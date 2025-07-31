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Путин поручил разработать единый стандарт господдержки многодетных семей - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Путин поручил разработать единый стандарт господдержки многодетных семей
Путин поручил разработать единый стандарт господдержки многодетных семей - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Путин поручил разработать единый стандарт господдержки многодетных семей
Президент России Владимир Путин поручил разработать единый стандарт государственной поддержки многодетных семей, а также проверить региональные программы... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T20:11
2025-07-31T20:17
владимир путин (политик)
семья
господдержка
новости
общество
россия
многодетная семья
рождаемость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать единый стандарт государственной поддержки многодетных семей, а также проверить региональные программы повышения рождаемости на эффективность.Соответствующее поручение вошло в список утвержденных президентом по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 6 июня.Согласно документу, глава государства поручил правительству России до 1 декабря текущего года "провести анализ эффективности мероприятий региональных программ повышения рождаемости".Также правительству РФ совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "ЗА РОССИЮ" поручено "подготовить и представить предложения по определению единого стандарта государственной поддержки многодетных семей".В своем поручении президент подчеркнул, что такая поддержка должна предусматривать "не только меры адресной помощи, но и статусные социальные привилегии, действующие на постоянной основе вне зависимости от уровня дохода семьи".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года Путин утвердил основы государственной языковой политики Путин утвердил поручения по итогам встречи с членами "Деловой России"
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владимир путин (политик), семья, господдержка, новости, общество, россия, многодетная семья, рождаемость
Путин поручил разработать единый стандарт господдержки многодетных семей

Путин поручил разработать единый стандарт господдержки многодетных семей - документ

20:11 31.07.2025 (обновлено: 20:17 31.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
Большая семья - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать единый стандарт государственной поддержки многодетных семей, а также проверить региональные программы повышения рождаемости на эффективность.
Соответствующее поручение вошло в список утвержденных президентом по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 6 июня.
Согласно документу, глава государства поручил правительству России до 1 декабря текущего года "провести анализ эффективности мероприятий региональных программ повышения рождаемости".
"И представить предложения по принятию дополнительных мер демографической политики, в том числе в части, касающейся повышения доступности и эффективности вспомогательных репродуктивных технологий, обратив особое внимание на регионы с низкими показателями рождаемости", – отмечается в документе.
Также правительству РФ совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "ЗА РОССИЮ" поручено "подготовить и представить предложения по определению единого стандарта государственной поддержки многодетных семей".
В своем поручении президент подчеркнул, что такая поддержка должна предусматривать "не только меры адресной помощи, но и статусные социальные привилегии, действующие на постоянной основе вне зависимости от уровня дохода семьи".
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Владимир Путин (политик)семьяГосподдержкаНовостиОбществоРоссияМногодетная семьяРождаемость
 
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