Крымский мост – обстановка с очередями к этому часу
У Крымского моста сейчас в очереди стоят 947 авто с обеих сторон
Очередь перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас растут очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, к полудню проезда ждут 947 авто.
Утром со стороны Керчи в очереди находились 400 машин, со стороны Краснодарского края проезд был свободен. Спустя два часа очередь удвоилась и достигла 815 авто.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. Ручного досмотра со стороны Керчи ожидают 897 автомобилей. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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