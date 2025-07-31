https://crimea.ria.ru/20250731/aviatsiya-bpla-i-tekhnologicheskoe-liderstvo-rf--putin-dal-novye-porucheniya-1148395081.html

Авиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые поручения

Авиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые поручения - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Авиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые поручения

В России к 1 сентября должна появиться нормативно-правовая база, которой, в частности, будет установлено новое воздушное пространство РФ – для полетов... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T20:33

2025-07-31T20:33

2025-07-31T20:33

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В России к 1 сентября должна появиться нормативно-правовая база, которой, в частности, будет установлено новое воздушное пространство РФ – для полетов беспилотных воздушных судов, используемых в интересах российской экономики. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин.Поручение вошло в перечень, утвержденный по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 6 июня.Согласно документу, "с учетом ранее данных поручений" президент поручил правительству России до 1 сентября 2025 года "в целях опережающего развития беспилотных авиационных систем завершить формирование нормативно-правовой базы, предусматривающей единое правовое регулирование использования воздушного пространства и околоземного космического пространства".Такой пакет законодательных и нормативных актов должен также предусматривать "единую систему идентификации беспилотных воздушных судов, используемых в интересах российской экономики, и установление нового класса воздушного пространства Российской Федерации", сказано в документе.Кроме того, новая нормативно-правовой база должна предусмотреть увеличение объемов экспорта беспилотных авиационных систем и услуг, которые оказываются с их применением.Помимо этого, правительству РФ совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "ЗА РОССИЮ" поручено подготовить и представить предложения "по поддержке экспорта продукции гражданского назначения, произведенной малыми и средними предприятиями – разработчиками и изготовителями в сфере беспилотных авиационных систем".Сделать это необходимо "с учетом требований технологической безопасности и контроля за процессом передачи критических технологий" и в срок до 1 ноября текущего года.Также глава государства поручил до 1 сентября доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства России, предусмотрев включение в каждый такой документ мероприятий и показателей, характеризующих технологическое лидерство в соответствующей сфере.Кроме того, до 1 октября поручено завершить формирование национального проекта по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации "Технологическое обеспечение биоэкономики".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года Путин утвердил основы государственной языковой политики Путин утвердил поручения по итогам встречи с членами "Деловой России"

https://crimea.ria.ru/20250731/putin-poruchil-razrabotat-edinyy-standart-gospodderzhki-mnogodetnykh-semey-1148394770.html

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владимир путин (политик), новости, закон и право, общество