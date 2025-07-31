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Крымский мост – обстановка с очередями к этому часу - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Крымский мост – обстановка с очередями к этому часу
Крымский мост – обстановка с очередями к этому часу - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Крымский мост – обстановка с очередями к этому часу
У Крымского моста сейчас растут очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T12:20
2025-07-31T12:20
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас растут очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, к полудню проезда ждут 947 авто.Утром со стороны Керчи в очереди находились 400 машин, со стороны Краснодарского края проезд был свободен. Спустя два часа очередь удвоилась и достигла 815 авто.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, очереди на крымском мосту, новости, новости крыма
Крымский мост – обстановка с очередями к этому часу

У Крымского моста сейчас в очереди стоят 947 авто с обеих сторон

12:20 31.07.2025
 
Очередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас растут очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, к полудню проезда ждут 947 авто.
Утром со стороны Керчи в очереди находились 400 машин, со стороны Краснодарского края проезд был свободен. Спустя два часа очередь удвоилась и достигла 815 авто.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. Ручного досмотра со стороны Керчи ожидают 897 автомобилей. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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