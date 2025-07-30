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"Я поражен" – эксперт "Винного гида России" Саркисян о виноделии в Крыму

"Я поражен" – эксперт "Винного гида России" Саркисян о виноделии в Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2025

"Я поражен" – эксперт "Винного гида России" Саркисян о виноделии в Крыму

Виноделие в Крыму, несмотря на санкции, развивается стремительно и правильно благодаря опыту специалистов отрасли, накопленному в непростых условиях, и... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T19:48

2025-07-30T19:48

2025-07-30T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Виноделие в Крыму, несмотря на санкции, развивается стремительно и правильно благодаря опыту специалистов отрасли, накопленному в непростых условиях, и государственной поддержке. Об этом РИА Новости Крым заявил руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян в Севастополе во время проведения аудита винодельческих предприятий города федерального значения и Республики Крым.По словам Саркисяна, виноделие в России кардинально изменилось за последние 12−13 лет.В частности, он признался, что поражен уровнем развития отрасли и динамикой роста качества винодельческого продукта в Крыму, поскольку "то, что было в прошлом году, и то, что есть сейчас, – это очень большая разница".По мнению эксперта, на такое положение дел повлияло сразу несколько факторов.Первым из них Саркисян называет "большой опыт, который виноделы набрали за эти долгие годы", в том числе в условиях жестких западных санкций. А вторым – действительно большую поддержку со стороны государства."И Крым на сегодняшний день, я считаю, чувствует себя гораздо лучше, чем все другие регионы, потому что сюда вливается очень много денег", – отметил он.При этом на уровне руководства Крыма и Севастополя для развития отрасли "все делается правильно", что очень важно, считает Артур Саркисян.Виноделам компенсируют до 70% средств, потраченных на приобретение оборудования, посадку винограда и прочее, отметил Саркисян. В итоге появляются новые виноградники, где уже идет плодоношение, "и это дает определенный уровень самого вина, которое производится".Всего этого пока не хватает, но процесс идет, и уверенно, "а через 10 лет будет реально очень серьезное изменение" в отрасли в Крыму, считает Саркисян.При этом в Севастополе, где на небольшой территории "сконцентрировано очень много классных, высококачественных производителей, уже идет конкуренция между ними", что также способствует росту производства и качества продукта, добавил он.Основным же конкурентом российского, в том числе крымского виноделия, пока еще остается импорт –"любой", подчеркнул Саркисян. И дело здесь, по словам эксперта, не в качестве вина, а в цене за бутылку хорошего продукта.Отечественные производители все еще вынуждены закупать часть оборудования за рубежом, так как импортозамещения еще недостаточно, а это сложная логистика и переплаты, что, как следствие, сказывается на стоимости производства и конечной цене для потребителя, отметил Артур Саркисян."И им государство платит большие компенсации, чтобы они могли как-то выживать. Поэтому ценник, который распространяется по всему миру, идет достаточно адекватный, и он абсолютно доступен", – добавил он.В качестве примера Саркисян привел регион Кава в Испании, где правительство компенсировало всем производителям до 50% стоимости продукции, чтобы она была конкурентоспособной по всему миру и доступна.Именно на этом пути сейчас виноделие Крыма и всей России, и "нам просто нужно время", сказал эксперт.Ранее Саркисян заявлял, что виноделие в России стало новой отраслью благодаря Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вино и виноградники в Крыму и Севастополе оценили эксперты РоскачестваСевастопольские виноделы представят терруарные вина в Нижнем Новгороде В Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар вина

https://crimea.ria.ru/20250730/vino-i-vinogradniki-v-krymu-i-sevastopole-otsenili-eksperty-roskachestva-1148357315.html

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