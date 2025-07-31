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Движение поездов в Волгоградской области возобновили после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Движение поездов в Волгоградской области возобновили после атаки БПЛА
Движение поездов в Волгоградской области возобновили после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Движение поездов в Волгоградской области возобновили после атаки БПЛА
Движение поездов в Волгоградской области возобновлено после временной остановки из-за атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба компании РЖД. РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T09:58
2025-07-31T09:58
волгоградская область
поезд
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
происшествия
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Движение поездов в Волгоградской области возобновлено после временной остановки из-за атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба компании РЖД.Утром в четверг в Волгоградской области в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на объекты транспортно-энергетической сферы ограничивали движение поездов, сообщал губернатор регионе Андрей Бочаров.Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием. РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов, подчеркнули в пресс-службе.ВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.Первое ЧП, вызывавшее массовую задержку пассажирских поездов в связи с атакой украинских дронов, произошло в ночь на 19 июля в Ростовской области.Тогда обломки беспилотников повредили контактные сети на перегоне Лихая – Замчалово, в РЖД сообщили о задержке движения свыше 50 составов дальнего следования. В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что среди них 12 поездов в Крым и из Крыма. Число составов, отстающих от графика движения, в течение суток варьировалось, время задержки составляло от 1,5-2 часов до 11-12.Спустя двое суток, ночью 21 июля, ВСУ вновь произвели массированную атаку дронов на Ростовскую область, в ходе отражения которой возник пожар на железнодорожном вокзале, что снова привело к задержке поездов на время устранения последствий ЧП.Еще две массированные ночные атаки дронов ВСУ 22 и 23 июля привели к пожарам, обошлось без инцидентов на ж/д инфраструктуре, но пострадали мирные жители, находившиеся в момент атаки на улице.А уже в ночь на 25 июля стало известно об атаке украинских дронов на жилые дома и железнодорожную станцию в Песчанокопском Ростовской области, здание которой, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было повреждено взрывом. В тот же день утром в РЖД сообщили об очередной задержке поездов.26 июля в результате очередной массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область сгорел автомобиль и погибли люди. По данным Минобороны РФ, в ту ночь только за 2,5 часа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА на Крымом, Ростовской и Брянской областями, а также над Черным и Азовским морем.Во вторник из-за атаки беспилотников ВСУ на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области задерживались 11 поездов дальнего следования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузов,Когда отменят сезонные летние поезда в Крым и из КрымаПервый контейнерный поезд прибыл в Крым через исторические регионы России
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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волгоградская область, поезд, российские железные дороги (ржд), железная дорога, происшествия, транспорт
Движение поездов в Волгоградской области возобновили после атаки БПЛА

Остановленное после атаки ВСУ движение поездов в Волгоградской области возобновлено – РЖД

09:58 31.07.2025
 
© РИА Новости КрымЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Движение поездов в Волгоградской области возобновлено после временной остановки из-за атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба компании РЖД.
Утром в четверг в Волгоградской области в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на объекты транспортно-энергетической сферы ограничивали движение поездов, сообщал губернатор регионе Андрей Бочаров.
"Все поезда, задержанные сегодня из-за падения обломков БПЛА на участке Котельниково – Канальная, следуют по своим маршрутам. Максимальное время задержки составило до 6 часов", – сказано в сообщении.
Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием. РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов, подчеркнули в пресс-службе.
ВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.
Первое ЧП, вызывавшее массовую задержку пассажирских поездов в связи с атакой украинских дронов, произошло в ночь на 19 июля в Ростовской области.
Тогда обломки беспилотников повредили контактные сети на перегоне Лихая – Замчалово, в РЖД сообщили о задержке движения свыше 50 составов дальнего следования. В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что среди них 12 поездов в Крым и из Крыма. Число составов, отстающих от графика движения, в течение суток варьировалось, время задержки составляло от 1,5-2 часов до 11-12.
Спустя двое суток, ночью 21 июля, ВСУ вновь произвели массированную атаку дронов на Ростовскую область, в ходе отражения которой возник пожар на железнодорожном вокзале, что снова привело к задержке поездов на время устранения последствий ЧП.
Еще две массированные ночные атаки дронов ВСУ 22 и 23 июля привели к пожарам, обошлось без инцидентов на ж/д инфраструктуре, но пострадали мирные жители, находившиеся в момент атаки на улице.
А уже в ночь на 25 июля стало известно об атаке украинских дронов на жилые дома и железнодорожную станцию в Песчанокопском Ростовской области, здание которой, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было повреждено взрывом. В тот же день утром в РЖД сообщили об очередной задержке поездов.
26 июля в результате очередной массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область сгорел автомобиль и погибли люди. По данным Минобороны РФ, в ту ночь только за 2,5 часа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА на Крымом, Ростовской и Брянской областями, а также над Черным и Азовским морем.
Во вторник из-за атаки беспилотников ВСУ на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области задерживались 11 поездов дальнего следования.
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Волгоградская областьПоездРоссийские железные дороги (РЖД)Железная дорогаПроисшествияТранспорт
 
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