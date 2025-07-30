https://crimea.ria.ru/20250730/v-sevastopole-gotovyatsya-rekonstruirovat-istoricheskiy-bulvar-1148366547.html
В Севастополе готовятся реконструировать Исторический бульвар
В Севастополе готовятся реконструировать Исторический бульвар - РИА Новости Крым, 30.07.2025
В Севастополе готовятся реконструировать Исторический бульвар
В Севастополе будет реконструирован Исторический бульвар, необходимое финансирование заложено Минстроем России. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T20:11
2025-07-30T20:11
2025-07-30T19:50
михаил развожаев
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе будет реконструирован Исторический бульвар, необходимое финансирование заложено Минстроем России. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам совещания с замминистра строительства и ЖКХ России Алмаза Хусаинова.По словам губернатора, в ходе реконструкции будут восстановлены исторические объекты, проложены коммуникации, проведено озеленение и освещение, восстановлено историческое ограждение.Он добавил, что подготовительные работы начнутся уже в сентябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При ремонте Царского кургана в Керчи выполнена только часть проекта В Севастополе до конца года обустроят Античный проспект В Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворца
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В Севастополе готовятся реконструировать Исторический бульвар
Минстрой заложил средства на реконструкцию Исторического бульвара в Севастополе – власти