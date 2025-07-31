Рейтинг@Mail.ru
Форма медсправки для водителей изменится с 1 марта 2027 года - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250731/forma-medspravki-dlya-voditeley-izmenitsya-s-1-marta-2027-goda-1148375128.html
Форма медсправки для водителей изменится с 1 марта 2027 года
Форма медсправки для водителей изменится с 1 марта 2027 года - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Форма медсправки для водителей изменится с 1 марта 2027 года
Медицинские справки для водителей переведут в электронный формат не раньше 1 марта 2027 года, сообщило Министерство здравоохранения РФ. РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T11:42
2025-07-31T11:46
водители
минздрав рф
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148375231_1253:602:3102:1642_1920x0_80_0_0_cc86a7f2e2caffae6c26746fb498be25.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Медицинские справки для водителей переведут в электронный формат не раньше 1 марта 2027 года, сообщило Министерство здравоохранения РФ.Ранее появилась информация о том, что с 1 августа 2025 года водители должны будут получать медсправки в электронном формате, им будут выдавать QR-код и номер.В Минздраве опровергли данную информацию.В ведомстве уточнили, что к этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты и подготовлены подробные разъяснения."Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет", - подчеркнули в Минздраве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД опровергло слухи о введении срока уведомления ГАИ при смене пропискиВ России ужесточили ответственность за непропуск авто со спецсигналамиЭкономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в КрымНовичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в Крыму
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148375231_1118:432:3102:1920_1920x0_80_0_0_26d727e8246acea2ea438c8e8c750261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
водители, минздрав рф, новости, россия
Форма медсправки для водителей изменится с 1 марта 2027 года

Форма медицинского заключения для водителей изменится с 1 марта 2027 года - Минздрав

11:42 31.07.2025 (обновлено: 11:46 31.07.2025)
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкОчереди за медицинскими справками для ГИБДД
Очереди за медицинскими справками для ГИБДД - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Медицинские справки для водителей переведут в электронный формат не раньше 1 марта 2027 года, сообщило Министерство здравоохранения РФ.
Ранее появилась информация о том, что с 1 августа 2025 года водители должны будут получать медсправки в электронном формате, им будут выдавать QR-код и номер.
В Минздраве опровергли данную информацию.
"Изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, принятые Федеральным законом от 7 июля 2025 г. "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и статью 10 Федерального закона "О персональных данных", вступят в силу с 1 марта 2027 года", - сообщили в Минздраве.
В ведомстве уточнили, что к этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты и подготовлены подробные разъяснения.
"Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет", - подчеркнули в Минздраве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МВД опровергло слухи о введении срока уведомления ГАИ при смене прописки
В России ужесточили ответственность за непропуск авто со спецсигналами
Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым
Новичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в Крыму
 
ВодителиМинздрав РФНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:20Крымский мост – обстановка с очередями к этому часу
12:12Удары по Украине сегодня - какие объекты поражены
11:51Путин поздравил Леонида Якубовича с юбилеем
11:42Форма медсправки для водителей изменится с 1 марта 2027 года
11:16Многодетная семья из Севастополя лишилась наследственного жилья
10:54На Камчатке фиксируют новые подземные толчки и цунами
10:33В Крыму произошел сбой в работе мобильного интернета и связи
10:13Мотоцикл слетел с кольцевой: два человека погибли в ДТП на Кубани
09:58Движение поездов в Волгоградской области возобновили после атаки БПЛА
09:51Трамп пригрозил Медведеву
09:28В Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено дело
09:15Крымский мост сейчас – очередь растет с обеих сторон
08:46Новый удар по железной дороге – в Волгоградской области остановили поезда
08:29Одну из улиц Симферополя временно перекроют на 18 суток
08:14В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу
08:00В ДНР освобожден город Часов Яр
07:55Удары по Украине сегодня – в Киеве пылают пожары
07:28Семь беспилотников сбили над Крымом
07:10Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
06:37На время проведения фестиваля "Таврида.АРТ" перекроют участок дороги
Лента новостейМолния