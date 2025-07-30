https://crimea.ria.ru/20250730/v-sevastopole-prodlili-zapret-na-poseschenie-lesov-1148345161.html

В Севастополе продлили запрет на посещение лесов

В Севастополе продлили запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 30.07.2025

В Севастополе продлили запрет на посещение лесов

В Севастополе продлили запрет на посещение лесов из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом предупредили в правительстве региона. РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T11:07

2025-07-30T11:07

2025-07-30T11:11

севастополь

леса крыма

пожароопасный сезон в крыму

новости севастополя

противопожарный режим

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе продлили запрет на посещение лесов из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом предупредили в правительстве региона.Отмечается, что для патрулирования наиболее опасных и посещаемых лесных участков созданы мобильные группы. Для туристов закрыты Большая севастопольская тропа, разрешена к посещению только часть от Балаклавы до урочища "Аязьма".На всей территории Севастопольского лесничества введены ограничения пребывания в лесах, въезд в них транспортных средств, в том числе велосипедов, электро- и кроссовых мотоциклов. В случае нарушения ограничений виновные лица будут привлечены к административной ответственности по статье 8.32 КоАП РФ.Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован минэкологии и природных ресурсов РК. Кроме того, с 1 мая в регионе объявлен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь пожара под Феодосией выросла до 56 гектаровВ Крыму назвали виновников природных пожаровОпасная погода: затяжное штормовое объявлено в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250728/bolee-170-pozharov-za-nedelyu-v-krymu-goryat-lesa-i-step-1148290085.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, леса крыма, пожароопасный сезон в крыму, новости севастополя, противопожарный режим