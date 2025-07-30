https://crimea.ria.ru/20250730/v-feodosii-stroyat-samyy-bolshoy-v-mire-krokodilyarium-1148333778.html

В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриум

В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриум - РИА Новости Крым, 30.07.2025

В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриум

В Феодосии появится самый большой в мире крокодиляриум, где также расположится аттракцион с живыми акулами. Об этом РИА Новости Крым рассказал инвестор проекта, РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T07:39

2025-07-30T07:39

2025-07-30T09:08

феодосия

виктор жиленко

новости крыма

животные

зоопарк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии появится самый большой в мире крокодиляриум, где также расположится аттракцион с живыми акулами. Об этом РИА Новости Крым рассказал инвестор проекта, директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.По его словам, акуляриум планируется устроить по примеру зарубежных, где в одном бассейне находятся десятки акул, которых можно кормить."Это будет интересное шоу для детей и взрослых. Да, на это нужны финансы, но мы не планируем делать это сегодня или завтра. Сейчас аккумулируем средства со всех наших объектов, чтобы постепенно инвестировать их дальше и дальше развивать наш Крым", – сказал он.Кроме того, по словам Жиленко, существует проект по созданию туристических маршрутов в пещерах Крыма, которые заброшены, но уже сейчас проведены переговоры с учеными о возможности их раскопок и организации туробъектов.Пингвинов и миссисипских аллигаторов впервые начали разводить в крымском зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр. Также в нем появятся жирафы и бегемоты из Китая, в планах перевезти еще крокодилов и обезьян редких видов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вкусные букеты подарили "девочкам" в зоопарке БахчисараяБассейны и мороженое: как в Крыму спасают животных от жарыВ России запретили держать дома гадюк и крокодилов

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феодосия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, виктор жиленко, новости крыма, животные, зоопарк