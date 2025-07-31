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Атака ВСУ на Ростовскую область – горит лес у трассы М-4 "Дон"
Атака ВСУ на Ростовскую область – горит лес у трассы М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Атака ВСУ на Ростовскую область – горит лес у трассы М-4 "Дон"
Четыре природных пожара вспыхнули в Ростовской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T05:59
2025-07-31T05:59
2025-07-31T07:27
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
атаки всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Четыре природных пожара вспыхнули в Ростовской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, ночью вражеские БПЛА были уничтожены в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах.Огонь был потушен, пострадавших нет, добавил врио губернатора. Накануне боевики ВСУ обстреляли детскую площадку в Васильевке Запорожской области. В результате атаки ранены двое маленьких детей - девочка девяти лет и семилетний мальчик, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионовПри атаке на Ростовскую область погибли трое и повреждены десятки домовОхотятся на врачей: ВСУ ударом по дому убили нейрохирурга на Херсонщине
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, юрий слюсарь, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пожар, атаки всу, новости сво, новости
Атака ВСУ на Ростовскую область – горит лес у трассы М-4 "Дон"
В Ростовской области после атаки беспилотников ВСУ загорелся лес у трассы М-4 "Дон"
05:59 31.07.2025 (обновлено: 07:27 31.07.2025)