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Экс-помощника главы МЧС Крыма будут судить за аферы с землей - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Экс-помощника главы МЧС Крыма будут судить за аферы с землей
Экс-помощника главы МЧС Крыма будут судить за аферы с землей - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Экс-помощника главы МЧС Крыма будут судить за аферы с землей
Бывший помощник министра чрезвычайных ситуаций Крыма пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с муниципальными земельными участками, сообщает в четверг... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T17:45
2025-07-31T17:45
мчс крыма
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новости крыма
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прокуратура республики крым
закон и право
взятка
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Бывший помощник министра чрезвычайных ситуаций Крыма пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с муниципальными земельными участками, сообщает в четверг пресс-служба крымского главка СК России.По данным правоохранителей, фигурант вступил в преступный сговор со своим знакомым, ранее занимавшим должность главы Мирновского сельского поселения Симферопольского района. Злоумышленники подменяли решения сельсовета о выделении земли на третьих лиц. Далее участки продавали, а деньги присваивали.Кроме того, в 2023 году помощник министра передал своему руководителю взятку в размере 155 тысяч рублей за неприменение к нему дисциплинарных взысканий. Преступную деятельность пресекли сотрудники крымского УФСБ. Следствие завершено, фигурант признал вину, земельные участки арестованы для обеспечения исполнения дальнейшего приговора.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, материалы по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и даче взятки направлены в Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.В апреле этого года бывший глава МЧС Крыма был осужден за получение взяток и приговорен к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,7 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-глава МЧС Крыма арестован на два месяцаЭкс-директору "Крымавтотранса" дали 9 лет колонии за взяткиНа работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Экс-помощника главы МЧС Крыма будут судить за аферы с землей

Экс-помощника главы МЧС Крыма будут судить по обвинению в земельных аферах

17:45 31.07.2025
 
Киевский районный суд Симферополя
Киевский районный суд Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Бывший помощник министра чрезвычайных ситуаций Крыма пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с муниципальными земельными участками, сообщает в четверг пресс-служба крымского главка СК России.
По данным правоохранителей, фигурант вступил в преступный сговор со своим знакомым, ранее занимавшим должность главы Мирновского сельского поселения Симферопольского района. Злоумышленники подменяли решения сельсовета о выделении земли на третьих лиц. Далее участки продавали, а деньги присваивали.
"Всего с 2015 по 2017 год фигурант незаконно переоформил 12 участков, чем причинил муниципалитету ущерб в сумме более 16 млн рублей", – сказано в сообщении.
Кроме того, в 2023 году помощник министра передал своему руководителю взятку в размере 155 тысяч рублей за неприменение к нему дисциплинарных взысканий. Преступную деятельность пресекли сотрудники крымского УФСБ. Следствие завершено, фигурант признал вину, земельные участки арестованы для обеспечения исполнения дальнейшего приговора.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, материалы по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и даче взятки направлены в Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.
В апреле этого года бывший глава МЧС Крыма был осужден за получение взяток и приговорен к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,7 млн рублей.
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МЧС КрымаКрымНовости КрымаГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымЗакон и правоВзяткаМошенничество
 
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