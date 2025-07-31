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На время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" перекроют участок дороги - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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На время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" перекроют участок дороги
На время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" перекроют участок дороги - РИА Новости Крым, 31.07.2025
На время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" перекроют участок дороги
На время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму закроют участок дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина. Об этом предупреждает администрация Феодосии. РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T06:37
2025-07-31T06:37
феодосия
администрация феодосии
судак
новости крыма
крым
таврида.арт
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. На время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму закроют участок дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина. Об этом предупреждает администрация Феодосии.В Министерстве транспорта Крыма просят крымчан и гостей полуострова планировать маршруты с учетом этих временных ограничений – они связаны с усиленными мерами безопасности, отметили в администрации.В арт-кластере "Таврида" уточнили, что для проезда машин будет полностью перекрыт участок дороги в Судаке от съезда с улицы Коммунальной на Восточное шоссе до поворота на село Миндальное.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Инкермане ограничили движение грузовиков через мостРеверсивное движение вводят на двух мостах трассы Симферополь – ДжанкойВ Симферополе закрыли пешеходный мост через реку Салгир
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РИА Новости Крым
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96
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феодосия, администрация феодосии, судак, новости крыма, крым, таврида.арт, ограничение движения
На время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" перекроют участок дороги

В Крыму на время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" перекроют участок дороги

06:37 31.07.2025
 
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики КрымВ дни фестиваля "Таврида.АРТ" в Судаке ограничат движение автомобилей
В дни фестиваля Таврида.АРТ в Судаке ограничат движение автомобилей
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. На время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму закроют участок дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина. Об этом предупреждает администрация Феодосии.
"С 1 по 4 августа, на время проведения фестиваля "Таврида.АРТ", участок дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина будет закрыт для автомобилей", – сказано в сообщении.
© Администрация ФеодосииС 1 по 4 августа, на время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" участок дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина будет закрыт для автомобилей
С 1 по 4 августа, на время проведения фестиваля Таврида.АРТ участок дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина будет закрыт для автомобилей
© Администрация Феодосии
С 1 по 4 августа, на время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" участок дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина будет закрыт для автомобилей
В Министерстве транспорта Крыма просят крымчан и гостей полуострова планировать маршруты с учетом этих временных ограничений – они связаны с усиленными мерами безопасности, отметили в администрации.
В арт-кластере "Таврида" уточнили, что для проезда машин будет полностью перекрыт участок дороги в Судаке от съезда с улицы Коммунальной на Восточное шоссе до поворота на село Миндальное.
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ФеодосияАдминистрация ФеодосииСудакНовости КрымаКрымТаврида.АРТОграничение движения
 
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