https://crimea.ria.ru/20250731/na-kamchatke-fiksiruyut-novye-podzemnye-tolchki-i-tsunami-1148373780.html

На Камчатке фиксируют новые подземные толчки и цунами

На Камчатке фиксируют новые подземные толчки и цунами - РИА Новости Крым, 31.07.2025

На Камчатке фиксируют новые подземные толчки и цунами

Серия землетрясений снова произошла в акватории Тихого океана недалеко от Петропавловска-Камчатского. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала Камчатского РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T10:54

2025-07-31T10:54

2025-07-31T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Серия землетрясений снова произошла в акватории Тихого океана недалеко от Петропавловска-Камчатского. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.Согласно информации, только с 5.30 до 7.30 по мск были зафиксированы 20 подземных толчков. Их магнитуда составила от 4,0 до 6,7. РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили, что побережья трех муниципальных образований Камчатского края и Сахалина приняли удары цунами.Позже выяснилось, что высота волн достигала пяти метров.Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. Есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Камчатке произошло новое мощное землетрясениеНа Камчатке начал извергаться самый высокий действующий вулкан Евразии

https://crimea.ria.ru/20250730/zemletryasenie-na-kamchatke---zhdat-li-podzemnykh-tolchkov-v-krymu--1148350791.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, новости, землетрясение, сейсмология, стихия, цунами