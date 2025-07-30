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Три человека погибли при столкновении ВАЗ и мотоцикла на Кубани

Три человека погибли при столкновении ВАЗ и мотоцикла на Кубани - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Три человека погибли при столкновении ВАЗ и мотоцикла на Кубани

Три человека погибли и еще трое получили ранения при столкновении легкового автомобиля и мотоцикла на трассе в Абинском районе Краснодарского края. Об этом... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T08:05

2025-07-30T08:05

2025-07-30T08:05

кубань

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умвд россии по краснодарскому краю

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли и еще трое получили ранения при столкновении легкового автомобиля и мотоцикла на трассе в Абинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в УМВД России по региону.По информации правоохранителей, авария произошла 29 июля в 22:30 на автодороге Краснодар – Верхнебаканский. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ 2107 при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Yamaha.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю на дорогах Крыма в дорожно-транспортных происшествиях погиб один человек, еще 29, в том числе 8 детей, получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с фурой на трассе "Дон" ­– погиб ребенок и трое взрослых В Крыму задержали более 200 пьяных водителейТри массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, дтп, новости