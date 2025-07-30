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В Херсоне военкомы на "скорой" похищают мужчин – Сальдо

В Херсоне военкомы на "скорой" похищают мужчин – Сальдо - РИА Новости Крым, 30.07.2025

В Херсоне военкомы на "скорой" похищают мужчин – Сальдо

В Херсоне сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) используют машины скорой помощи для охоты на... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T13:29

2025-07-30T13:29

2025-07-30T13:25

херсон

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Херсоне сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) используют машины скорой помощи для охоты на призывников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, один из инцидентов произошел накануне вечером.Сальдо подчеркнул, что эти преступления тщательно фиксируются.На Украине продолжается так называемая "уличная мобилизация" на фоне острой нехватки у ВСУ живой силы на линии фронта. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованнымСырский пожаловался на темпы мобилизацииК чему приведут удары армии России по ТЦК на Украине – мнение

херсон

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