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В Херсоне военкомы на "скорой" похищают мужчин – Сальдо - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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В Херсоне военкомы на "скорой" похищают мужчин – Сальдо
В Херсоне военкомы на "скорой" похищают мужчин – Сальдо - РИА Новости Крым, 30.07.2025
В Херсоне военкомы на "скорой" похищают мужчин – Сальдо
В Херсоне сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) используют машины скорой помощи для охоты на... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T13:29
2025-07-30T13:25
херсон
владимир сальдо
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
мобилизация на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
военное положение на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Херсоне сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) используют машины скорой помощи для охоты на призывников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, один из инцидентов произошел накануне вечером.Сальдо подчеркнул, что эти преступления тщательно фиксируются.На Украине продолжается так называемая "уличная мобилизация" на фоне острой нехватки у ВСУ живой силы на линии фронта. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованнымСырский пожаловался на темпы мобилизацииК чему приведут удары армии России по ТЦК на Украине – мнение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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херсон, владимир сальдо, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), военное положение на украине, в мире, новости
В Херсоне военкомы на "скорой" похищают мужчин – Сальдо

В Херсоне ТЦК начали использовать машины скорой помощи для охоты на мужчин – Сальдо

13:29 30.07.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоАвтомобиль скорой медицинской помощи на Украине
Автомобиль скорой медицинской помощи на Украине
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Херсоне сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) используют машины скорой помощи для охоты на призывников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, один из инцидентов произошел накануне вечером.
"На улице Тарле "скорая" без опознавательных знаков похитила двух мужчин 30-35 лет. Специально маскируется под медиков, чтобы беспрепятственно рыскать по Таврическому и Шуменскому. Двойной расчет: избегать наших дронов и скрытно вылавливать мужчин", - написал он в Telegram.
Сальдо подчеркнул, что эти преступления тщательно фиксируются.
На Украине продолжается так называемая "уличная мобилизация" на фоне острой нехватки у ВСУ живой силы на линии фронта. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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