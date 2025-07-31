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Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
У Крымского моста сейчас выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T07:10
2025-07-31T07:22
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На въезде в Крым проезд свободен - очереди со стороны Тамани нет.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга

У Крымского моста сейчас в очереди стоят 400 автомобилей

07:10 31.07.2025 (обновлено: 07:22 31.07.2025)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа", — говорится в сообщении по состоянию на 7.00.
На въезде в Крым проезд свободен - очереди со стороны Тамани нет.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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