление крымской реки Салгир. Воды в ней почти не осталось.
Детский федеральный реабилитационный центр в Евпатории готов в ноябре этого года принять первых ребятишек, которым нужна реабилитация по 27 направлениям. На фото: трехуровневый бассейн со специальными водными тренажерами.
Сыгравший в Евпатории последний бой в своей спортивной карьере, боец ММА Джефф Монсон намерен открыть как можно больше бесплатных школ единоборств для детей во всем мире, в том числе и в Крыму.
В Симферополе прошел региональный этап "Кубка Защитников Отечества". Бойцы, в том числе и имеющие инвалидность, должны были набрать максимальное количество баллов: в командном зачете – по стрельбе из лука, армрестлингу и настольному теннису, в личном – в пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и спортивном метании ножа.
В Феодосии продолжается реставрация исторического особняка и главной "визитки" города – Дачи Стамболи, к этому времени общая строительная готовность достигла 80%.
Севастопольский собкор РИА Новости Крым Анна Петрова провела мастер-классы по созданию добрых новостей для детей с ограниченными возможностями здоровья. Встречи прошли в рамках тематической адаптированной дополнительной общеразвивающей программы "Содружество Орлят России".
На Украине детей учат только одному - быть оружием против России. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в "Артеке" на встрече с воспитанниками Международного детского центра.
На сайте РИА Новости Крым стартовал проект о людях редких профессий, которые живут и работают в Крыму и Севастополе. На фото: художник-мозаичист Игорь Гладких.
В Крыму неурожай меда. По словам пчеловодов, климат с каждым годом становится все более непредсказуемым. В этом году урожайность меда составила от 5 до 7 килограммов меда на пчелосемью против привычных 20.
Жарко не только пчелам. Животных в зоопарках спасают летним душем и мороженым.
А туристам хорошо: после достаточно холодного июня можно жариться на солнце и плавать в ну очень прогревшемся море.
А если належались на пляжах, настала пора экскурсий - "зеленого туризма..."
...и морских прогулок вместе с "морскими котиками"...
...или можно погрузиться в историю. На фото: старинная усадьба помещика-селекционера Шатилова в крымской глубинке.
А в августе полуостров снова ждет гостей. И они приедут. Это так же неотвратимо, как и солнце, всходящее над морем.