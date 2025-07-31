https://crimea.ria.ru/20250731/forma-medspravki-dlya-voditeley-izmenitsya-s-1-marta-2027-goda-1148375128.html

Форма медсправки для водителей изменится с 1 марта 2027 года

Форма медсправки для водителей изменится с 1 марта 2027 года - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Форма медсправки для водителей изменится с 1 марта 2027 года

Медицинские справки для водителей переведут в электронный формат не раньше 1 марта 2027 года, сообщило Министерство здравоохранения РФ. РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T11:42

2025-07-31T11:42

2025-07-31T11:46

водители

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Медицинские справки для водителей переведут в электронный формат не раньше 1 марта 2027 года, сообщило Министерство здравоохранения РФ.Ранее появилась информация о том, что с 1 августа 2025 года водители должны будут получать медсправки в электронном формате, им будут выдавать QR-код и номер.В Минздраве опровергли данную информацию.В ведомстве уточнили, что к этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты и подготовлены подробные разъяснения."Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет", - подчеркнули в Минздраве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД опровергло слухи о введении срока уведомления ГАИ при смене пропискиВ России ужесточили ответственность за непропуск авто со спецсигналамиЭкономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в КрымНовичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водители, минздрав рф, новости, россия