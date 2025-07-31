Крымский мост сейчас – очередь растет с обеих сторон
На Крымском мосту в очереди стоят 863 автомобиля
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи удвоилась за два часа и достигла 815 авто, со стороны Тамани также начал образовываться затор. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Двум часами ранее со стороны Керчи в очереди находились 400 машин, со стороны Краснодарского края проезд был свободен.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 815 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", — говорится в сообщении по состоянию на 9 часов утра.
На въезде в Крым в очереди стоят 48 машин.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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