Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека"
Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека" за заслуги в образовании
21:55 31.07.2025 (обновлено: 21:58 31.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Благодарность за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявил президент России Владимир Путин двум сотрудникам "Артека".
"Объявить благодарность Акуниной Анне Валериевне – руководителю центра непрерывного профессионального развития работников системы образования ФГБОУ "Международный детский центр "Артек", Бабиной Карине Владимировне – руководителю управления информационной политики ФГБОУ "Международный детский центр "Артек" , - говорится в тексте распоряжения президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Также награждена Почетной грамотой президента Российской Федерации
Елена Живогляд - первый заместитель директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек".
Елена Живогляд - первый заместитель директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек".
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