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Один человек погиб в горящей пятиэтажке в Симферополе
Один человек погиб в горящей пятиэтажке в Симферополе - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Один человек погиб в горящей пятиэтажке в Симферополе
Один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в поселке Молодежное под Симферополем. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T16:47
2025-07-31T16:47
2025-07-31T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в поселке Молодежное под Симферополем. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Пожар вспыхнул в четверг днем в пятиэтажном жилом доме. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Изначально сообщалось об одном спасенном ребенке, позже сотрудники МЧС обнаружили погибшего.Еще двоих жильцов пятиэтажки спасли, 22 человека эвакуировали.По предварительным данным, причиной возгорания в квартире стало неосторожное обращение с огнем. Также на месте происшествия выявлен еще ряд нарушений требований пожарной безопасности, в том числе затрудненные проездные пути к месту пожара, несвоевременная очистка от сухой растительности и горючего мусора прилегающей территории многоквартирного дома. Пожар ликвидирован. Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств пожара.С начала года в Крыму ликвидировали больше 2000 пожаров, около 700 из которых произошли по вине человека – спасены 63 человека, эвакуированы 364, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Один человек погиб в горящей пятиэтажке в Симферополе
На пожаре в пятиэтажке Симферополя один человек погиб и двое спасены - МЧС
16:47 31.07.2025 (обновлено: 17:27 31.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в поселке Молодежное под Симферополем. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Пожар вспыхнул
в четверг днем в пятиэтажном жилом доме. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Изначально сообщалось об одном спасенном ребенке, позже сотрудники МЧС обнаружили погибшего.
"К сожалению, на месте пожара обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, он проживал в захламленной квартире, что осложняло работу огнеборцев при тушении пожара", - говорится в сообщении.
Еще двоих жильцов пятиэтажки спасли, 22 человека эвакуировали.
По предварительным данным, причиной возгорания в квартире стало неосторожное обращение с огнем. Также на месте происшествия выявлен еще ряд нарушений требований пожарной безопасности, в том числе затрудненные проездные пути к месту пожара, несвоевременная очистка от сухой растительности и горючего мусора прилегающей территории многоквартирного дома.
Пожар ликвидирован. Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств пожара.
С начала года в Крыму ликвидировали больше 2000 пожаров
, около 700 из которых произошли по вине человека – спасены 63 человека, эвакуированы 364, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
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