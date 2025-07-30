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В Севастополе готовятся реконструировать Исторический бульвар - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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В Севастополе готовятся реконструировать Исторический бульвар
В Севастополе готовятся реконструировать Исторический бульвар - РИА Новости Крым, 30.07.2025
В Севастополе готовятся реконструировать Исторический бульвар
В Севастополе будет реконструирован Исторический бульвар, необходимое финансирование заложено Минстроем России. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T20:11
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе будет реконструирован Исторический бульвар, необходимое финансирование заложено Минстроем России. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам совещания с замминистра строительства и ЖКХ России Алмаза Хусаинова.По словам губернатора, в ходе реконструкции будут восстановлены исторические объекты, проложены коммуникации, проведено озеленение и освещение, восстановлено историческое ограждение.Он добавил, что подготовительные работы начнутся уже в сентябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При ремонте Царского кургана в Керчи выполнена только часть проекта В Севастополе до конца года обустроят Античный проспект В Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворца
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, городская среда, крым, новости крыма, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
В Севастополе готовятся реконструировать Исторический бульвар

Минстрой заложил средства на реконструкцию Исторического бульвара в Севастополе – власти

20:11 30.07.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевПанорама обороны Севастополя
Панорама обороны Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе будет реконструирован Исторический бульвар, необходимое финансирование заложено Минстроем России. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам совещания с замминистра строительства и ЖКХ России Алмаза Хусаинова.
"Объехали ряд объектов, среди которых Исторический бульвар. Минстрой России заложил необходимое финансирование. Сейчас готовится распоряжение правительства об определении единого поставщика. Очень надеемся, что это будет севастопольское предприятие с опытом работы на объектах культурного значения", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в ходе реконструкции будут восстановлены исторические объекты, проложены коммуникации, проведено озеленение и освещение, восстановлено историческое ограждение.
Он добавил, что подготовительные работы начнутся уже в сентябре.
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Михаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяГородская средаКрымНовости КрымаМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)
 
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