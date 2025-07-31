https://crimea.ria.ru/20250731/nikaragua-priznala-donbass-i-novorossiyu-chastyu-rossii-1148383256.html

Никарагуа признала Донбасс и Новороссию частью России

Никарагуа признала Донбасс и Новороссию частью России - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Никарагуа признала Донбасс и Новороссию частью России

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо признали регионами России Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T14:52

2025-07-31T14:52

2025-07-31T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо признали регионами России Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Соответствующее послание лидеров страны публикует газета El 19 digital.Лидеры Никарагуа выразили солидарность с российскими семьями, признали цели спецоперации, пожелали здоровья и благополучия президенту России Владимиру Путину и процветания российскому народу."Правительство и народ Никарагуа твердо признают и поддерживают героическую борьбу, которую Россия ведет против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Мы солидарны с российскими семьями, пожертвовавшими жизнями своих близких, защищая русский народ и мир во всем мире. Мы уверены в победе России над этими силами зла, над гегемоническими державами, над фашизмом. Победа России — это победа человечества", - говорится в тексте.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы.На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися.28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин заявил о единой позиции с Никарагуа на мировой аренеСимферополь и столица Никарагуа станут побратимамиРФ настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах - Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никарагуа, россия, новые регионы россии, новости, политика