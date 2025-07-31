https://crimea.ria.ru/20250731/putin-obyavil-blagodarnost-dvum-sotrudnikam-arteka-1148395830.html

Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека"

Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека" - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Артека"

Благодарность за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявил президент России Владимир Путин двум сотрудникам "Артека". РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T21:55

2025-07-31T21:55

2025-07-31T21:58

владимир путин (политик)

мдц "артек"

образование в россии

награды

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Благодарность за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявил президент России Владимир Путин двум сотрудникам "Артека".Также награждена Почетной грамотой президента Российской Федерации Елена Живогляд - первый заместитель директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), мдц "артек", образование в россии, награды, крым, новости крыма