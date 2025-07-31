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Поручения Путина и признание Никарагуа Донбасса и Новороссии – главное

Поручения Путина и признание Никарагуа Донбасса и Новороссии – главное - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Поручения Путина и признание Никарагуа Донбасса и Новороссии – главное

Президент России Владимир Путин утвердил ряд новых поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также подписал... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T22:59

2025-07-31T22:59

2025-07-31T22:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил ряд новых поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также подписал несколько законов, в том числе касающихся штрафов и пошлин. Власти Никарагуа официально признали регионами России ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. На Украине вернули полномочия антикоррупционным органам страны – НАБУ и САП. В России снова задерживались поезда после атаки беспилотников ВСУ. Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов награжден орденом "За доблестный труд". В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферах. Часть туристических маршрутов в Крыму закрывают из-за высокой пожарной опасности.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин утвердил новые поручения и подписал законыПрезидент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 6 июня.В их числе – поручение правительству России до 1 сентября сформировать нормативно-правовую базу, которой, в частности, будет установлено новое воздушное пространство РФ – для полетов беспилотных воздушных судов, используемых в интересах российской экономики.Также глава государства поручил до 1 сентября доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства России.Кроме того, в списке поручений президента: разработка единого стандарта государственной поддержки многодетных семей, а также мер эффективности региональных программ поддержки рождаемости, предложений по развитию института врачей общей практики в целях повышения доступности первичной медицинской помощи и прочее.Также в этот день Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантов.Власти Никарагуа признали Донбасс и Новороссию частью РФСопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо признали регионами Российской Федерации Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Соответствующее послание лидеров страны опубликовала газета El 19 digital."От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации", – сказано в документе.На Украине восстановили права НАБУ и САПВерховная рада Украины поддержала законопроект о возвращении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). За проголосовал 331 депутат, тогда как для принятия закона нужно 226 голосов. Соответствующий закон в этот же день подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.Новый удар дронов ВСУ по ж/д и задержка поездовВ Волгоградской области сегодня в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на объекты транспортно-энергетической сферы ограничивали движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района. Сообщение об атаках утром опубликовал губернатор области Андрей Бочаров."Работают саперы", – написал глава региона.Позже в пресс-службе компании РЖД сообщили о возобновлении движения составов.Путин наградил постпреда КрымаВице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов награжден орденом "За доблестный труд". Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферахВ Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что в республике сегодня остаются лишь две сферы, в которых мигрантам работать разрешено, это строительство и туризм.В Крыму закрывают часть туристических маршрутовВ Крыму часть туристических маршрутов закроют из-за пожарной опасности. Об этом сообщили в объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".Уточняется, что закрываются все пешеходные эколого-просветительские маршруты, кроме расположенных вдоль дороги общего пользования Ялта – Бахчисарай.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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