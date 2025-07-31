https://crimea.ria.ru/20250731/kirienko-i-chernyshenko-pozdravili-pobediteley-konkursa-v-arteke-1148394381.html

Кириенко и Чернышенко поздравили победителей конкурса в Артеке

Кириенко и Чернышенко поздравили победителей конкурса в Артеке - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Кириенко и Чернышенко поздравили победителей конкурса в Артеке

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко приняли участие в церемонии закрытия конкурса в... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T20:02

2025-07-31T20:02

2025-07-31T20:13

сергей кириенко

дмитрий чернышенко

мдц "артек"

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко приняли участие в церемонии закрытия конкурса в "Артеке". Они поздравили победителей "Большой перемены", сообщили в пресс-службе правительства РФ. Сергей Кириенко отметил, что впереди у ребят возможность реализовать ту мечту, с которой они приехали на конкурс. Он подчеркнул: К ребятам также обратился Дмитрий Чернышенко:Кроме этого, вице-премьер встретился с финалистами конкурса "Большая перемена". Ребята поделились своими проектами и идеями, которые охватывают темы от ИИ и инклюзивной среды до разработок для усовершенствования аграрной отрасли.300 победителей конкурса "Большая перемена" среди школьников 5–7-х классов получат главный приз – "Путешествие мечты" на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кириенко, дмитрий чернышенко, мдц "артек", конкурс, крым, новости крыма