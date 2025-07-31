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Крымский мост – обстановка с очередями к этому часу

Крымский мост – обстановка с очередями к этому часу - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Крымский мост – обстановка с очередями к этому часу

У Крымского моста сейчас растут очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T12:20

2025-07-31T12:20

2025-07-31T12:20

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас растут очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, к полудню проезда ждут 947 авто.Утром со стороны Керчи в очереди находились 400 машин, со стороны Краснодарского края проезд был свободен. Спустя два часа очередь удвоилась и достигла 815 авто.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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