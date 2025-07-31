https://crimea.ria.ru/20250731/pozhar-v-inkermane-pod-sevastopolem-tushit-pozharnyy-poezd---video-1148393948.html

Пожар в Инкермане под Севастополем тушит пожарный поезд - ВИДЕО

Пожар в Инкермане под Севастополем тушит пожарный поезд - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Пожар в Инкермане под Севастополем тушит пожарный поезд - ВИДЕО

Пожарный поезд Крымской железной дороги задействован в тушении пожара в районе станции "Инкерман-2". Об этом сообщает ГУ МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T19:49

2025-07-31T19:49

2025-07-31T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Пожарный поезд Крымской железной дороги задействован в тушении пожара в районе станции "Инкерман-2". Об этом сообщает ГУ МЧС России по Севастополю.По данным чрезвычайного ведомства, на месте работают 48 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 специалистов и 9 автомобилей.Распространения огня на строения удалось избежать. Дознаватели МЧС России устанавливают причины возгорания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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