https://crimea.ria.ru/20250731/eks-pomoschnika-glavy-mchs-kryma-budut-sudit-za-afery-s-zemley-1148390366.html
Экс-помощника главы МЧС Крыма будут судить за аферы с землей
Экс-помощника главы МЧС Крыма будут судить за аферы с землей - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Экс-помощника главы МЧС Крыма будут судить за аферы с землей
Бывший помощник министра чрезвычайных ситуаций Крыма пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с муниципальными земельными участками, сообщает в четверг... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T17:45
2025-07-31T17:45
2025-07-31T17:45
мчс крыма
крым
новости крыма
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
закон и право
взятка
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/04/1118350468_0:46:1600:946_1920x0_80_0_0_2765fb2fd00e1750022d01cf80fa5011.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Бывший помощник министра чрезвычайных ситуаций Крыма пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с муниципальными земельными участками, сообщает в четверг пресс-служба крымского главка СК России.По данным правоохранителей, фигурант вступил в преступный сговор со своим знакомым, ранее занимавшим должность главы Мирновского сельского поселения Симферопольского района. Злоумышленники подменяли решения сельсовета о выделении земли на третьих лиц. Далее участки продавали, а деньги присваивали.Кроме того, в 2023 году помощник министра передал своему руководителю взятку в размере 155 тысяч рублей за неприменение к нему дисциплинарных взысканий. Преступную деятельность пресекли сотрудники крымского УФСБ. Следствие завершено, фигурант признал вину, земельные участки арестованы для обеспечения исполнения дальнейшего приговора.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, материалы по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и даче взятки направлены в Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.В апреле этого года бывший глава МЧС Крыма был осужден за получение взяток и приговорен к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,7 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-глава МЧС Крыма арестован на два месяцаЭкс-директору "Крымавтотранса" дали 9 лет колонии за взяткиНа работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/04/1118350468_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_4a9040dfa89d737394e9c8e63bc2e6ce.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс крыма, крым, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, закон и право, взятка, мошенничество
Экс-помощника главы МЧС Крыма будут судить за аферы с землей
Экс-помощника главы МЧС Крыма будут судить по обвинению в земельных аферах
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Бывший помощник министра чрезвычайных ситуаций Крыма пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с муниципальными земельными участками, сообщает в четверг пресс-служба крымского главка СК России.
По данным правоохранителей, фигурант вступил в преступный сговор со своим знакомым, ранее занимавшим должность главы Мирновского сельского поселения Симферопольского района. Злоумышленники подменяли решения сельсовета о выделении земли на третьих лиц. Далее участки продавали, а деньги присваивали.
"Всего с 2015 по 2017 год фигурант незаконно переоформил 12 участков, чем причинил муниципалитету ущерб в сумме более 16 млн рублей", – сказано в сообщении.
Кроме того, в 2023 году помощник министра передал своему руководителю взятку в размере 155 тысяч рублей за неприменение к нему дисциплинарных взысканий. Преступную деятельность пресекли сотрудники крымского УФСБ. Следствие завершено, фигурант признал вину, земельные участки арестованы для обеспечения исполнения дальнейшего приговора.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, материалы по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и даче взятки направлены в Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.
В апреле этого года бывший глава МЧС Крыма был осужден за получение взяток и приговорен к 5,5 годам лишения свободы
в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,7 млн рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: