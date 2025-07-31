https://crimea.ria.ru/20250731/forma-medspravki-dlya-voditeley-izmenitsya-s-1-marta-2027-goda-1148375128.html
Форма медсправки для водителей изменится с 1 марта 2027 года
Форма медсправки для водителей изменится с 1 марта 2027 года - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Форма медсправки для водителей изменится с 1 марта 2027 года
Медицинские справки для водителей переведут в электронный формат не раньше 1 марта 2027 года, сообщило Министерство здравоохранения РФ. РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T11:42
2025-07-31T11:42
2025-07-31T11:46
водители
минздрав рф
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148375231_1253:602:3102:1642_1920x0_80_0_0_cc86a7f2e2caffae6c26746fb498be25.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Медицинские справки для водителей переведут в электронный формат не раньше 1 марта 2027 года, сообщило Министерство здравоохранения РФ.Ранее появилась информация о том, что с 1 августа 2025 года водители должны будут получать медсправки в электронном формате, им будут выдавать QR-код и номер.В Минздраве опровергли данную информацию.В ведомстве уточнили, что к этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты и подготовлены подробные разъяснения."Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет", - подчеркнули в Минздраве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД опровергло слухи о введении срока уведомления ГАИ при смене пропискиВ России ужесточили ответственность за непропуск авто со спецсигналамиЭкономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в КрымНовичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в Крыму
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148375231_1118:432:3102:1920_1920x0_80_0_0_26d727e8246acea2ea438c8e8c750261.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
водители, минздрав рф, новости, россия
Форма медсправки для водителей изменится с 1 марта 2027 года
Форма медицинского заключения для водителей изменится с 1 марта 2027 года - Минздрав
11:42 31.07.2025 (обновлено: 11:46 31.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Медицинские справки для водителей переведут в электронный формат не раньше 1 марта 2027 года, сообщило Министерство здравоохранения РФ.
Ранее появилась информация о том, что с 1 августа 2025 года водители должны будут получать медсправки в электронном формате, им будут выдавать QR-код и номер.
В Минздраве опровергли данную информацию.
"Изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, принятые Федеральным законом от 7 июля 2025 г. "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и статью 10 Федерального закона "О персональных данных", вступят в силу с 1 марта 2027 года", - сообщили в Минздраве.
В ведомстве уточнили, что к этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты и подготовлены подробные разъяснения.
"Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет", - подчеркнули в Минздраве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: