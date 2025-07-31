На время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" перекроют участок дороги
В Крыму на время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" перекроют участок дороги
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики КрымВ дни фестиваля "Таврида.АРТ" в Судаке ограничат движение автомобилей
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. На время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму закроют участок дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина. Об этом предупреждает администрация Феодосии.
"С 1 по 4 августа, на время проведения фестиваля "Таврида.АРТ", участок дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина будет закрыт для автомобилей", – сказано в сообщении.
© Администрация ФеодосииС 1 по 4 августа, на время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" участок дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина будет закрыт для автомобилей
© Администрация Феодосии
С 1 по 4 августа, на время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" участок дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина будет закрыт для автомобилей
В Министерстве транспорта Крыма просят крымчан и гостей полуострова планировать маршруты с учетом этих временных ограничений – они связаны с усиленными мерами безопасности, отметили в администрации.
В арт-кластере "Таврида" уточнили, что для проезда машин будет полностью перекрыт участок дороги в Судаке от съезда с улицы Коммунальной на Восточное шоссе до поворота на село Миндальное.
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