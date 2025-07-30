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"Я поражен" – эксперт "Винного гида России" Саркисян о виноделии в Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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"Я поражен" – эксперт "Винного гида России" Саркисян о виноделии в Крыму
"Я поражен" – эксперт "Винного гида России" Саркисян о виноделии в Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2025
"Я поражен" – эксперт "Винного гида России" Саркисян о виноделии в Крыму
Виноделие в Крыму, несмотря на санкции, развивается стремительно и правильно благодаря опыту специалистов отрасли, накопленному в непростых условиях, и... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T19:48
2025-07-30T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Виноделие в Крыму, несмотря на санкции, развивается стремительно и правильно благодаря опыту специалистов отрасли, накопленному в непростых условиях, и государственной поддержке. Об этом РИА Новости Крым заявил руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян в Севастополе во время проведения аудита винодельческих предприятий города федерального значения и Республики Крым.По словам Саркисяна, виноделие в России кардинально изменилось за последние 12−13 лет.В частности, он признался, что поражен уровнем развития отрасли и динамикой роста качества винодельческого продукта в Крыму, поскольку "то, что было в прошлом году, и то, что есть сейчас, – это очень большая разница".По мнению эксперта, на такое положение дел повлияло сразу несколько факторов.Первым из них Саркисян называет "большой опыт, который виноделы набрали за эти долгие годы", в том числе в условиях жестких западных санкций. А вторым – действительно большую поддержку со стороны государства."И Крым на сегодняшний день, я считаю, чувствует себя гораздо лучше, чем все другие регионы, потому что сюда вливается очень много денег", – отметил он.При этом на уровне руководства Крыма и Севастополя для развития отрасли "все делается правильно", что очень важно, считает Артур Саркисян.Виноделам компенсируют до 70% средств, потраченных на приобретение оборудования, посадку винограда и прочее, отметил Саркисян. В итоге появляются новые виноградники, где уже идет плодоношение, "и это дает определенный уровень самого вина, которое производится".Всего этого пока не хватает, но процесс идет, и уверенно, "а через 10 лет будет реально очень серьезное изменение" в отрасли в Крыму, считает Саркисян.При этом в Севастополе, где на небольшой территории "сконцентрировано очень много классных, высококачественных производителей, уже идет конкуренция между ними", что также способствует росту производства и качества продукта, добавил он.Основным же конкурентом российского, в том числе крымского виноделия, пока еще остается импорт –"любой", подчеркнул Саркисян. И дело здесь, по словам эксперта, не в качестве вина, а в цене за бутылку хорошего продукта.Отечественные производители все еще вынуждены закупать часть оборудования за рубежом, так как импортозамещения еще недостаточно, а это сложная логистика и переплаты, что, как следствие, сказывается на стоимости производства и конечной цене для потребителя, отметил Артур Саркисян."И им государство платит большие компенсации, чтобы они могли как-то выживать. Поэтому ценник, который распространяется по всему миру, идет достаточно адекватный, и он абсолютно доступен", – добавил он.В качестве примера Саркисян привел регион Кава в Испании, где правительство компенсировало всем производителям до 50% стоимости продукции, чтобы она была конкурентоспособной по всему миру и доступна.Именно на этом пути сейчас виноделие Крыма и всей России, и "нам просто нужно время", сказал эксперт.Ранее Саркисян заявлял, что виноделие в России стало новой отраслью благодаря Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вино и виноградники в Крыму и Севастополе оценили эксперты РоскачестваСевастопольские виноделы представят терруарные вина в Нижнем Новгороде В Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар вина
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новости крыма, крым, виноделие, виноделие в крыму, артур саркисян, севастополь, новости севастополя
"Я поражен" – эксперт "Винного гида России" Саркисян о виноделии в Крыму

В Крыму виноделие развивается с поразительной скоростью несмотря на санкции – Саркисян

19:48 30.07.2025
 
© РИА Новости КрымВ Севастополе подводят итоги аудита винодельческих предприятий всего Крыма в рамках ежегодного исследования "Винный гид России 2025-2026"
В Севастополе подводят итоги аудита винодельческих предприятий всего Крыма в рамках ежегодного исследования Винный гид России 2025-2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Виноделие в Крыму, несмотря на санкции, развивается стремительно и правильно благодаря опыту специалистов отрасли, накопленному в непростых условиях, и государственной поддержке. Об этом РИА Новости Крым заявил руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян в Севастополе во время проведения аудита винодельческих предприятий города федерального значения и Республики Крым.
По словам Саркисяна, виноделие в России кардинально изменилось за последние 12−13 лет.

"Ни одна страна в мире столько не сделала, как Россия. И чем нам сложнее, тем наши виноделы все круче и круче становятся", – сказал он.

В частности, он признался, что поражен уровнем развития отрасли и динамикой роста качества винодельческого продукта в Крыму, поскольку "то, что было в прошлом году, и то, что есть сейчас, – это очень большая разница".

"Виноделы понимают, куда и как им идти, даже маленькие предприятия стали производить игристые вина, практически каждое хозяйство... Я поражен уровнем, я удивляюсь росту качества", – сказал АртурСаркисян.

По мнению эксперта, на такое положение дел повлияло сразу несколько факторов.
Первым из них Саркисян называет "большой опыт, который виноделы набрали за эти долгие годы", в том числе в условиях жестких западных санкций. А вторым – действительно большую поддержку со стороны государства.
"И Крым на сегодняшний день, я считаю, чувствует себя гораздо лучше, чем все другие регионы, потому что сюда вливается очень много денег", – отметил он.
При этом на уровне руководства Крыма и Севастополя для развития отрасли "все делается правильно", что очень важно, считает Артур Саркисян.
Виноделам компенсируют до 70% средств, потраченных на приобретение оборудования, посадку винограда и прочее, отметил Саркисян. В итоге появляются новые виноградники, где уже идет плодоношение, "и это дает определенный уровень самого вина, которое производится".
"Плюс технологическая составная. Мы на сегодняшний день увидели огромное количество последних разработок, несмотря на санкции. Появляются российские производители, которые делают винификаторы (емкости для производства экстрактивных вин), линии розлива, те же бочки делают и так далее", – сказал Саркисян.
Всего этого пока не хватает, но процесс идет, и уверенно, "а через 10 лет будет реально очень серьезное изменение" в отрасли в Крыму, считает Саркисян.
При этом в Севастополе, где на небольшой территории "сконцентрировано очень много классных, высококачественных производителей, уже идет конкуренция между ними", что также способствует росту производства и качества продукта, добавил он.
Основным же конкурентом российского, в том числе крымского виноделия, пока еще остается импорт –"любой", подчеркнул Саркисян. И дело здесь, по словам эксперта, не в качестве вина, а в цене за бутылку хорошего продукта.
"У нас одна большая проблема – это цена. Она достаточно высокая. Если взять аналогичные варианты за границей, то у них там перепроизводство, а у нас не хватает вина", – пояснил Саркисян.
Отечественные производители все еще вынуждены закупать часть оборудования за рубежом, так как импортозамещения еще недостаточно, а это сложная логистика и переплаты, что, как следствие, сказывается на стоимости производства и конечной цене для потребителя, отметил Артур Саркисян.
"И им государство платит большие компенсации, чтобы они могли как-то выживать. Поэтому ценник, который распространяется по всему миру, идет достаточно адекватный, и он абсолютно доступен", – добавил он.
В качестве примера Саркисян привел регион Кава в Испании, где правительство компенсировало всем производителям до 50% стоимости продукции, чтобы она была конкурентоспособной по всему миру и доступна.
Именно на этом пути сейчас виноделие Крыма и всей России, и "нам просто нужно время", сказал эксперт.

"Нужно время определенное. И нам нужно очень много сажать виноградников. И в Крыму, я думаю, на это хватает земли", – заключил эксперт.

Ранее Саркисян заявлял, что виноделие в России стало новой отраслью благодаря Крыму.
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