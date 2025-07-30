Вино и виноградники в Крыму и Севастополе оценили эксперты Роскачества
Эксперты "Винного гида России" подвели итоги аудита винодельческих предприятий в Крыму
15:37 30.07.2025 (обновлено: 16:16 30.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Крыму зарегистрировано 2255 виноградников, что составляет половину всех виноградных насаждений на территории России. Об этом в ходе совещания по итогам аудита "Винного гида России" винодельческих предприятий РК и Севастополя сообщил замруководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Михаил Ходыкин.
По словам Ходыкина, согласно итогам проведенной ведомством инвентаризации, на сегодняшний день в России на общей площади почти 100 тысяч гектаров зарегистрирован 5121 виноградник, из которых 2255 – в Крыму.
"Это фактически половина от всех виноградных насаждений на территории Российской Федерации, на площади более 22 тысяч гектаров", – уточнил Ходыкин, выступая на мероприятии по видеосвязи.
Кроме того, на территории Севастополя, по его словам, зарегистрировано 322 виноградных насаждения на площади почти 5,5 тысяч гектаров, и сегодня общая площадь виноградников Крыма и города федерального значения вплотную приближается к показателю крупнейшего виноградарского региона России – Кубани.
Как уточнила замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ Ирина Федина, если средний возраст виноградников в России составляет 20 лет, то в Крыму это 25 лет, а в Севастополе – 27, однако почти половина всех виноградников на территории города – молодые.
Федина подчеркнула, что доля потребителей, выбирающих в сетях и ресторанах российские вина, с каждым годом заметно растет.
При этом замруководителя Роскачества Елена Саратцева уточнила, что "2024 год отмечен высокими темпами роста спроса на крымские вина, особенно на тихие вина".
По ее словам, в "Винный гид России" с 2018 года включено 975 крымских вин и 475 севастопольских. Что касается крымской продукции, то это преимущественно красные (328) и белые (300) вина, а также розовые, игристые и ликерные.
"Крым у нас лидирует в категории ликерных вин", – отметила Саратцева.
Севастополь представлен также креплеными винами и петнатами. Причем, по словам Саратцевой, здесь продолжает заметно расти качество сортового состава и производство тихих вин, что влияет на рынок и полку.
"И это тот самый регион, который может являться родиной российской органики, и погодные условия для этого есть и все", – подчеркнула замглавы Роскачества.
Она также отметила, что эксперты Роскачества в ходе аудита производств в Крыму зафиксировали рост числа виноградников, которые не просто заявляют, что работают по системе "органика", а приходят на соответствующую сертификацию. А также как растет качество сортового состава и технологические оснащение небольших производств, что стало результатом значительной господдержки отрасли.
© РИА Новости КрымВ Севастополе подводят итоги аудита винодельческих предприятий всего Крыма в рамках ежегодного исследования "Винный гид России 2025-2026"
© РИА Новости Крым
В Севастополе подводят итоги аудита винодельческих предприятий всего Крыма в рамках ежегодного исследования "Винный гид России 2025-2026"
По словам директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталии Скорюковой, меры господдержки в регионе выросли в разы.
"В 2014 году это было 10 млн рублей, а на сегодняшний день средства федеральные и региональные составляют 740 млн. Соответственно, государство заинтересовано, чтобы на этой земле развивалась винодельческая отрасль", – сказала Скорюкова, отметив, что интерес инвесторов к региону не иссякает.
В Республике Крым, по словам главы минсельхоза РК Дениса Кратюка, объемы господдержки выросли в 8 раз, и сегодня общая площадь крымских виноградников выросла на 30%.
"Благодаря этой поддержке, в том числе субсидиям на закладку молодых виноградников (почти 10 тыс. га за 10 лет) и обновление оборудования, значительно увеличилось производство вина (в 3,3 раза), игристых вин (на 77%) и коньяка (на 64%)", – уточнил Кратюк.
В рамках встречи эксперты отрасли обсудили не только перспективы развития виноградарства и виноделия, но эногастрономического туризма в Крыму и Севастополе.
© РИА Новости КрымВ Севастополе подводят итоги аудита винодельческих предприятий всего Крыма в рамках ежегодного исследования "Винный гид России 2025-2026"
1 из 4
В Севастополе подводят итоги аудита винодельческих предприятий всего Крыма в рамках ежегодного исследования "Винный гид России 2025-2026"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Севастополе подводят итоги аудита винодельческих предприятий всего Крыма в рамках ежегодного исследования "Винный гид России 2025-2026"
2 из 4
В Севастополе подводят итоги аудита винодельческих предприятий всего Крыма в рамках ежегодного исследования "Винный гид России 2025-2026"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Севастополе подводят итоги аудита винодельческих предприятий всего Крыма в рамках ежегодного исследования "Винный гид России 2025-2026"
3 из 4
В Севастополе подводят итоги аудита винодельческих предприятий всего Крыма в рамках ежегодного исследования "Винный гид России 2025-2026"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
Денис Кратюк
4 из 4
Денис Кратюк
© РИА Новости Крым
1 из 4
В Севастополе подводят итоги аудита винодельческих предприятий всего Крыма в рамках ежегодного исследования "Винный гид России 2025-2026"
© РИА Новости Крым
2 из 4
В Севастополе подводят итоги аудита винодельческих предприятий всего Крыма в рамках ежегодного исследования "Винный гид России 2025-2026"
© РИА Новости Крым
3 из 4
В Севастополе подводят итоги аудита винодельческих предприятий всего Крыма в рамках ежегодного исследования "Винный гид России 2025-2026"
© РИА Новости Крым
4 из 4
Денис Кратюк
© РИА Новости Крым
"Винный гид России" – ежегодное исследование, которое Роскачество реализует совместно с Минпромторгом и Минсельхозом РФ, а также Ассоциацией виноградарей и виноделов страны.
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