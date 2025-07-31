Рейтинг@Mail.ru
Россия готова участвовать в восстановлении Сирии - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250731/rossiya-gotova-uchastvovat-v-vosstanovlenii-sirii-1148379424.html
Россия готова участвовать в восстановлении Сирии
Россия готова участвовать в восстановлении Сирии - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Россия готова участвовать в восстановлении Сирии
Россия выразила готовность оказывать всестороннюю поддержку Сирии в восстановлении экономики, разрушенной в результате гражданского конфликта. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T13:31
2025-07-31T13:31
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
россия
сирия
в мире
политика
внешняя политика
санкции
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148379307_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fa69de5b65f806fe8f803008551490e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Россия выразила готовность оказывать всестороннюю поддержку Сирии в восстановлении экономики, разрушенной в результате гражданского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани в Москве.Стороны обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества, включая активизацию работы двусторонней межправительственной комиссии. По словам Лаврова, российская сторона уже назначила своего сопредседателя в данный орган и ожидает аналогичного шага от Дамаска.Кроме того, Москва в очередной раз выступила против санкционной политики в отношении Сирии. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, западные ограничения нанесли "исключительно вред сирийскому народу, а не тем политическим деятелям, против которых они якобы вводились".В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа. 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет. После этого в стране продолжились военные столкновения. 6 марта в городе Джебла, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями сопротивления, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на 7 марта в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД. Армия применила боевые вертолеты. Сообщалось о большом числе убитых и раненых с обеих сторон. В ряде крупных городов страны, включая административные центры упомянутых губернаторств, был введен комендантский час.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сирии закрыли дороги в Латакию и Тартус из-за боевых столкновенийОбострение в Сирии: МИД России сделал заявлениеРоссия наладила диалог с новыми властями Сирии – МИД
россия
сирия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148379307_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_ee29d187e326574e5b399935c89493e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, россия, сирия, в мире, политика, внешняя политика, санкции, новости
Россия готова участвовать в восстановлении Сирии

Россия готова помочь в восстановлении Сирии – Лавров

13:31 31.07.2025
 
© AP Photo Ghaith AlsayedСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo Ghaith Alsayed
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Россия выразила готовность оказывать всестороннюю поддержку Сирии в восстановлении экономики, разрушенной в результате гражданского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани в Москве.
Стороны обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества, включая активизацию работы двусторонней межправительственной комиссии. По словам Лаврова, российская сторона уже назначила своего сопредседателя в данный орган и ожидает аналогичного шага от Дамаска.
"Как только сирийская часть этого механизма будет сформирована, мы попросим этот межправительственный орган заняться рассмотрением всех имеющихся соглашений и контрактов, чтобы мы нашли обоюдовыгодные, обоюдоприемлемые пути участия России в содействии и восстановлении сирийской экономики", – отметил глава МИД России.
Кроме того, Москва в очередной раз выступила против санкционной политики в отношении Сирии. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, западные ограничения нанесли "исключительно вред сирийскому народу, а не тем политическим деятелям, против которых они якобы вводились".
"Мы никогда не поддерживали подобные решения Запада. Сейчас наши американские и европейские коллеги потихонечку начинают поэтапно какие-то санкции отменять. Это движение в правильном направлении, но мы считаем необходимым вопрос отмены этих санкций навсегда", – заявил министр.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа. 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
После этого в стране продолжились военные столкновения. 6 марта в городе Джебла, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями сопротивления, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на 7 марта в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД. Армия применила боевые вертолеты. Сообщалось о большом числе убитых и раненых с обеих сторон.
В ряде крупных городов страны, включая административные центры упомянутых губернаторств, был введен комендантский час.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Сирии закрыли дороги в Латакию и Тартус из-за боевых столкновений
Обострение в Сирии: МИД России сделал заявление
Россия наладила диалог с новыми властями Сирии – МИД
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияСирияВ миреПолитикаВнешняя политикаСанкцииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:19Путин подписал закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантов
15:06Снос памятника Айвазовскому в Карабахе – что говорят в Крыму
14:52Никарагуа признала Донбасс и Новороссию частью России
14:40Пожар у железнодорожной станции в Инкермане локализовали на 3,5 га
14:30"Это конец": более 10 депутатов ВРУ пытались сбежать из Украины
14:23Россия и Сирия осудили удары Израиля и призвали к защите суверенитета САР
14:20160 человек спасли в горах Крыма с начала года
14:16Рада восстановила независимость НАБУ и САП
14:08В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферах
13:51Освобождение Часова Яра – что это дает российской армии
13:31Россия готова участвовать в восстановлении Сирии
13:22Вклады крымчан в ВТБ увеличились в 2,5 раза
12:56Новости спецоперации - Киев несет колоссальные потери
12:55В Симферополе горит многоэтажка – спасен ребенок
12:45В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому
12:38В Инкермане вспыхнул пожар у железнодорожной станции
12:20Крымский мост – обстановка с очередями к этому часу
12:12Удары по Украине сегодня - какие объекты поражены
11:51Путин поздравил Леонида Якубовича с юбилеем
11:42Форма медсправки для водителей изменится с 1 марта 2027 года
Лента новостейМолния