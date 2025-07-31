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Новый удар по железной дороге – в Волгоградской области остановили поезда - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Новый удар по железной дороге – в Волгоградской области остановили поезда
Новый удар по железной дороге – в Волгоградской области остановили поезда - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Новый удар по железной дороге – в Волгоградской области остановили поезда
В Волгоградской области в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на объекты транспортно-энергетической сферы ограничено движение поездов. Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T08:46
2025-07-31T08:54
волгоградская область
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
железная дорога
новости
российские железные дороги (ржд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Волгоградской области в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на объекты транспортно-энергетической сферы ограничено движение поездов. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.В РЖД уточнили, что приостановлено движение поездов на участке Котельниково – Канальная Приволжской железной дороги.Атаки ВСУ на железнодорожную инфраструктуруВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.Первое ЧП, вызывавшее массовую задержку пассажирских поездов в связи с атакой украинских дронов, произошло в ночь на 19 июля в Ростовской области.Тогда обломки беспилотников повредили контактные сети на перегоне Лихая – Замчалово, в РЖД сообщили о задержке движения свыше 50 составов дальнего следования. В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что среди них 12 поездов в Крым и из Крыма. Число составов, отстающих от графика движения, в течение суток варьировалось, время задержки составляло от 1,5-2 часов до 11-12.Спустя двое суток, ночью 21 июля, ВСУ вновь произвели массированную атаку дронов на Ростовскую область, в ходе отражения которой возник пожар на железнодорожном вокзале, что снова привело к задержке поездов на время устранения последствий ЧП.Еще две массированные ночные атаки дронов ВСУ 22 и 23 июля привели к пожарам, обошлось без инцидентов на ж/д инфраструктуре, но пострадали мирные жители, находившиеся в момент атаки на улице.А уже в ночь на 25 июля стало известно об атаке украинских дронов на жилые дома и железнодорожную станцию в Песчанокопском, здание которой, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было повреждено взрывом. В тот же день утром в РЖД сообщили об очередной задержке поездов из-за ЧП в Ростовской области.26 июля в результате очередной массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область сгорел автомобиль и погибли люди. По данным Минобороны РФ, в ту ночь только за 2,5 часа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА на Крымом, Ростовской и Брянской областями, а также над Черным и Азовским морем.Во вторник из-за атаки беспилотников ВСУ на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области задерживались 11 поездов дальнего следования. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ростовскую область – горит лес у трассы М-4 "Дон"ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены детиАтака на Ростовскую область не повлияла на график поездов в Крым
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96
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волгоградская область, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), железная дорога, новости, российские железные дороги (ржд)
Новый удар по железной дороге – в Волгоградской области остановили поезда

В Волгоградской области после атаки беспилотников ВСУ ограничили движение поездов

08:46 31.07.2025 (обновлено: 08:54 31.07.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор на станции
Железнодорожный светофор на станции - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Волгоградской области в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на объекты транспортно-энергетической сферы ограничено движение поездов. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.
"Для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено", - написал он в Telegram.
В РЖД уточнили, что приостановлено движение поездов на участке Котельниково – Канальная Приволжской железной дороги.
"Задержаны пассажирские поезда №532 Адлер – Киров, №531 Киров – Адлер, а также пригородный поезд №6212 сообщением Котельниково – Волгоград-1. Максимальное время опоздания превышает четыре часа", - сказано в сообщении.

Атаки ВСУ на железнодорожную инфраструктуру

ВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.
Первое ЧП, вызывавшее массовую задержку пассажирских поездов в связи с атакой украинских дронов, произошло в ночь на 19 июля в Ростовской области.
Тогда обломки беспилотников повредили контактные сети на перегоне Лихая – Замчалово, в РЖД сообщили о задержке движения свыше 50 составов дальнего следования. В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что среди них 12 поездов в Крым и из Крыма. Число составов, отстающих от графика движения, в течение суток варьировалось, время задержки составляло от 1,5-2 часов до 11-12.
Спустя двое суток, ночью 21 июля, ВСУ вновь произвели массированную атаку дронов на Ростовскую область, в ходе отражения которой возник пожар на железнодорожном вокзале, что снова привело к задержке поездов на время устранения последствий ЧП.
Еще две массированные ночные атаки дронов ВСУ 22 и 23 июля привели к пожарам, обошлось без инцидентов на ж/д инфраструктуре, но пострадали мирные жители, находившиеся в момент атаки на улице.
А уже в ночь на 25 июля стало известно об атаке украинских дронов на жилые дома и железнодорожную станцию в Песчанокопском, здание которой, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было повреждено взрывом. В тот же день утром в РЖД сообщили об очередной задержке поездов из-за ЧП в Ростовской области.
26 июля в результате очередной массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область сгорел автомобиль и погибли люди. По данным Минобороны РФ, в ту ночь только за 2,5 часа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА на Крымом, Ростовской и Брянской областями, а также над Черным и Азовским морем.
Во вторник из-за атаки беспилотников ВСУ на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области задерживались 11 поездов дальнего следования.
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