Пожар в Инкермане под Севастополем тушит пожарный поезд - ВИДЕО
Пожар в Инкермане под Севастополем тушит пожарный поезд - ВИДЕО
19:49 31.07.2025 (обновлено: 19:51 31.07.2025)
© МЧС СевастополяТушение пожара
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Пожарный поезд Крымской железной дороги задействован в тушении пожара в районе станции "Инкерман-2". Об этом сообщает ГУ МЧС России по Севастополю.
"Состав обеспечил подвоз более 120 тонн воды к месту проведения работ. Проливка территории продолжается, открытого горения уже нет. На данный момент пожар локализован, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
© МЧС СевастополяТушение пожара
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Тушение пожара
© МЧС Севастополя
© МЧС СевастополяТушение пожара
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Тушение пожара
© МЧС Севастополя
© МЧС СевастополяТушение пожара
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Тушение пожара
© МЧС Севастополя
© МЧС СевастополяТушение пожара
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Тушение пожара
© МЧС Севастополя
© МЧС СевастополяТушение пожара
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Тушение пожара
© МЧС Севастополя
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Тушение пожара
© МЧС Севастополя
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Тушение пожара
© МЧС Севастополя
3 из 5
Тушение пожара
© МЧС Севастополя
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Тушение пожара
© МЧС Севастополя
5 из 5
Тушение пожара
© МЧС Севастополя
По данным чрезвычайного ведомства, на месте работают 48 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 специалистов и 9 автомобилей.
Распространения огня на строения удалось избежать. Дознаватели МЧС России устанавливают причины возгорания.
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