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Атака ВСУ на Ростовскую область – горит лес у трассы М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Атака ВСУ на Ростовскую область – горит лес у трассы М-4 "Дон"
Атака ВСУ на Ростовскую область – горит лес у трассы М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Атака ВСУ на Ростовскую область – горит лес у трассы М-4 "Дон"
Четыре природных пожара вспыхнули в Ростовской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T05:59
2025-07-31T07:27
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
атаки всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Четыре природных пожара вспыхнули в Ростовской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, ночью вражеские БПЛА были уничтожены в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах.Огонь был потушен, пострадавших нет, добавил врио губернатора. Накануне боевики ВСУ обстреляли детскую площадку в Васильевке Запорожской области. В результате атаки ранены двое маленьких детей - девочка девяти лет и семилетний мальчик, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионовПри атаке на Ростовскую область погибли трое и повреждены десятки домовОхотятся на врачей: ВСУ ударом по дому убили нейрохирурга на Херсонщине
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РИА Новости Крым
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ростовская область, юрий слюсарь, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пожар, атаки всу, новости сво, новости
Атака ВСУ на Ростовскую область – горит лес у трассы М-4 "Дон"

В Ростовской области после атаки беспилотников ВСУ загорелся лес у трассы М-4 "Дон"

05:59 31.07.2025 (обновлено: 07:27 31.07.2025)
 
© МЧС РоссииПожар
Пожар
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Четыре природных пожара вспыхнули в Ростовской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его данным, ночью вражеские БПЛА были уничтожены в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах.

"Из-за падения обломков в Чертковском районе загорелась лесопосадка возле М-4 "Дон". Ландшафтный пожар начался у поселка Каменка в Кашарском районе и у хутора Семичный в Дубовском районе", - написал Слюсарь в Telegram.

Огонь был потушен, пострадавших нет, добавил врио губернатора.
Накануне боевики ВСУ обстреляли детскую площадку в Васильевке Запорожской области. В результате атаки ранены двое маленьких детей - девочка девяти лет и семилетний мальчик, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарАтаки ВСУНовости СВОНовости
 
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