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В Ялте у местного жителя изъяли револьвер и самодельные патроны - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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В Ялте у местного жителя изъяли револьвер и самодельные патроны
В Ялте у местного жителя изъяли револьвер и самодельные патроны - РИА Новости Крым, 30.07.2025
В Ялте у местного жителя изъяли револьвер и самодельные патроны
В Ялте 51-летний местный житель пойдет под суд за хранение без разрешения огнестрельного оружия и самодельных патронов, сообщает МВД Крыма. РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T09:58
2025-07-30T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Ялте 51-летний местный житель пойдет под суд за хранение без разрешения огнестрельного оружия и самодельных патронов, сообщает МВД Крыма.В ведомстве рассказали, что в ходе осмотра дома мужчины полицейские обнаружили и изъяли пистолет, конструктивно схожий с револьвером, а также боеприпасы, подходящие к данному типу оружия.А также добавили, что несмотря на наличие документов, подтверждающих покупку, разрешения на хранение оружия у мужчины не оказалось."Согласно экспертизе, обнаруженное у местного жителя оружие является одноствольным, короткоствольным, нарезным, казнозарядным, огнестрельным револьвером, а патроны признаны предназначенными к стрельбе из гладкоствольных и нарезных револьверов, изготовленными самодельным способом", – отметили в полиции.На ялтинца возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию". Ему грозит до шести лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Севастополе местный житель незаконно торговал огнестрельным оружием, которое нашел у себя в гараже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грибы и экстремистская литература – на Кубани пресекли религиозные обрядыВ Севастополе мужчина приручал поросят для кражиКрымчанин получил 10 лет за 43 миллиона рублей на "схемах заработка"
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мвд по республике крым, ялта, оружие, закон и право, крым, новости крыма
В Ялте у местного жителя изъяли револьвер и самодельные патроны

Полицейские из Ялты изъяли у местного жителя револьвер и боеприпасы

09:58 30.07.2025
 
© МВД по Республике КрымВ Ялте у местного жителя изъяли револьвер и самодельные патроны
В Ялте у местного жителя изъяли револьвер и самодельные патроны
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Ялте 51-летний местный житель пойдет под суд за хранение без разрешения огнестрельного оружия и самодельных патронов, сообщает МВД Крыма.
В ведомстве рассказали, что в ходе осмотра дома мужчины полицейские обнаружили и изъяли пистолет, конструктивно схожий с револьвером, а также боеприпасы, подходящие к данному типу оружия.
"По словам задержанного, оружие было приобретено им в 2009 году в специализированном магазине с целью самообороны", – уточнили в МВД.
А также добавили, что несмотря на наличие документов, подтверждающих покупку, разрешения на хранение оружия у мужчины не оказалось.
"Согласно экспертизе, обнаруженное у местного жителя оружие является одноствольным, короткоствольным, нарезным, казнозарядным, огнестрельным револьвером, а патроны признаны предназначенными к стрельбе из гладкоствольных и нарезных револьверов, изготовленными самодельным способом", – отметили в полиции.
На ялтинца возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию". Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Севастополе местный житель незаконно торговал огнестрельным оружием, которое нашел у себя в гараже.
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