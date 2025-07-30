https://crimea.ria.ru/20250730/tsentrobank-povtorno-snizil-stavku-kak-eto-vliyaet-na-tseny-1148355745.html

Центробанк повторно снизил ставку: как это влияет на цены

Центробанк повторно снизил ставку: как это влияет на цены - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Центробанк повторно снизил ставку: как это влияет на цены

Несмотря на то, что ключевая ставка остается на высоком уровне (18%), она мотивирует людей сберегать средства и откладывать потребительские покупки с... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T14:38

2025-07-30T14:38

2025-07-30T14:38

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цены и тарифы

елена денисенко

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СИМФЕРОПЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что ключевая ставка остается на высоком уровне (18%), она мотивирует людей сберегать средства и откладывать потребительские покупки с привлечением кредитов, что сдерживает спрос и, соответственно, инфляцию. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.В июле Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение – предыдущее было в июне.Денисенко отметила, что снижение инфляции наблюдается и на общероссийском уровне, и в Крыму, хотя происходит неоднородно – не по всем товарам и услугам. Так, в июне на полуострове ряд товаров и услуг подешевел. Особенно выделяется ситуация с куриными яйцами: республика продолжает лидировать среди российских регионов по самым низким ценам на этот продукт. Благодаря росту производства цена на яйца за год снизилась более чем на 35%.И объяснила, что изменения обусловлены сокращением спроса на эти товары и укреплением рубля. Последнее также повлияло на снижение стоимости туров в ОАЭ, Турцию и Египет. Однако местные курорты показывают обратную динамику. Путевки в санатории, цены на экскурсии и проживание в крымских гостиницах летом традиционно дорожают. В этом году турпоток в регион вырос. На фоне повышенного спроса предприятия активнее перекладывают издержки на потребителей.Похожая ситуация произошла с мясными и молочными продуктами, включая куриное мясо, колбасы, пельмени, сыр, сметану и детские молочные смеси. Фермеры перенесли в цены на сырье возросшие расходы на корма, ветеринарные препараты, транспортировку и зарплаты.В июне годовая инфляция в Крыму замедлилась до 11,9% после 12,4% в мае, но осталась выше, чем по стране в целом. Банк России нацелен вернуть инфляцию к целевому уровню 4% в 2026 году и удерживать ее вблизи этой отметки в дальнейшем. Для этого, по словам Денисенко, процентные ставки в экономике должны оставаться достаточно высокими в течение продолжительного времени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250728/chto-budet-s-klyuchevoy-stavkoy-do-kontsa-goda--mnenie-1148301365.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, видео, финансы, экономика, экономика крыма, инфляция, ключевая ставка, цены в крыму, цены и тарифы, елена денисенко