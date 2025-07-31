https://crimea.ria.ru/20250731/putin-podpisal-zakon-o-shtrafakh-za-poisk-ekstremistskikh-materialov-1148388140.html

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Президент России Владимир Путин в четверг подписал ряд принятых Госдумой законопроектов, в том числе о штрафах за умышленный поиск в интернете экстремистских... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T16:31

2025-07-31T16:31

2025-07-31T16:36

vpn

владимир путин (политик)

закон и право

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг подписал ряд принятых Госдумой законопроектов, в том числе о штрафах за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN.Согласно документу, штрафы в размере от 3000 до 5000 рублей грозят за умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в соответствующий опубликованный федеральный список, в том числе с использованием VPN.Предусматривается также установление штрафов за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц, предоставивших номера посторонним без договора, штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей, а для ИП - от 50 до 100 тысяч.Также вводится наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. За это предусмотрены штрафы: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч.Закон также предусматривает штрафы за распространение рекламы VPN-сервисов: для граждан – 50-80 тысяч рублей, для должностных лиц – 80-250 тысяч, для юрлиц – 200-500 тысяч рублей.Кроме того, глава государства подписал закон о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, а также введении уголовной ответственности за организацию деятельности по передаче номеров и данных для регистрации и авторизации на интернет-ресурсах.Также подписан закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест. Законом предусматривается уточнение оснований приостановления оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест.Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

vpn, владимир путин (политик), закон и право, россия, общество, новости