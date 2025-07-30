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В Геленджике потушили крупный лесной пожар
В Геленджике потушили крупный лесной пожар - РИА Новости Крым, 30.07.2025
В Геленджике потушили крупный лесной пожар
Пожар на территории геленджикского лесничества, который разгорелся накануне днем, ликвидирован на площади 12 гектаров. Об этом сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T12:20
2025-07-30T12:20
2025-07-30T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Пожар на территории геленджикского лесничества, который разгорелся накануне днем, ликвидирован на площади 12 гектаров. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минприроды Краснодарского края.Крупный лесной пожар разгорелся в Геленджике днем во вторник, сообщалось о возгорании на девяти гектарах. К тушению привлекали авиацию МЧС, изначально на месте работали 46 специалистов и 11 единиц техники, позже площадь пожара выросла до 12 гектаров, силы и средства были увеличены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответственный туризм: безопасность на природе в летний периодВ Севастополе продлили запрет на посещение лесовВ Феодосии произошел большой ландшафтный пожар возле кладбища
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news.crimea@rian.ru
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Тушение природного пожара в Геленджикском лесничестве
Площадь природного пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 12 гектаров, к тушению привлечены более 130 человек и 24 единицы техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. К тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, привлечен вертолет Ми-8.
2025-07-30T12:20
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россия, геленджик, новости, происшествия, пожар, минприроды краснодарского края, видео
В Геленджике потушили крупный лесной пожар
МЧС: лесной пожар в Геленджике ликвидирован на площади 12,5 га