https://crimea.ria.ru/20250731/krymskiy-most-seychas--ochered-rastet-s-obeikh-storon-1148371955.html

Крымский мост сейчас – очередь растет с обеих сторон

Крымский мост сейчас – очередь растет с обеих сторон - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Крымский мост сейчас – очередь растет с обеих сторон

Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи удвоилась за два часа и достигла 815 авто, со стороны Тамани также начал образовываться затор. Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T09:15

2025-07-31T09:15

2025-07-31T09:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

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керчь

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логистика

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи удвоилась за два часа и достигла 815 авто, со стороны Тамани также начал образовываться затор. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Двум часами ранее со стороны Керчи в очереди находились 400 машин, со стороны Краснодарского края проезд был свободен.На въезде в Крым в очереди стоят 48 машин.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаВ Крыму вырос спрос на посуточное жилье: что выбирают туристы летом 2025

крымский мост

керчь

крым

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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