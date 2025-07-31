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Сердцевина лета: кадры июля от РИА Новости Крым - фотолента - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20250731/serdtsevina-leta-kadry-iyulya-ot-ria-novosti-krym---fotolenta-1148322538.html
Сердцевина лета: кадры июля от РИА Новости Крым - фотолента
Сердцевина лета: кадры июля от РИА Новости Крым - фотолента - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Сердцевина лета: кадры июля от РИА Новости Крым - фотолента
Очень жаркий июль 2025 года пришел на смену непривычно прохладному июню. Туристы массово поехали в Крым, и окунулись не только в море, но и в дымы ландшафтных... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T19:10
2025-07-31T19:10
фотоленты
фото
крым
пожар
землетрясение на камчатке 20 июля 2025 года
мдц "артек"
африка
международный детский кинофестиваль "алые паруса"
симферополь
севастополь
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Очень жаркий июль 2025 года пришел на смену непривычно прохладному июню. Туристы массово поехали в Крым, и окунулись не только в море, но и в дымы ландшафтных пожаров. Но здесь Крыму повезло больше, чем Курилам, где случилось самое мощное за 70 лет землетрясение и цунами. А пока туристы все прибывают, на полуострове продолжается обычная жизнь: откачивают первый в этом году мед, проходят кинофестивали, ремонтируют мосты, прокладывают дороги, строят выставочные залы, ведут антитеррористические учения.И в Крым и Севастополь приезжают не только туристы, но и по делам - иностранные послы и мировые чемпионы, политические и общественные деятели. Приезжают, чтобы понять, что полуостров - это орден на груди планеты! Июль-2025 - в фотоленте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20250630/pervyy-mesyats-leta-fotograficheskiy-iyun--1147502495.html
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симферополь
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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фото, крым, пожар, землетрясение на камчатке 20 июля 2025 года, мдц "артек", африка, международный детский кинофестиваль "алые паруса", симферополь, севастополь, "барс - крым", александр федорчак, театр оперы и балета в севастополе, салгир, засуха, дача стамболи, ветераны сво, джефф монсон, анна кузнецова, рпц (русская православная церковь), мед, дельфинарий, бахчисарайский парк миниатюр, жара, курорты крыма, новый херсонес
Сердцевина лета: кадры июля от РИА Новости Крым - фотолента

Июль ы фотоленте РИА Новости Крым

19:10 31.07.2025
 
© Крымская митрополияПразднование Дня крещения Руси в Херсонесе
Празднование Дня крещения Руси в Херсонесе
© Крымская митрополия
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Очень жаркий июль 2025 года пришел на смену непривычно прохладному июню. Туристы массово поехали в Крым, и окунулись не только в море, но и в дымы ландшафтных пожаров. Но здесь Крыму повезло больше, чем Курилам, где случилось самое мощное за 70 лет землетрясение и цунами.
А пока туристы все прибывают, на полуострове продолжается обычная жизнь: откачивают первый в этом году мед, проходят кинофестивали, ремонтируют мосты, прокладывают дороги, строят выставочные залы, ведут антитеррористические учения.
И в Крым и Севастополь приезжают не только туристы, но и по делам - иностранные послы и мировые чемпионы, политические и общественные деятели. Приезжают, чтобы понять, что полуостров - это орден на груди планеты! Июль-2025 - в фотоленте РИА Новости Крым.
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым

Аномально жаркая погода в Крыму и людская неосторожность спровоцировала массу ландшафтных пожаров: горят лес и степи, горят поля вдоль трасс...

Лесной пожар под Алуштой
1 из 29

Аномально жаркая погода в Крыму и людская неосторожность спровоцировала массу ландшафтных пожаров: горят лес и степи, горят поля вдоль трасс...

© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым

Непросто пожарным МЧС было в июле, на помощь им зачастую приходили и добровольцы.

Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
2 из 29

Непросто пожарным МЧС было в июле, на помощь им зачастую приходили и добровольцы.

© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН / Перейти в фотобанк

Впервые за 70 лет мощное землетрясение произошло на Курилах. Цунами накрыло регион. Толчки продолжаются.

На Камчатке произошло мощное землетрясение и цунами
3 из 29

Впервые за 70 лет мощное землетрясение произошло на Курилах. Цунами накрыло регион. Толчки продолжаются.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Послы Чада, Гвинеи и Бурунди впервые посетили Крым с официальным визитом. Дипломаты встретились с главой республики Крым Сергеем Аксеновым.

Встреча Главы Республики Крым С. Аксёнова с Послами африканских государств в рамках визита делегации в Республику Крым
4 из 29

Послы Чада, Гвинеи и Бурунди впервые посетили Крым с официальным визитом. Дипломаты встретились с главой республики Крым Сергеем Аксеновым.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке.

33-й Международный детский кинофестиваль Алые паруса имени Ланового открылся в Артеке
5 из 29

33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке.

© РИА Новости Крым
© Константин Федоренко

А еще в международном детском лагере прошел День дружбы. Дети разных стран показывали национальную культуру и танцы своих народов.

Международный день дружбы в Артеке
6 из 29

А еще в международном детском лагере прошел День дружбы. Дети разных стран показывали национальную культуру и танцы своих народов.

© Константин Федоренко
© Минтранс Крыма

На автомобильной трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста. Его планируют отремонтировать до конца текущего года.

На автомобильной трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста
7 из 29

На автомобильной трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста. Его планируют отремонтировать до конца текущего года.

© Минтранс Крыма
© Пресс-служба "ВАДа"

На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука. Это уникальный для Крыма объект. Глубина оврага, над которым проходит виадук - более 35 метров.

На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
8 из 29

На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука. Это уникальный для Крыма объект. Глубина оврага, над которым проходит виадук - более 35 метров.

© Пресс-служба "ВАДа"
© ТГ-канал Сергея Аксенова

Несмотря на жаркую погоду добровольцы подразделения "Барс-Крым" несколько раз за месяц провели учения по противодействию возможной высадке диверсионных групп на территорию республики.

Учения Барс-Крым
9 из 29

Несмотря на жаркую погоду добровольцы подразделения "Барс-Крым" несколько раз за месяц провели учения по противодействию возможной высадке диверсионных групп на территорию республики.

© ТГ-канал Сергея Аксенова
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Четыре юных крымчанина стали лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце". Они проявили мужество, героизм и активную гражданскую позицию, показали всей стране примеры гражданской ответственности.

Церемония награждения юных крымчан — лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы Горячее сердце
10 из 29

Четыре юных крымчанина стали лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце". Они проявили мужество, героизм и активную гражданскую позицию, показали всей стране примеры гражданской ответственности.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Презентация книги об Александре Федорчаке - крымском журналисте, погибшем при исполнении профессионального долга - прошла в день рождения героя. Александру исполнилось бы 29 лет. На фото: отец Александра - Сергей Федорчак.

Презентации книги об Александре Федорчаке
11 из 29

Презентация книги об Александре Федорчаке - крымском журналисте, погибшем при исполнении профессионального долга - прошла в день рождения героя. Александру исполнилось бы 29 лет. На фото: отец Александра - Сергей Федорчак.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

В Севастополе продолжают строить залы Российской галереи искусств. Первая и уникальная выставка "Пространство памяти" откроется здесь уже в декабре.

Российская галерея искусств в Севастополе
12 из 29

В Севастополе продолжают строить залы Российской галереи искусств. Первая и уникальная выставка "Пространство памяти" откроется здесь уже в декабре.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Сильная жара спровоцировала обмеление крымской реки Салгир. Воды в ней почти не осталось.

Обмелевший Салгир
13 из 29

Сильная жара спровоцировала обмеление крымской реки Салгир. Воды в ней почти не осталось.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Но нет худа без добра. Обмеление - прекрасный повод почистить русло реки.

Расчистка русла реки Салгир
14 из 29

Но нет худа без добра. Обмеление - прекрасный повод почистить русло реки.

© РИА Новости Крым

Детский федеральный реабилитационный центр в Евпатории готов в ноябре этого года принять первых ребятишек, которым нужна реабилитация по 27 направлениям. На фото: трехуровневый бассейн со специальными водными тренажерами.

Бассейный зал с тремя бассейнами
15 из 29

Детский федеральный реабилитационный центр в Евпатории готов в ноябре этого года принять первых ребятишек, которым нужна реабилитация по 27 направлениям. На фото: трехуровневый бассейн со специальными водными тренажерами.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сыгравший в Евпатории последний бой в своей спортивной карьере, боец ММА Джефф Монсон намерен открыть как можно больше бесплатных школ единоборств для детей во всем мире, в том числе и в Крыму.

Джефф Монсон
16 из 29

Сыгравший в Евпатории последний бой в своей спортивной карьере, боец ММА Джефф Монсон намерен открыть как можно больше бесплатных школ единоборств для детей во всем мире, в том числе и в Крыму.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Симферополе прошел региональный этап "Кубка Защитников Отечества". Бойцы, в том числе и имеющие инвалидность, должны были набрать максимальное количество баллов: в командном зачете – по стрельбе из лука, армрестлингу и настольному теннису, в личном – в пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и спортивном метании ножа.

В Крыму провели региональный этап Кубка Защитников Отечества
17 из 29

В Симферополе прошел региональный этап "Кубка Защитников Отечества". Бойцы, в том числе и имеющие инвалидность, должны были набрать максимальное количество баллов: в командном зачете – по стрельбе из лука, армрестлингу и настольному теннису, в личном – в пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и спортивном метании ножа.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Крымская митрополия

Ночной крестный ход прошел в День крещения Руси в Новом Херсонесе.

Ночной крестный ход в День крещения Руси в Новом Херсонесе
18 из 29

Ночной крестный ход прошел в День крещения Руси в Новом Херсонесе.

© Крымская митрополия
© РИА Новости Крым

В Феодосии продолжается реставрация исторического особняка и главной "визитки" города – Дачи Стамболи, к этому времени общая строительная готовность достигла 80%.

Реставрация дачи Стамболи
19 из 29

В Феодосии продолжается реставрация исторического особняка и главной "визитки" города – Дачи Стамболи, к этому времени общая строительная готовность достигла 80%.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Севастопольский собкор РИА Новости Крым Анна Петрова провела мастер-классы по созданию добрых новостей для детей с ограниченными возможностями здоровья. Встречи прошли в рамках тематической адаптированной дополнительной общеразвивающей программы "Содружество Орлят России".

Журналист РИА Новости Крым провел мастер-классы для Орлят России
20 из 29

Севастопольский собкор РИА Новости Крым Анна Петрова провела мастер-классы по созданию добрых новостей для детей с ограниченными возможностями здоровья. Встречи прошли в рамках тематической адаптированной дополнительной общеразвивающей программы "Содружество Орлят России".

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

На Украине детей учат только одному - быть оружием против России. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в "Артеке" на встрече с воспитанниками Международного детского центра.

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова в Артеке
21 из 29

На Украине детей учат только одному - быть оружием против России. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в "Артеке" на встрече с воспитанниками Международного детского центра.

© РИА Новости Крым
© Дмитрий Макеев

На сайте РИА Новости Крым стартовал проект о людях редких профессий, которые живут и работают в Крыму и Севастополе. На фото: художник-мозаичист Игорь Гладких.

Художник-мозаичист Игорь Гладких
22 из 29

На сайте РИА Новости Крым стартовал проект о людях редких профессий, которые живут и работают в Крыму и Севастополе. На фото: художник-мозаичист Игорь Гладких.

© Дмитрий Макеев
© Telegram Михаил Развожаев

В Крыму неурожай меда. По словам пчеловодов, климат с каждым годом становится все более непредсказуемым. В этом году урожайность меда составила от 5 до 7 килограммов меда на пчелосемью против привычных 20.

Пчеловод
23 из 29

В Крыму неурожай меда. По словам пчеловодов, климат с каждым годом становится все более непредсказуемым. В этом году урожайность меда составила от 5 до 7 килограммов меда на пчелосемью против привычных 20.

© Telegram Михаил Развожаев
© Бахчисарайский парк миниатюр

Жарко не только пчелам. Животных в зоопарках спасают летним душем и мороженым.

В Бахчисарайском парке миниатюр животных спасают он жары мороженым
24 из 29

Жарко не только пчелам. Животных в зоопарках спасают летним душем и мороженым.

© Бахчисарайский парк миниатюр
© РИА Новости Крым

А туристам хорошо: после достаточно холодного июня можно жариться на солнце и плавать в ну очень прогревшемся море.

Черное море
25 из 29

А туристам хорошо: после достаточно холодного июня можно жариться на солнце и плавать в ну очень прогревшемся море.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А если належались на пляжах, настала пора экскурсий - "зеленого туризма..."

На ферме Веселый ослик
26 из 29

А если належались на пляжах, настала пора экскурсий - "зеленого туризма..."

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Telegram Михаил Развожаев

...и морских прогулок вместе с "морскими котиками"...

Кот
27 из 29

...и морских прогулок вместе с "морскими котиками"...

© Telegram Михаил Развожаев
© Дмитрий Макеев

...или можно погрузиться в историю. На фото: старинная усадьба помещика-селекционера Шатилова в крымской глубинке.

Усадьба Шатилова
28 из 29

...или можно погрузиться в историю. На фото: старинная усадьба помещика-селекционера Шатилова в крымской глубинке.

© Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

А в августе полуостров снова ждет гостей. И они приедут. Это так же неотвратимо, как и солнце, всходящее над морем.

Солнце над морем
29 из 29

А в августе полуостров снова ждет гостей. И они приедут. Это так же неотвратимо, как и солнце, всходящее над морем.

© РИА Новости Крым
1 из 29

Аномально жаркая погода в Крыму и людская неосторожность спровоцировала массу ландшафтных пожаров: горят лес и степи, горят поля вдоль трасс...

© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
2 из 29

Непросто пожарным МЧС было в июле, на помощь им зачастую приходили и добровольцы.

© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
3 из 29

Впервые за 70 лет мощное землетрясение произошло на Курилах. Цунами накрыло регион. Толчки продолжаются.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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4 из 29

Послы Чада, Гвинеи и Бурунди впервые посетили Крым с официальным визитом. Дипломаты встретились с главой республики Крым Сергеем Аксеновым.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 29

33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке.

© РИА Новости Крым
6 из 29

А еще в международном детском лагере прошел День дружбы. Дети разных стран показывали национальную культуру и танцы своих народов.

© Константин Федоренко
7 из 29

На автомобильной трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста. Его планируют отремонтировать до конца текущего года.

© Минтранс Крыма
8 из 29

На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука. Это уникальный для Крыма объект. Глубина оврага, над которым проходит виадук - более 35 метров.

© Пресс-служба "ВАДа"
9 из 29

Несмотря на жаркую погоду добровольцы подразделения "Барс-Крым" несколько раз за месяц провели учения по противодействию возможной высадке диверсионных групп на территорию республики.

© ТГ-канал Сергея Аксенова
10 из 29

Четыре юных крымчанина стали лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце". Они проявили мужество, героизм и активную гражданскую позицию, показали всей стране примеры гражданской ответственности.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 29

Презентация книги об Александре Федорчаке - крымском журналисте, погибшем при исполнении профессионального долга - прошла в день рождения героя. Александру исполнилось бы 29 лет. На фото: отец Александра - Сергей Федорчак.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 29

В Севастополе продолжают строить залы Российской галереи искусств. Первая и уникальная выставка "Пространство памяти" откроется здесь уже в декабре.

© РИА Новости Крым
13 из 29

Сильная жара спровоцировала обмеление крымской реки Салгир. Воды в ней почти не осталось.

© РИА Новости Крым
14 из 29

Но нет худа без добра. Обмеление - прекрасный повод почистить русло реки.

© РИА Новости Крым
15 из 29

Детский федеральный реабилитационный центр в Евпатории готов в ноябре этого года принять первых ребятишек, которым нужна реабилитация по 27 направлениям. На фото: трехуровневый бассейн со специальными водными тренажерами.

16 из 29

Сыгравший в Евпатории последний бой в своей спортивной карьере, боец ММА Джефф Монсон намерен открыть как можно больше бесплатных школ единоборств для детей во всем мире, в том числе и в Крыму.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
17 из 29

В Симферополе прошел региональный этап "Кубка Защитников Отечества". Бойцы, в том числе и имеющие инвалидность, должны были набрать максимальное количество баллов: в командном зачете – по стрельбе из лука, армрестлингу и настольному теннису, в личном – в пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и спортивном метании ножа.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
18 из 29

Ночной крестный ход прошел в День крещения Руси в Новом Херсонесе.

© Крымская митрополия
19 из 29

В Феодосии продолжается реставрация исторического особняка и главной "визитки" города – Дачи Стамболи, к этому времени общая строительная готовность достигла 80%.

© РИА Новости Крым
20 из 29

Севастопольский собкор РИА Новости Крым Анна Петрова провела мастер-классы по созданию добрых новостей для детей с ограниченными возможностями здоровья. Встречи прошли в рамках тематической адаптированной дополнительной общеразвивающей программы "Содружество Орлят России".

© РИА Новости Крым
21 из 29

На Украине детей учат только одному - быть оружием против России. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в "Артеке" на встрече с воспитанниками Международного детского центра.

© РИА Новости Крым
22 из 29

На сайте РИА Новости Крым стартовал проект о людях редких профессий, которые живут и работают в Крыму и Севастополе. На фото: художник-мозаичист Игорь Гладких.

© Дмитрий Макеев
23 из 29

В Крыму неурожай меда. По словам пчеловодов, климат с каждым годом становится все более непредсказуемым. В этом году урожайность меда составила от 5 до 7 килограммов меда на пчелосемью против привычных 20.

© Telegram Михаил Развожаев
24 из 29

Жарко не только пчелам. Животных в зоопарках спасают летним душем и мороженым.

© Бахчисарайский парк миниатюр
25 из 29

А туристам хорошо: после достаточно холодного июня можно жариться на солнце и плавать в ну очень прогревшемся море.

© РИА Новости Крым
26 из 29

А если належались на пляжах, настала пора экскурсий - "зеленого туризма..."

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
27 из 29

...и морских прогулок вместе с "морскими котиками"...

© Telegram Михаил Развожаев
28 из 29

...или можно погрузиться в историю. На фото: старинная усадьба помещика-селекционера Шатилова в крымской глубинке.

© Дмитрий Макеев
29 из 29

А в августе полуостров снова ждет гостей. И они приедут. Это так же неотвратимо, как и солнце, всходящее над морем.

© РИА Новости Крым
Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
30 июня, 22:35Фотоленты
Первый месяц лета: фотографический июнь
ФотолентыФотоКрымПожарЗемлетрясение на Камчатке 20 июля 2025 годаМДЦ "Артек"АфрикаМеждународный детский кинофестиваль "Алые паруса"СимферопольСевастополь"Барс - Крым"Александр ФедорчакТеатр оперы и балета в СевастополеСалгирЗасухаДача СтамболиВетераны СВОДжефф МонсонАнна КузнецоваРПЦ (Русская православная церковь)МедДельфинарийБахчисарайский парк миниатюрЖараКурорты КрымаНовый Херсонес
 
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