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Семь беспилотников сбили над Крымом
Семь беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Семь беспилотников сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и еще пять мирных регионов России с воздуха. За ночь было уничтожено З2 вражеских... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T07:28
2025-07-31T07:28
2025-07-31T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и еще пять мирных регионов России с воздуха. За ночь было уничтожено З2 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки дронов ВСУ в Чертковском районе загорелась лесопосадка возле трассы М-4 "Дон", ландшафтные пожары вспыхнули у поселка Каменка в Кашарском районе и у хутора Семичный в Дубовском районе. На данный момент возгорания потушили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Семь беспилотников сбили над Крымом
Над Крымом за ночь уничтожили семь беспилотников - Минобороны
07:28 31.07.2025 (обновлено: 07:39 31.07.2025)