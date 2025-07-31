https://crimea.ria.ru/20250731/kirienko-i-chernyshenko-pozdravili-pobediteley-konkursa-v-arteke-1148394381.html
Кириенко и Чернышенко поздравили победителей конкурса в Артеке
Кириенко и Чернышенко поздравили победителей конкурса в Артеке - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Кириенко и Чернышенко поздравили победителей конкурса в Артеке
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко приняли участие в церемонии закрытия конкурса в... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T20:02
2025-07-31T20:02
2025-07-31T20:13
сергей кириенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко приняли участие в церемонии закрытия конкурса в "Артеке". Они поздравили победителей "Большой перемены", сообщили в пресс-службе правительства РФ. Сергей Кириенко отметил, что впереди у ребят возможность реализовать ту мечту, с которой они приехали на конкурс. Он подчеркнул: К ребятам также обратился Дмитрий Чернышенко:Кроме этого, вице-премьер встретился с финалистами конкурса "Большая перемена". Ребята поделились своими проектами и идеями, которые охватывают темы от ИИ и инклюзивной среды до разработок для усовершенствования аграрной отрасли.300 победителей конкурса "Большая перемена" среди школьников 5–7-х классов получат главный приз – "Путешествие мечты" на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей кириенко, дмитрий чернышенко, мдц "артек", конкурс, крым, новости крыма
Кириенко и Чернышенко поздравили победителей конкурса в Артеке
Сергей Кириенко и Дмитрий Чернышенко поздравили победителей конкурса "Большая перемена"
20:02 31.07.2025 (обновлено: 20:13 31.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко приняли участие в церемонии закрытия конкурса в "Артеке". Они поздравили победителей "Большой перемены", сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Сергей Кириенко отметил, что впереди у ребят возможность реализовать ту мечту, с которой они приехали на конкурс. Он подчеркнул:
"В этом году наш конкурс посвящен мечте, и она так же важна, как и дружба, которая зарождается в "Артеке".
К ребятам также обратился Дмитрий Чернышенко:
"Этот конкурс – поистине огромная перемена, потому что с этого года он стал частью национального проекта "Молодежь и дети". Он объединил уже 7 млн участников со всей страны. Вы должны понимать, что вы здесь не просто победители – у вас есть миссия: все, что вы здесь увидели и узнали, вы должны воплотить в жизнь".
Кроме этого, вице-премьер встретился с финалистами конкурса "Большая перемена". Ребята поделились своими проектами и идеями, которые охватывают темы от ИИ и инклюзивной среды до разработок для усовершенствования аграрной отрасли.
300 победителей конкурса "Большая перемена" среди школьников 5–7-х классов получат главный приз – "Путешествие мечты" на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно.
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