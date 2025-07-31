https://crimea.ria.ru/20250731/na-vremya-provedeniya-festivalya-tavridaart-perekroyut-uchastok-dorogi-1147970930.html

На время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" перекроют участок дороги

На время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" перекроют участок дороги - РИА Новости Крым, 31.07.2025

На время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" перекроют участок дороги

На время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму закроют участок дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина. Об этом предупреждает администрация Феодосии. РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T06:37

2025-07-31T06:37

2025-07-31T06:37

феодосия

администрация феодосии

судак

новости крыма

крым

таврида.арт

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. На время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму закроют участок дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина. Об этом предупреждает администрация Феодосии.В Министерстве транспорта Крыма просят крымчан и гостей полуострова планировать маршруты с учетом этих временных ограничений – они связаны с усиленными мерами безопасности, отметили в администрации.В арт-кластере "Таврида" уточнили, что для проезда машин будет полностью перекрыт участок дороги в Судаке от съезда с улицы Коммунальной на Восточное шоссе до поворота на село Миндальное.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Инкермане ограничили движение грузовиков через мостРеверсивное движение вводят на двух мостах трассы Симферополь – ДжанкойВ Симферополе закрыли пешеходный мост через реку Салгир

феодосия

судак

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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