https://crimea.ria.ru/20250731/putin-poruchil-razrabotat-edinyy-standart-gospodderzhki-mnogodetnykh-semey-1148394770.html

Путин поручил разработать единый стандарт господдержки многодетных семей

Путин поручил разработать единый стандарт господдержки многодетных семей - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Путин поручил разработать единый стандарт господдержки многодетных семей

Президент России Владимир Путин поручил разработать единый стандарт государственной поддержки многодетных семей, а также проверить региональные программы... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T20:11

2025-07-31T20:11

2025-07-31T20:17

владимир путин (политик)

семья

господдержка

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общество

россия

многодетная семья

рождаемость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать единый стандарт государственной поддержки многодетных семей, а также проверить региональные программы повышения рождаемости на эффективность.Соответствующее поручение вошло в список утвержденных президентом по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 6 июня.Согласно документу, глава государства поручил правительству России до 1 декабря текущего года "провести анализ эффективности мероприятий региональных программ повышения рождаемости".Также правительству РФ совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "ЗА РОССИЮ" поручено "подготовить и представить предложения по определению единого стандарта государственной поддержки многодетных семей".В своем поручении президент подчеркнул, что такая поддержка должна предусматривать "не только меры адресной помощи, но и статусные социальные привилегии, действующие на постоянной основе вне зависимости от уровня дохода семьи".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года Путин утвердил основы государственной языковой политики Путин утвердил поручения по итогам встречи с членами "Деловой России"

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), семья, господдержка, новости, общество, россия, многодетная семья, рождаемость