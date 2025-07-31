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Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека" - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека"
Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека" - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека"
Благодарность за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявил президент России Владимир Путин двум сотрудникам "Артека". РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T21:55
2025-07-31T21:58
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Благодарность за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявил президент России Владимир Путин двум сотрудникам "Артека".Также награждена Почетной грамотой президента Российской Федерации Елена Живогляд - первый заместитель директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), мдц "артек", образование в россии, награды, крым, новости крыма
Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека"

Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека" за заслуги в образовании

21:55 31.07.2025 (обновлено: 21:58 31.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Благодарность за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявил президент России Владимир Путин двум сотрудникам "Артека".
"Объявить благодарность Акуниной Анне Валериевне – руководителю центра непрерывного профессионального развития работников системы образования ФГБОУ "Международный детский центр "Артек", Бабиной Карине Владимировне – руководителю управления информационной политики ФГБОУ "Международный детский центр "Артек" , - говорится в тексте распоряжения президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Также награждена Почетной грамотой президента Российской Федерации
Елена Живогляд - первый заместитель директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек".
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