В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриум
В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриум и аттракцион с акулами
07:39 30.07.2025 (обновлено: 09:08 30.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии появится самый большой в мире крокодиляриум, где также расположится аттракцион с живыми акулами. Об этом РИА Новости Крым рассказал инвестор проекта, директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.
"В Феодосии мы готовим крымский крокодиляриум. Строится ангар на две тысячи квадратных метров, и это будет самый большой крокодиляриум в мире. Какую-то его часть мы планируем отдать под акуляриум", – сообщил Жиленко.
По его словам, акуляриум планируется устроить по примеру зарубежных, где в одном бассейне находятся десятки акул, которых можно кормить.
"Это будет интересное шоу для детей и взрослых. Да, на это нужны финансы, но мы не планируем делать это сегодня или завтра. Сейчас аккумулируем средства со всех наших объектов, чтобы постепенно инвестировать их дальше и дальше развивать наш Крым", – сказал он.
Кроме того, по словам Жиленко, существует проект по созданию туристических маршрутов в пещерах Крыма, которые заброшены, но уже сейчас проведены переговоры с учеными о возможности их раскопок и организации туробъектов.
"Да, мы будем год или два копать, делать там какие-то выставки, но это будут новые точки притяжения", – поделился планами собеседник агентства.
Пингвинов и миссисипских аллигаторов впервые начали разводить в крымском зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр. Также в нем появятся жирафы и бегемоты из Китая, в планах перевезти еще крокодилов и обезьян редких видов.
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