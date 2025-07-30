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Землетрясение на Камчатке и удар по учебному центру ВСУ: главное за день - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Землетрясение на Камчатке и удар по учебному центру ВСУ: главное за день
Землетрясение на Камчатке и удар по учебному центру ВСУ: главное за день - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Землетрясение на Камчатке и удар по учебному центру ВСУ: главное за день
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, вызвавшее четыре волны цунами и извержение вулкана Ключевская сопка. Вооруженные силы РФ уничтожили около... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T22:42
2025-07-30T22:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, вызвавшее четыре волны цунами и извержение вулкана Ключевская сопка. Вооруженные силы РФ уничтожили около 200 боевиков ударом "Искандера" по учебному центру ВСУ. На Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергии. Спецслужбы Украины готовит провокации в Азербайджане руками перебежчиков из России. В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриум.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Землетрясение и извержение вулкана на КамчаткеУтром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. Есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки.Удар "Искандером" по учебному центру ВСУВооруженные силы РФ нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в Черниговской области.По данным Минобороны, потери ВСУ вследствие данного удара составили около 200 военнослужащих убитыми и ранеными.Место размещения техники и личного состава украинских националистов было вскрыто расчетом российского разведывательного дрона. Затем по координатам цели были последовательно нанесены удары ракетами с кассетной и фугасной боевой частью.Новый рекорд потребления электроэнергии на Юге РоссииВ энергосистеме Юга России на фоне экстремальной жары установлен новый летний максимум потребления мощности, составивший 21 345 МВт. Это на 219 МВт больше предыдущего максимума потребления, зафиксированного 17 июля прошлого года.Основными причинами роста потребления мощности в ОЭС Юга и территориальных энергосистемах стало увеличение потребления населением и мелкомоторной нагрузки на фоне пика летнего туристического сезона и установившейся на юге России жаркой погоды.СБУ готовит провокации в АзербайджанеУкраинские спецслужбы планируют антироссийские провокации в Азербайджане руками перебежчиков из России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, релоканты готовы за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана.Замысел состоит в том, чтобы в случае успешной реализации таких провокаций распространить вирусную информацию о некоей "российской агрессии" в азербайджанском, турецком и европейском медиа-пространстве, отметила дипломат.Самый большой в мире крокодиляриум будет в КрымуВ Феодосии появится самый большой в мире крокодиляриум, где также расположится аттракцион с живыми акулами, рассказал РИА Новости Крым инвестор проекта, директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.По его словам, акуляриум планируется устроить по примеру зарубежных, где в одном бассейне находятся десятки акул, которых можно кормить.Кроме того, по словам Жиленко, существует проект по созданию туристических маршрутов в пещерах Крыма, которые заброшены, но уже сейчас проведены переговоры с учеными о возможности их раскопок и организации туробъектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Землетрясение на Камчатке и удар по учебному центру ВСУ: главное за день

Землетрясение и извержение вулкана на Камчатке и удар по "учебке" ВСУ – главное за день

22:42 30.07.2025
 
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН / Перейти в фотобанкНа Камчатке произошло мощное землетрясение
На Камчатке произошло мощное землетрясение
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, вызвавшее четыре волны цунами и извержение вулкана Ключевская сопка. Вооруженные силы РФ уничтожили около 200 боевиков ударом "Искандера" по учебному центру ВСУ. На Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергии. Спецслужбы Украины готовит провокации в Азербайджане руками перебежчиков из России. В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриум.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Землетрясение и извержение вулкана на Камчатке

Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. Есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.
После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.
Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Землетрясение на Камчатке - есть ли угроза для Крыма

Удар "Искандером" по учебному центру ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в Черниговской области.
По данным Минобороны, потери ВСУ вследствие данного удара составили около 200 военнослужащих убитыми и ранеными.
Место размещения техники и личного состава украинских националистов было вскрыто расчетом российского разведывательного дрона. Затем по координатам цели были последовательно нанесены удары ракетами с кассетной и фугасной боевой частью.
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Вчера, 16:52
Крымские бойцы и ветераны СВО сразились за "Кубок защитников Отечества"

Новый рекорд потребления электроэнергии на Юге России

В энергосистеме Юга России на фоне экстремальной жары установлен новый летний максимум потребления мощности, составивший 21 345 МВт. Это на 219 МВт больше предыдущего максимума потребления, зафиксированного 17 июля прошлого года.
Основными причинами роста потребления мощности в ОЭС Юга и территориальных энергосистемах стало увеличение потребления населением и мелкомоторной нагрузки на фоне пика летнего туристического сезона и установившейся на юге России жаркой погоды.
Водные развлечения - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Вчера, 08:24Радио "Спутник в Крыму"
"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесах

СБУ готовит провокации в Азербайджане

Украинские спецслужбы планируют антироссийские провокации в Азербайджане руками перебежчиков из России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, релоканты готовы за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана.
Замысел состоит в том, чтобы в случае успешной реализации таких провокаций распространить вирусную информацию о некоей "российской агрессии" в азербайджанском, турецком и европейском медиа-пространстве, отметила дипломат.
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Вчера, 09:00
Киселев назвал безосновательными обвинения в адрес Sputnik Азербайджан

Самый большой в мире крокодиляриум будет в Крыму

В Феодосии появится самый большой в мире крокодиляриум, где также расположится аттракцион с живыми акулами, рассказал РИА Новости Крым инвестор проекта, директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.
По его словам, акуляриум планируется устроить по примеру зарубежных, где в одном бассейне находятся десятки акул, которых можно кормить.
Кроме того, по словам Жиленко, существует проект по созданию туристических маршрутов в пещерах Крыма, которые заброшены, но уже сейчас проведены переговоры с учеными о возможности их раскопок и организации туробъектов.
Расчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Вчера, 06:37Радио "Спутник в Крыму"
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00:01Чего ждать от погоды в Крыму в последний день июля
00:00Какой сегодня праздник: 31 июля
22:42Землетрясение на Камчатке и удар по учебному центру ВСУ: главное за день
22:21659 человек оштрафованы за нарушение пожарной безопасности в Крыму
22:06Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
21:52Изменилось время перекрытия трассы Симферополь – Красноперекопск
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20:11В Севастополе готовятся реконструировать Исторический бульвар
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