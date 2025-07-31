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Экс-помощника главы МЧС Крыма будут судить за аферы с землей

Экс-помощника главы МЧС Крыма будут судить за аферы с землей - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Экс-помощника главы МЧС Крыма будут судить за аферы с землей

Бывший помощник министра чрезвычайных ситуаций Крыма пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с муниципальными земельными участками, сообщает в четверг... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T17:45

2025-07-31T17:45

2025-07-31T17:45

мчс крыма

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взятка

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Бывший помощник министра чрезвычайных ситуаций Крыма пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с муниципальными земельными участками, сообщает в четверг пресс-служба крымского главка СК России.По данным правоохранителей, фигурант вступил в преступный сговор со своим знакомым, ранее занимавшим должность главы Мирновского сельского поселения Симферопольского района. Злоумышленники подменяли решения сельсовета о выделении земли на третьих лиц. Далее участки продавали, а деньги присваивали.Кроме того, в 2023 году помощник министра передал своему руководителю взятку в размере 155 тысяч рублей за неприменение к нему дисциплинарных взысканий. Преступную деятельность пресекли сотрудники крымского УФСБ. Следствие завершено, фигурант признал вину, земельные участки арестованы для обеспечения исполнения дальнейшего приговора.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, материалы по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и даче взятки направлены в Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.В апреле этого года бывший глава МЧС Крыма был осужден за получение взяток и приговорен к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,7 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-глава МЧС Крыма арестован на два месяцаЭкс-директору "Крымавтотранса" дали 9 лет колонии за взяткиНа работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, крым, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, закон и право, взятка, мошенничество