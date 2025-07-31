https://crimea.ria.ru/20250731/rossiya-gotova-uchastvovat-v-vosstanovlenii-sirii-1148379424.html
Россия готова участвовать в восстановлении Сирии
Россия готова участвовать в восстановлении Сирии - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Россия готова участвовать в восстановлении Сирии
Россия выразила готовность оказывать всестороннюю поддержку Сирии в восстановлении экономики, разрушенной в результате гражданского конфликта. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T13:31
2025-07-31T13:31
2025-07-31T13:31
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Россия выразила готовность оказывать всестороннюю поддержку Сирии в восстановлении экономики, разрушенной в результате гражданского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани в Москве.Стороны обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества, включая активизацию работы двусторонней межправительственной комиссии. По словам Лаврова, российская сторона уже назначила своего сопредседателя в данный орган и ожидает аналогичного шага от Дамаска.Кроме того, Москва в очередной раз выступила против санкционной политики в отношении Сирии. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, западные ограничения нанесли "исключительно вред сирийскому народу, а не тем политическим деятелям, против которых они якобы вводились".В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа. 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет. После этого в стране продолжились военные столкновения. 6 марта в городе Джебла, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями сопротивления, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на 7 марта в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД. Армия применила боевые вертолеты. Сообщалось о большом числе убитых и раненых с обеих сторон. В ряде крупных городов страны, включая административные центры упомянутых губернаторств, был введен комендантский час.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сирии закрыли дороги в Латакию и Тартус из-за боевых столкновенийОбострение в Сирии: МИД России сделал заявлениеРоссия наладила диалог с новыми властями Сирии – МИД
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, россия, сирия, в мире, политика, внешняя политика, санкции, новости
Россия готова участвовать в восстановлении Сирии
Россия готова помочь в восстановлении Сирии – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Россия выразила готовность оказывать всестороннюю поддержку Сирии в восстановлении экономики, разрушенной в результате гражданского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани в Москве.
Стороны обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества, включая активизацию работы двусторонней межправительственной комиссии. По словам Лаврова, российская сторона уже назначила своего сопредседателя в данный орган и ожидает аналогичного шага от Дамаска.
"Как только сирийская часть этого механизма будет сформирована, мы попросим этот межправительственный орган заняться рассмотрением всех имеющихся соглашений и контрактов, чтобы мы нашли обоюдовыгодные, обоюдоприемлемые пути участия России в содействии и восстановлении сирийской экономики", – отметил глава МИД России.
Кроме того, Москва в очередной раз выступила против санкционной политики в отношении Сирии. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, западные ограничения нанесли "исключительно вред сирийскому народу, а не тем политическим деятелям, против которых они якобы вводились".
"Мы никогда не поддерживали подобные решения Запада. Сейчас наши американские и европейские коллеги потихонечку начинают поэтапно какие-то санкции отменять. Это движение в правильном направлении, но мы считаем необходимым вопрос отмены этих санкций навсегда", – заявил министр.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа. 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
После этого в стране продолжились военные столкновения. 6 марта в городе Джебла, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями сопротивления, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на 7 марта в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД. Армия применила боевые вертолеты. Сообщалось о большом числе убитых и раненых с обеих сторон.
В ряде крупных городов страны, включая административные центры упомянутых губернаторств, был введен комендантский час.
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