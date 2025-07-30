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В Ялте у местного жителя изъяли револьвер и самодельные патроны

В Ялте у местного жителя изъяли револьвер и самодельные патроны - РИА Новости Крым, 30.07.2025

В Ялте у местного жителя изъяли револьвер и самодельные патроны

В Ялте 51-летний местный житель пойдет под суд за хранение без разрешения огнестрельного оружия и самодельных патронов, сообщает МВД Крыма. РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T09:58

2025-07-30T09:58

2025-07-30T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Ялте 51-летний местный житель пойдет под суд за хранение без разрешения огнестрельного оружия и самодельных патронов, сообщает МВД Крыма.В ведомстве рассказали, что в ходе осмотра дома мужчины полицейские обнаружили и изъяли пистолет, конструктивно схожий с револьвером, а также боеприпасы, подходящие к данному типу оружия.А также добавили, что несмотря на наличие документов, подтверждающих покупку, разрешения на хранение оружия у мужчины не оказалось."Согласно экспертизе, обнаруженное у местного жителя оружие является одноствольным, короткоствольным, нарезным, казнозарядным, огнестрельным револьвером, а патроны признаны предназначенными к стрельбе из гладкоствольных и нарезных револьверов, изготовленными самодельным способом", – отметили в полиции.На ялтинца возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию". Ему грозит до шести лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Севастополе местный житель незаконно торговал огнестрельным оружием, которое нашел у себя в гараже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грибы и экстремистская литература – на Кубани пресекли религиозные обрядыВ Севастополе мужчина приручал поросят для кражиКрымчанин получил 10 лет за 43 миллиона рублей на "схемах заработка"

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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