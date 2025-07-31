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Новости спецоперации - Киев несет колоссальные потери - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Новости спецоперации - Киев несет колоссальные потери
Новости спецоперации - Киев несет колоссальные потери - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Новости спецоперации - Киев несет колоссальные потери
Еще 1210 украинских боевиков, а также вражеские вооружение и техника уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки, сообщается в четверг в сводке Минобороны... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T12:56
2025-07-31T13:03
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Еще 1210 украинских боевиков, а также вражеские вооружение и техника уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки, сообщается в четверг в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 160 человек, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия, склад боеприпасов.Группировки войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери противника составили более 240 солдат, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, две станции контрбатарейной, пять станций радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов."Южная" группировка ликвидировала до 150 боевиков ВСУ, два автомобиля, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение, разбили до 385 неонацистов, три боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Военнослужащие "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 205 военных, два танка, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, два склада материальных средств.Бойцы группы "Днепр" ликвидировали до 70 украинских боевиков, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств.Также российские военные поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средства ПВО сбили 169 беспилотников аппаратов самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 691 беспилотный летательный аппарат, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 395 танков и других боевых бронированных машин, 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 031 орудие полевой артиллерии и минометов, 38 946 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР освобожден город Часов ЯрУдары по Украине сегодня - какие объекты пораженыАрмия России движется вперед – ВСУ теряют людей и технику
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, министерство обороны рф, инфографика
Новости спецоперации - Киев несет колоссальные потери

Киев потерял еще 1210 боевиков на всех фронтах СВО за сутки

12:56 31.07.2025 (обновлено: 13:03 31.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Еще 1210 украинских боевиков, а также вражеские вооружение и техника уничтожены на всех фронтах спецоперации за сутки, сообщается в четверг в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 160 человек, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия, склад боеприпасов.
Группировки войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери противника составили более 240 солдат, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, две станции контрбатарейной, пять станций радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов.
"Южная" группировка ликвидировала до 150 боевиков ВСУ, два автомобиля, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов.
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение, разбили до 385 неонацистов, три боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
Сводка Минобороны РФ на 31 июля 2025 годаСводка Минобороны РФ на 31 июля 2025 года
Военнослужащие "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 205 военных, два танка, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, два склада материальных средств.
Бойцы группы "Днепр" ликвидировали до 70 украинских боевиков, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Также российские военные поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средства ПВО сбили 169 беспилотников аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 691 беспилотный летательный аппарат, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 395 танков и других боевых бронированных машин, 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 031 орудие полевой артиллерии и минометов, 38 946 единиц специальной военной автомобильной техники.
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