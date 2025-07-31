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На Камчатке фиксируют новые подземные толчки и цунами - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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На Камчатке фиксируют новые подземные толчки и цунами
На Камчатке фиксируют новые подземные толчки и цунами - РИА Новости Крым, 31.07.2025
На Камчатке фиксируют новые подземные толчки и цунами
Серия землетрясений снова произошла в акватории Тихого океана недалеко от Петропавловска-Камчатского. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала Камчатского РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T10:54
2025-07-31T10:56
камчатка
новости
землетрясение
сейсмология
стихия
цунами
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Серия землетрясений снова произошла в акватории Тихого океана недалеко от Петропавловска-Камчатского. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.Согласно информации, только с 5.30 до 7.30 по мск были зафиксированы 20 подземных толчков. Их магнитуда составила от 4,0 до 6,7. РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили, что побережья трех муниципальных образований Камчатского края и Сахалина приняли удары цунами.Позже выяснилось, что высота волн достигала пяти метров.Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. Есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Камчатке произошло новое мощное землетрясениеНа Камчатке начал извергаться самый высокий действующий вулкан Евразии
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камчатка, новости, землетрясение, сейсмология, стихия, цунами
На Камчатке фиксируют новые подземные толчки и цунами

Новые подземные толчки зафиксированы в районе Петропавловска-Камчатского

10:54 31.07.2025 (обновлено: 10:56 31.07.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Серия землетрясений снова произошла в акватории Тихого океана недалеко от Петропавловска-Камчатского. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Согласно информации, только с 5.30 до 7.30 по мск были зафиксированы 20 подземных толчков. Их магнитуда составила от 4,0 до 6,7.
РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили, что побережья трех муниципальных образований Камчатского края и Сахалина приняли удары цунами.

"Зарегистрировано прохождение волн цунами в прибрежной зоне трех муниципальных образований Камчатки и Сахалинской области", – рассказал источник агентства.

Позже выяснилось, что высота волн достигала пяти метров.
Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. Есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.
После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.
Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки.
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