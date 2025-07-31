Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
У Крымского моста сейчас в очереди стоят 400 автомобилей
07:10 31.07.2025 (обновлено: 07:22 31.07.2025)
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа", — говорится в сообщении по состоянию на 7.00.
На въезде в Крым проезд свободен - очереди со стороны Тамани нет.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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