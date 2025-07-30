https://crimea.ria.ru/20250730/v-gelendzhike-potushili-krupnyy-lesnoy-pozhar--1148346283.html

В Геленджике потушили крупный лесной пожар

В Геленджике потушили крупный лесной пожар - РИА Новости Крым, 30.07.2025

В Геленджике потушили крупный лесной пожар

Пожар на территории геленджикского лесничества, который разгорелся накануне днем, ликвидирован на площади 12 гектаров. Об этом сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T12:20

2025-07-30T12:20

2025-07-30T12:20

россия

геленджик

новости

происшествия

пожар

минприроды краснодарского края

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Пожар на территории геленджикского лесничества, который разгорелся накануне днем, ликвидирован на площади 12 гектаров. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минприроды Краснодарского края.Крупный лесной пожар разгорелся в Геленджике днем во вторник, сообщалось о возгорании на девяти гектарах. К тушению привлекали авиацию МЧС, изначально на месте работали 46 специалистов и 11 единиц техники, позже площадь пожара выросла до 12 гектаров, силы и средства были увеличены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответственный туризм: безопасность на природе в летний периодВ Севастополе продлили запрет на посещение лесовВ Феодосии произошел большой ландшафтный пожар возле кладбища

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геленджик

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тушение природного пожара в Геленджикском лесничестве Площадь природного пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 12 гектаров, к тушению привлечены более 130 человек и 24 единицы техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. К тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, привлечен вертолет Ми-8. 2025-07-30T12:20 true PT0M33S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, геленджик, новости, происшествия, пожар, минприроды краснодарского края, видео