https://crimea.ria.ru/20250731/pozhar-u-zheleznodorozhnoy-stantsii-v-inkermane-lokalizovali-na-35-ga-1148382961.html

Пожар у железнодорожной станции в Инкермане локализовали на 3,5 га

Пожар у железнодорожной станции в Инкермане локализовали на 3,5 га - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Пожар у железнодорожной станции в Инкермане локализовали на 3,5 га

Пожар у железнодорожной станции "Инкерман-2" в Севастополе локализован на площади 3,5 гектара, ведется проливка территории. Об этом сообщает региональное... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T14:40

2025-07-31T14:40

2025-07-31T15:02

севастополь

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мчс севастополя

инкерман

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Пожар у железнодорожной станции "Инкерман-2" в Севастополе локализован на площади 3,5 гектара, ведется проливка территории. Об этом сообщает региональное управление МЧС.Информация о возгорании сухой растительности рядом со станцией "Инкерман-2" появилась в четверг около полудня. С огнем боролись подразделения МЧС Севастополя и флота. Пострадавших нет.Причины и обстоятельства устанавливаются, добавили в МЧС.С начала 2025 года в Крыму за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 659 человек, сообщали ранее в главке МЧС России по Крыму. В министерстве уточнили, что среди нарушителей 540 граждан, 104 должностных лица и 15 юридических. Больше всего штрафов (270) наложено за разведение открытого огня, из них 268 – на частных лиц.На прошлой неделе на горе Тепе-Оба турист разжег благовоние, и из-за искры начался пожар, который охватил тысячу квадратов, включая земли лесного фонда. В Судаке десятилетняя девочка, играя со спичками, подожгла сухую траву – огонь распространился на 250 квадратных метров. В обоих случаях пожары были оперативно ликвидированы, нарушители установлены и привлечены к ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлили запрет на посещение лесовПожар в Кировском районе Крыма потушили на площади три гектараБольше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала года

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инкерман

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, пожар, мчс севастополя, инкерман, происшествия, новости севастополя