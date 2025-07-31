https://crimea.ria.ru/20250731/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-chetverga-1148370637.html

Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга

Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга

У Крымского моста сейчас выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T07:10

2025-07-31T07:10

2025-07-31T07:22

ситуация на дорогах крыма

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На въезде в Крым проезд свободен - очереди со стороны Тамани нет.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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