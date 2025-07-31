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Над Черным морем сбит беспилотник
Над Черным морем сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Над Черным морем сбит беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T23:44
2025-07-31T23:44
2025-07-31T23:48
министерство обороны рф
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всу (вооруженные силы украины)
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее сообщалось, что в ночь на 31 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены семь украинских беспилотников на Республикой Крым, 11 над территорией Волгоградской области, по пять – над Воронежской и Белгородской областями, и по два – над Тамбовской и Ростовской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Над Черным морем сбит беспилотник
Над Черным морем сбит беспилотник - Минобороны
23:44 31.07.2025 (обновлено: 23:48 31.07.2025)