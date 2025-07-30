Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли при столкновении ВАЗ и мотоцикла на Кубани - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250730/tri-cheloveka-pogibli-pri-stolknovenii-vaz-i-mototsikla-na-kubani-1148337540.html
Три человека погибли при столкновении ВАЗ и мотоцикла на Кубани
Три человека погибли при столкновении ВАЗ и мотоцикла на Кубани - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Три человека погибли при столкновении ВАЗ и мотоцикла на Кубани
Три человека погибли и еще трое получили ранения при столкновении легкового автомобиля и мотоцикла на трассе в Абинском районе Краснодарского края. Об этом... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T08:05
2025-07-30T08:05
кубань
краснодарский край
умвд россии по краснодарскому краю
происшествия
дтп
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148336959_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_7323175813518194bc953a0d247ca050.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли и еще трое получили ранения при столкновении легкового автомобиля и мотоцикла на трассе в Абинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в УМВД России по региону.По информации правоохранителей, авария произошла 29 июля в 22:30 на автодороге Краснодар – Верхнебаканский. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ 2107 при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Yamaha.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю на дорогах Крыма в дорожно-транспортных происшествиях погиб один человек, еще 29, в том числе 8 детей, получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с фурой на трассе "Дон" ­– погиб ребенок и трое взрослых В Крыму задержали более 200 пьяных водителейТри массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148336959_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_792c29bcf7bd671613903986aaca3a22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, дтп, новости
Три человека погибли при столкновении ВАЗ и мотоцикла на Кубани

В Краснодарском крае при столкновении ВАЗ и мотоцикла трое погибли и трое ранены

08:05 30.07.2025
 
© 23 МВДСмертельное ДТП с участием ВАЗ и мотоцикла на Кубани
Смертельное ДТП с участием ВАЗ и мотоцикла на Кубани
© 23 МВД
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли и еще трое получили ранения при столкновении легкового автомобиля и мотоцикла на трассе в Абинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в УМВД России по региону.
По информации правоохранителей, авария произошла 29 июля в 22:30 на автодороге Краснодар – Верхнебаканский. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ 2107 при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Yamaha.
"На месте ДТП погиб водитель мотоцикла 1990 года рождения в больнице скончалась его 34-летняя пассажирка и 18-летняя пассажирка ВАЗ. Водитель и еще двое пассажиров отечественного авто госпитализированы", - говорится в сообщении.
© 23 МВДСмертельное ДТП с участием ВАЗ и мотоцикла на Кубани
Смертельное ДТП с участием ВАЗ и мотоцикла на Кубани
© 23 МВД
Смертельное ДТП с участием ВАЗ и мотоцикла на Кубани
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю на дорогах Крыма в дорожно-транспортных происшествиях погиб один человек, еще 29, в том числе 8 детей, получили ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жуткое ДТП с фурой на трассе "Дон" ­– погиб ребенок и трое взрослых
В Крыму задержали более 200 пьяных водителей
Три массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория
 
КубаньКраснодарский крайУМВД России по Краснодарскому краюПроисшествияДТПНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38Землетрясение на Камчатке и четыре волны цунами – какие последствия
09:21"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ 0:43
09:12Крымский мост сейчас – очередь растет с двух сторон
09:00Киселев назвал безосновательными обвинения в адрес Sputnik Азербайджан
08:24"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесах
08:05Три человека погибли при столкновении ВАЗ и мотоцикла на Кубани
07:44Режим ЧС ввели на Камчатке после цунами и 30 повторных подземных толчков
07:39В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриум
07:17Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды
07:10Названы самые востребованные профессии у студентов колледжей Севастополя
06:37В Крыму оценили идею передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ
06:07Цунами обрушилось на Камчатку после мощного землетрясения
00:01Погода в Крыму в среду: днем местами пройдут кратковременные дожди
00:00Какой сегодня праздник: 30 июля
22:42Беспилотник в Минске и замена Зеленскому: главное за день
22:21На Запорожской АЭС опровергли фейк о повышенном радиационном фоне
22:08Крымский мост: оперативная информация к вечеру вторника
21:52При атаке на Ростовскую область погибли трое и повреждены десятки домов
21:31Две группы детей с симптомами пищевой инфекции сняли с поезда на Кубани
21:16Доверие в сети: крымчане за неделю отдали аферистам 18 миллионов рублей
Лента новостейМолния