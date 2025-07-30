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В Геленджике потушили крупный лесной пожар - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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В Геленджике потушили крупный лесной пожар
В Геленджике потушили крупный лесной пожар - РИА Новости Крым, 30.07.2025
В Геленджике потушили крупный лесной пожар
Пожар на территории геленджикского лесничества, который разгорелся накануне днем, ликвидирован на площади 12 гектаров. Об этом сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T12:20
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россия
геленджик
новости
происшествия
пожар
минприроды краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Пожар на территории геленджикского лесничества, который разгорелся накануне днем, ликвидирован на площади 12 гектаров. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минприроды Краснодарского края.Крупный лесной пожар разгорелся в Геленджике днем во вторник, сообщалось о возгорании на девяти гектарах. К тушению привлекали авиацию МЧС, изначально на месте работали 46 специалистов и 11 единиц техники, позже площадь пожара выросла до 12 гектаров, силы и средства были увеличены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответственный туризм: безопасность на природе в летний периодВ Севастополе продлили запрет на посещение лесовВ Феодосии произошел большой ландшафтный пожар возле кладбища
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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60
Тушение природного пожара в Геленджикском лесничестве
Площадь природного пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 12 гектаров, к тушению привлечены более 130 человек и 24 единицы техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. К тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, привлечен вертолет Ми-8.
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россия, геленджик, новости, происшествия, пожар, минприроды краснодарского края, видео
В Геленджике потушили крупный лесной пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Пожар на территории геленджикского лесничества, который разгорелся накануне днем, ликвидирован на площади 12 гектаров. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минприроды Краснодарского края.
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В Геленджике потушили крупный лесной пожар

МЧС: лесной пожар в Геленджике ликвидирован на площади 12,5 га

12:20 30.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Пожар на территории геленджикского лесничества, который разгорелся накануне днем, ликвидирован на площади 12 гектаров. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минприроды Краснодарского края.

"Лесной пожар в районе населенного пункта Кабардинка в 11:10 ликвидирован на примерной площади 12,5 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", – сказано в Telegram-канале профильного министерства.

Крупный лесной пожар разгорелся в Геленджике днем во вторник, сообщалось о возгорании на девяти гектарах. К тушению привлекали авиацию МЧС, изначально на месте работали 46 специалистов и 11 единиц техники, позже площадь пожара выросла до 12 гектаров, силы и средства были увеличены.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РоссияГеленджикНовостиПроисшествияПожарМинприроды Краснодарского края
 
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