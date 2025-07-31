Путин поздравил Леонида Якубовича с юбилеем
Путин поздравил Леонида Якубовича с 80-летием
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер и телеведущий Леонид Якубович. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего Леонида Якубовича с 80-летием. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Уважаемый Леонид Аркадьевич! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Талантливый, увлеченный и очень позитивный человек, Вы блестяще реализовали свой созидательный потенциал, добились успеха в разных творческих профессиях", – говорится в сообщении.
Президент также назвал юбиляра "настоящим долгожителем на телевидении" и отметил, что Якубович заслужил всенародную любовь благодаря программе "Поле чудес".
Леонид Аркадьевич Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Российский телеведущий, актер, сценарист и продюсер, Народный артист России. С юности участвовал в КВН, работал на заводе ЗИЛ токарем и электромехаником, затем писал сценарии для телевидения и киножурнала "Ералаш". С 1991 года является бессменным ведущим популярного шоу "Поле чудес". Также участвовал в других проектах – вел "Слабое звено", "Звезда на звезде", входил в жюри Высшей лиги КВН.
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