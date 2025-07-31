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Над Черным морем сбит беспилотник

Над Черным морем сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Над Черным морем сбит беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T23:44

2025-07-31T23:44

2025-07-31T23:48

министерство обороны рф

новости сво

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее сообщалось, что в ночь на 31 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены семь украинских беспилотников на Республикой Крым, 11 над территорией Волгоградской области, по пять – над Воронежской и Белгородской областями, и по два – над Тамбовской и Ростовской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя