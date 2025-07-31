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Семь беспилотников сбили над Крымом

Семь беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Семь беспилотников сбили над Крымом

Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и еще пять мирных регионов России с воздуха. За ночь было уничтожено З2 вражеских... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T07:28

2025-07-31T07:28

2025-07-31T07:39

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и еще пять мирных регионов России с воздуха. За ночь было уничтожено З2 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки дронов ВСУ в Чертковском районе загорелась лесопосадка возле трассы М-4 "Дон", ландшафтные пожары вспыхнули у поселка Каменка в Кашарском районе и у хутора Семичный в Дубовском районе. На данный момент возгорания потушили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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