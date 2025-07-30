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Вино и виноградники в Крыму и Севастополе оценили эксперты Роскачества

Вино и виноградники в Крыму и Севастополе оценили эксперты Роскачества - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Вино и виноградники в Крыму и Севастополе оценили эксперты Роскачества

В Крыму зарегистрировано 2255 виноградников, что составляет половину всех виноградных насаждений на территории России. Об этом в ходе совещания по итогам аудита РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T15:37

2025-07-30T15:37

2025-07-30T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Крыму зарегистрировано 2255 виноградников, что составляет половину всех виноградных насаждений на территории России. Об этом в ходе совещания по итогам аудита "Винного гида России" винодельческих предприятий РК и Севастополя сообщил замруководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Михаил Ходыкин.По словам Ходыкина, согласно итогам проведенной ведомством инвентаризации, на сегодняшний день в России на общей площади почти 100 тысяч гектаров зарегистрирован 5121 виноградник, из которых 2255 – в Крыму.Кроме того, на территории Севастополя, по его словам, зарегистрировано 322 виноградных насаждения на площади почти 5,5 тысяч гектаров, и сегодня общая площадь виноградников Крыма и города федерального значения вплотную приближается к показателю крупнейшего виноградарского региона России – Кубани.Как уточнила замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ Ирина Федина, если средний возраст виноградников в России составляет 20 лет, то в Крыму это 25 лет, а в Севастополе – 27, однако почти половина всех виноградников на территории города – молодые.Федина подчеркнула, что доля потребителей, выбирающих в сетях и ресторанах российские вина, с каждым годом заметно растет.При этом замруководителя Роскачества Елена Саратцева уточнила, что "2024 год отмечен высокими темпами роста спроса на крымские вина, особенно на тихие вина".По ее словам, в "Винный гид России" с 2018 года включено 975 крымских вин и 475 севастопольских. Что касается крымской продукции, то это преимущественно красные (328) и белые (300) вина, а также розовые, игристые и ликерные.Севастополь представлен также креплеными винами и петнатами. Причем, по словам Саратцевой, здесь продолжает заметно расти качество сортового состава и производство тихих вин, что влияет на рынок и полку."И это тот самый регион, который может являться родиной российской органики, и погодные условия для этого есть и все", – подчеркнула замглавы Роскачества.Она также отметила, что эксперты Роскачества в ходе аудита производств в Крыму зафиксировали рост числа виноградников, которые не просто заявляют, что работают по системе "органика", а приходят на соответствующую сертификацию. А также как растет качество сортового состава и технологические оснащение небольших производств, что стало результатом значительной господдержки отрасли.По словам директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталии Скорюковой, меры господдержки в регионе выросли в разы."В 2014 году это было 10 млн рублей, а на сегодняшний день средства федеральные и региональные составляют 740 млн. Соответственно, государство заинтересовано, чтобы на этой земле развивалась винодельческая отрасль", – сказала Скорюкова, отметив, что интерес инвесторов к региону не иссякает.В Республике Крым, по словам главы минсельхоза РК Дениса Кратюка, объемы господдержки выросли в 8 раз, и сегодня общая площадь крымских виноградников выросла на 30%.В рамках встречи эксперты отрасли обсудили не только перспективы развития виноградарства и виноделия, но эногастрономического туризма в Крыму и Севастополе."Винный гид России" – ежегодное исследование, которое Роскачество реализует совместно с Минпромторгом и Минсельхозом РФ, а также Ассоциацией виноградарей и виноделов страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские виноделы представят терруарные вина в Нижнем НовгородеВесенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в Крыму В Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар вина

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