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Табу на грузовики: в Ялте ввели запрет на проезд большегрузов днем

Табу на грузовики: в Ялте ввели запрет на проезд большегрузов днем - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Табу на грузовики: в Ялте ввели запрет на проезд большегрузов днем

В Большой Ялте до конца лета вводят ограничение на проезд большегрузного транспорта по центральным улицам городов и поселков. Соответствующее постановление... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T12:56

2025-07-30T12:56

2025-07-30T12:46

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янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Большой Ялте до конца лета вводят ограничение на проезд большегрузного транспорта по центральным улицам городов и поселков. Соответствующее постановление подписала глава администрации Ялты Янина Павленко.Она пояснила, что временное ограничение касается движения грузовиков по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в дневное время. Она отметила, что такое решение поможет разгрузить город в пик наплыва туристов, в том числе и на личном транспорте. Как пояснили в минтрансе, меры касаются машин с массой свыше 10 тонн.На этой неделе в Крыму также ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт назначения по-севастопольски: грузовик растерял бетонные блокиЖуткое ДТП с фурой на трассе "Дон" ­– погиб ребенок и трое взрослыхЗа неделю на дорогах Крыма погиб один человек и 29 пострадали

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, крым, янина павленко, транспорт, логистика, новости крыма