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Семь беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Семь беспилотников сбили над Крымом
Семь беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Семь беспилотников сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и еще пять мирных регионов России с воздуха. За ночь было уничтожено З2 вражеских... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T07:28
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крым
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атаки всу на крым
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и еще пять мирных регионов России с воздуха. За ночь было уничтожено З2 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки дронов ВСУ в Чертковском районе загорелась лесопосадка возле трассы М-4 "Дон", ландшафтные пожары вспыхнули у поселка Каменка в Кашарском районе и у хутора Семичный в Дубовском районе. На данный момент возгорания потушили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, пво, атаки всу на крым, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, воронежская область, белгородская область, тамбовская область, ростовская область, новости сво, новости, новости крыма
Семь беспилотников сбили над Крымом

Над Крымом за ночь уничтожили семь беспилотников - Минобороны

07:28 31.07.2025 (обновлено: 07:39 31.07.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и еще пять мирных регионов России с воздуха. За ночь было уничтожено З2 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.
"C 23.20 30 июля до 4.00 31-го дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены семь украинских беспилотников на Республикой Крым, 11 над территорией Волгоградской области, по пять – над Воронежской и Белгородской областями, и по два – над Тамбовской и Ростовской областями", - сказано в сообщении.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки дронов ВСУ в Чертковском районе загорелась лесопосадка возле трассы М-4 "Дон", ландшафтные пожары вспыхнули у поселка Каменка в Кашарском районе и у хутора Семичный в Дубовском районе. На данный момент возгорания потушили.
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