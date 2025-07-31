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Россия и Сирия осудили удары Израиля и призвали к защите суверенитета САР - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Россия и Сирия осудили удары Израиля и призвали к защите суверенитета САР
Россия и Сирия осудили удары Израиля и призвали к защите суверенитета САР - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Россия и Сирия осудили удары Израиля и призвали к защите суверенитета САР
Москва и Дамаск выразили общее неприятие израильских ударов по территории Сирии, назвав их грубым нарушением международного права и фактором дестабилизации. Об... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T14:23
2025-07-31T13:42
сирия
россия
израиль
политика
в мире
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля – РИА Новости Крым. Москва и Дамаск выразили общее неприятие израильских ударов по территории Сирии, назвав их грубым нарушением международного права и фактором дестабилизации. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве.По его словам, стороны обсудили ситуацию в провинции Сувейда, которая в последние недели переживает всплеск напряженности. По словам Лаврова, Россия поддерживает усилия ООН по стабилизации региона, включая недавнее продление мандата сил по разъединению на Голанских высотах до 31 декабря.Министр иностранных дел Сирии в свою очередь отметил, что израильские атаки используются для искусственного разжигания межобщинной розни и подрыв доверия к сирийскому правительству."Нет какого-то плана или намерения со стороны правительства в Дамаске осуществлять геноцид или какое-то притеснение в отношении другой общины. Эту общину просто используют, эксплуатируют в целях продвижения повестки на раскол сирийского общества. Чтобы продвинуть тезис о том, что правительство не может обеспечить безопасность всех элементов своего общества", – заявил аш-Шибани.Сирийская сторона подчеркнула, что не допустит политизации темы меньшинств и использования их в качестве инструмента внешнего давления. Власти страны намерены добиваться разоружения незаконных формирований и гарантировать представительство всех групп населения в органах власти.На встрече министров также обсуждались вопросы гуманитарной помощи. Россия оказывает поддержку Сирии как по двусторонним каналам, так и через международные организации, включая всемирную продовольственную программу, БАПОР (агентство ООН по оказанию помощи палестинцам), ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Стороны договорились усиливать координацию этих усилий, чтобы повысить их эффективность.13 июля появились сообщения о нападении вооруженных группировок на друзские населенные пункты в провинции Сувейда на юге Сирии. В ответ на угрозу местные отряды самообороны вступили в бой для защиты гражданского населения. Уже 15 июля власти Сирии объявили о вводе подразделений армии и МВД в регион с целью проведения операции по ликвидации незаконных формирований.По данным сирийского телеканала Syria TV, в результате боевых столкновений в Сувейде погибли более 558 человек, 783 получили ранения, более 2 тысяч семей были вынуждены покинуть свои дома и направились в соседнюю провинцию Дераа. В то же время правозащитная организация “Сирийская обсерватория по правам человека” заявила, что число погибших превышает тысячу.В дальнейшем израильская авиация нанесла удары по объектам в Дамаске, включая здание Генерального штаба и президентский дворец, мотивируя действия необходимостью защиты друзской общины. Позже источник в сирийских силовых структурах сообщил телеканалу Al Jazeera, что все незаконные вооруженные формирования покинули территорию Сувейды.19 июля глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем режиме прекращения огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать достигнутые договорённости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган и Путин провели телефонный разговорОбострение в Сирии: МИД России сделал заявлениеПутин провел телефонный разговор с президентом Сирии
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сирия, россия, израиль, политика, в мире, сергей лавров
Россия и Сирия осудили удары Израиля и призвали к защите суверенитета САР

Дамаск и Москва заявили о недопустимости вмешательства и угрозы целостности Сирии

14:23 31.07.2025
 
© МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ С.В. Лавров и министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики А.Шибани
Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров и министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики А.Шибани
© МИД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля – РИА Новости Крым. Москва и Дамаск выразили общее неприятие израильских ударов по территории Сирии, назвав их грубым нарушением международного права и фактором дестабилизации. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве.
По его словам, стороны обсудили ситуацию в провинции Сувейда, которая в последние недели переживает всплеск напряженности. По словам Лаврова, Россия поддерживает усилия ООН по стабилизации региона, включая недавнее продление мандата сил по разъединению на Голанских высотах до 31 декабря.
"Эта резолюция нарушается Израилем достаточно серьезно. Важно, чтобы в течение ближайших шести месяцев была предпринята попытка урегулировать эту проблему в соответствии с решениями ООН", – подчеркнул Лавров.
Министр иностранных дел Сирии в свою очередь отметил, что израильские атаки используются для искусственного разжигания межобщинной розни и подрыв доверия к сирийскому правительству.
"Нет какого-то плана или намерения со стороны правительства в Дамаске осуществлять геноцид или какое-то притеснение в отношении другой общины. Эту общину просто используют, эксплуатируют в целях продвижения повестки на раскол сирийского общества. Чтобы продвинуть тезис о том, что правительство не может обеспечить безопасность всех элементов своего общества", – заявил аш-Шибани.
Сирийская сторона подчеркнула, что не допустит политизации темы меньшинств и использования их в качестве инструмента внешнего давления. Власти страны намерены добиваться разоружения незаконных формирований и гарантировать представительство всех групп населения в органах власти.
"Правительство стремится работать мудро, последовательно, путем диалога, для объединения сирийцев внутри страны и за пределами, для обеспечения прав всех меньшинств. Мы заново выстраиваем страну. Мы устали от войны за 10 лет. Мы хотим, чтобы сирийцы воссоединились", – подчеркнул сирийский министр.
На встрече министров также обсуждались вопросы гуманитарной помощи. Россия оказывает поддержку Сирии как по двусторонним каналам, так и через международные организации, включая всемирную продовольственную программу, БАПОР (агентство ООН по оказанию помощи палестинцам), ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Стороны договорились усиливать координацию этих усилий, чтобы повысить их эффективность.
13 июля появились сообщения о нападении вооруженных группировок на друзские населенные пункты в провинции Сувейда на юге Сирии. В ответ на угрозу местные отряды самообороны вступили в бой для защиты гражданского населения. Уже 15 июля власти Сирии объявили о вводе подразделений армии и МВД в регион с целью проведения операции по ликвидации незаконных формирований.
По данным сирийского телеканала Syria TV, в результате боевых столкновений в Сувейде погибли более 558 человек, 783 получили ранения, более 2 тысяч семей были вынуждены покинуть свои дома и направились в соседнюю провинцию Дераа. В то же время правозащитная организация “Сирийская обсерватория по правам человека” заявила, что число погибших превышает тысячу.
В дальнейшем израильская авиация нанесла удары по объектам в Дамаске, включая здание Генерального штаба и президентский дворец, мотивируя действия необходимостью защиты друзской общины. Позже источник в сирийских силовых структурах сообщил телеканалу Al Jazeera, что все незаконные вооруженные формирования покинули территорию Сувейды.
19 июля глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем режиме прекращения огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать достигнутые договорённости.
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