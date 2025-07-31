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Пожар в Инкермане под Севастополем тушит пожарный поезд - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Пожар в Инкермане под Севастополем тушит пожарный поезд - ВИДЕО
Пожар в Инкермане под Севастополем тушит пожарный поезд - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Пожар в Инкермане под Севастополем тушит пожарный поезд - ВИДЕО
Пожарный поезд Крымской железной дороги задействован в тушении пожара в районе станции "Инкерман-2". Об этом сообщает ГУ МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T19:49
2025-07-31T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Пожарный поезд Крымской железной дороги задействован в тушении пожара в районе станции "Инкерман-2". Об этом сообщает ГУ МЧС России по Севастополю.По данным чрезвычайного ведомства, на месте работают 48 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 специалистов и 9 автомобилей.Распространения огня на строения удалось избежать. Дознаватели МЧС России устанавливают причины возгорания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пожар в Инкермане под Севастополем тушит пожарный поезд - ВИДЕО

Пожар в Инкермане под Севастополем тушит пожарный поезд - ВИДЕО

19:49 31.07.2025 (обновлено: 19:51 31.07.2025)
 
© МЧС СевастополяТушение пожара
Тушение пожара
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Пожарный поезд Крымской железной дороги задействован в тушении пожара в районе станции "Инкерман-2". Об этом сообщает ГУ МЧС России по Севастополю.
"Состав обеспечил подвоз более 120 тонн воды к месту проведения работ. Проливка территории продолжается, открытого горения уже нет. На данный момент пожар локализован, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
© МЧС СевастополяТушение пожара
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© МЧС СевастополяТушение пожара
Тушение пожара
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© МЧС СевастополяТушение пожара
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© МЧС СевастополяТушение пожара
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© МЧС СевастополяТушение пожара
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© МЧС Севастополя
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Тушение пожара
© МЧС Севастополя
По данным чрезвычайного ведомства, на месте работают 48 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 специалистов и 9 автомобилей.
Распространения огня на строения удалось избежать. Дознаватели МЧС России устанавливают причины возгорания.
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