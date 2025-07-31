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Поручения Путина и признание Никарагуа Донбасса и Новороссии – главное - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Поручения Путина и признание Никарагуа Донбасса и Новороссии – главное
Поручения Путина и признание Никарагуа Донбасса и Новороссии – главное - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Поручения Путина и признание Никарагуа Донбасса и Новороссии – главное
Президент России Владимир Путин утвердил ряд новых поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также подписал... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T22:59
2025-07-31T22:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил ряд новых поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также подписал несколько законов, в том числе касающихся штрафов и пошлин. Власти Никарагуа официально признали регионами России ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. На Украине вернули полномочия антикоррупционным органам страны – НАБУ и САП. В России снова задерживались поезда после атаки беспилотников ВСУ. Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов награжден орденом "За доблестный труд". В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферах. Часть туристических маршрутов в Крыму закрывают из-за высокой пожарной опасности.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин утвердил новые поручения и подписал законыПрезидент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 6 июня.В их числе – поручение правительству России до 1 сентября сформировать нормативно-правовую базу, которой, в частности, будет установлено новое воздушное пространство РФ – для полетов беспилотных воздушных судов, используемых в интересах российской экономики.Также глава государства поручил до 1 сентября доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства России.Кроме того, в списке поручений президента: разработка единого стандарта государственной поддержки многодетных семей, а также мер эффективности региональных программ поддержки рождаемости, предложений по развитию института врачей общей практики в целях повышения доступности первичной медицинской помощи и прочее.Также в этот день Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантов.Власти Никарагуа признали Донбасс и Новороссию частью РФСопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо признали регионами Российской Федерации Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Соответствующее послание лидеров страны опубликовала газета El 19 digital."От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации", – сказано в документе.На Украине восстановили права НАБУ и САПВерховная рада Украины поддержала законопроект о возвращении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). За проголосовал 331 депутат, тогда как для принятия закона нужно 226 голосов. Соответствующий закон в этот же день подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.Новый удар дронов ВСУ по ж/д и задержка поездовВ Волгоградской области сегодня в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на объекты транспортно-энергетической сферы ограничивали движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района. Сообщение об атаках утром опубликовал губернатор области Андрей Бочаров."Работают саперы", – написал глава региона.Позже в пресс-службе компании РЖД сообщили о возобновлении движения составов.Путин наградил постпреда КрымаВице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов награжден орденом "За доблестный труд". Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферахВ Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что в республике сегодня остаются лишь две сферы, в которых мигрантам работать разрешено, это строительство и туризм.В Крыму закрывают часть туристических маршрутовВ Крыму часть туристических маршрутов закроют из-за пожарной опасности. Об этом сообщили в объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".Уточняется, что закрываются все пешеходные эколого-просветительские маршруты, кроме расположенных вдоль дороги общего пользования Ялта – Бахчисарай.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, крым, общество, новости, в мире
Поручения Путина и признание Никарагуа Донбасса и Новороссии – главное

Новые поручения Путина и признание Никарагуа новых регионов России – главное за день

22:59 31.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил ряд новых поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также подписал несколько законов, в том числе касающихся штрафов и пошлин. Власти Никарагуа официально признали регионами России ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. На Украине вернули полномочия антикоррупционным органам страны – НАБУ и САП. В России снова задерживались поезда после атаки беспилотников ВСУ. Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов награжден орденом "За доблестный труд". В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферах. Часть туристических маршрутов в Крыму закрывают из-за высокой пожарной опасности.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин утвердил новые поручения и подписал законы

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 6 июня.
В их числе – поручение правительству России до 1 сентября сформировать нормативно-правовую базу, которой, в частности, будет установлено новое воздушное пространство РФ – для полетов беспилотных воздушных судов, используемых в интересах российской экономики.
Также глава государства поручил до 1 сентября доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства России.
Кроме того, в списке поручений президента: разработка единого стандарта государственной поддержки многодетных семей, а также мер эффективности региональных программ поддержки рождаемости, предложений по развитию института врачей общей практики в целях повышения доступности первичной медицинской помощи и прочее.
Также в этот день Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантов.
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20:33
Авиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые поручения

Власти Никарагуа признали Донбасс и Новороссию частью РФ

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо признали регионами Российской Федерации Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Соответствующее послание лидеров страны опубликовала газета El 19 digital.
"От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации", – сказано в документе.
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На Украине восстановили права НАБУ и САП

Верховная рада Украины поддержала законопроект о возвращении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). За проголосовал 331 депутат, тогда как для принятия закона нужно 226 голосов. Соответствующий закон в этот же день подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.
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Новый удар дронов ВСУ по ж/д и задержка поездов

В Волгоградской области сегодня в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на объекты транспортно-энергетической сферы ограничивали движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района. Сообщение об атаках утром опубликовал губернатор области Андрей Бочаров.
"Работают саперы", – написал глава региона.
Позже в пресс-службе компании РЖД сообщили о возобновлении движения составов.
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13:51Эксклюзивы РИА Новости Крым
Часов Яр – что дает освобождение города российской армии

Путин наградил постпреда Крыма

Вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов награжден орденом "За доблестный труд". Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За доблестный труд": Мурадова Георгия Львовича - заместителя председателя совета министров республики Крым - постоянного представителя республики Крым при президенте Российской Федерации", – сказано в документе.
Тушение пожара
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В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферах

В Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Мы запретили еще 48 позиций, по которым раньше привлекали трудовых мигрантов", – уточнил Аксенов, отметив, что подписал соответствующий указ.
Он добавил, что в республике сегодня остаются лишь две сферы, в которых мигрантам работать разрешено, это строительство и туризм.
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В Крыму закрывают часть туристических маршрутов

В Крыму часть туристических маршрутов закроют из-за пожарной опасности. Об этом сообщили в объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".
"Ограничения вводятся до особого распоряжения. Средства за ранее приобретенные туристические билеты будут возвращаться в автоматическом порядке в течение 10 рабочих дней", – сказано в сообщении.
Уточняется, что закрываются все пешеходные эколого-просветительские маршруты, кроме расположенных вдоль дороги общего пользования Ялта – Бахчисарай.
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По сообщению NASA, старт пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 отложен
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23:44Над Черным морем сбит беспилотник
22:59Поручения Путина и признание Никарагуа Донбасса и Новороссии – главное
22:40Пожар в Инкермане полностью ликвидирован - МЧС
22:30Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр
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21:21В Харькове сотрудники ТЦК на машине сбили велосипедиста и мобилизовали
20:41В Севастополе ограничат движение транспорта ночью
20:33Авиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые поручения
20:22Путин наградил постпреда Крыма орденом "За доблестный труд"
20:11Путин поручил разработать единый стандарт господдержки многодетных семей
20:02Кириенко и Чернышенко поздравили победителей конкурса в Артеке
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