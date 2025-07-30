В Севастополе продлили запрет на посещение лесов
В Севастополе до 20 августа продлили запрет на посещение лесов
11:07 30.07.2025 (обновлено: 11:11 30.07.2025)
© РИА Новости КрымЛес в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе продлили запрет на посещение лесов из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом предупредили в правительстве региона.
"В Севастополе продолжает действовать особый противопожарный режим. В связи с возможными рисками возгораний, посещение лесов ограничено как минимум до 20 августа. Это временные меры, направленные на минимизацию рисков возникновения пожаров", - сказано в сообщении.
Отмечается, что для патрулирования наиболее опасных и посещаемых лесных участков созданы мобильные группы. Для туристов закрыты Большая севастопольская тропа, разрешена к посещению только часть от Балаклавы до урочища "Аязьма".
На всей территории Севастопольского лесничества введены ограничения пребывания в лесах, въезд в них транспортных средств, в том числе велосипедов, электро- и кроссовых мотоциклов. В случае нарушения ограничений виновные лица будут привлечены к административной ответственности по статье 8.32 КоАП РФ.
На всей территории Севастопольского лесничества введены ограничения пребывания в лесах, въезд в них транспортных средств, в том числе велосипедов, электро- и кроссовых мотоциклов. В случае нарушения ограничений виновные лица будут привлечены к административной ответственности по статье 8.32 КоАП РФ.
Разрешен отдых только в специальных оборудованных местах: урочища "Торопова Дача", "Аязьма", "Турецкая поляна". Пляжные зоны: "Золотой пляж", "Ближний пляж", "Дельфин. Доступны к посещению места отдыха "Алсу", "Парк 35-летия Победы", зона отдыха "Сухая речка".
Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован минэкологии и природных ресурсов РК. Кроме того, с 1 мая в регионе объявлен особый противопожарный режим.
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