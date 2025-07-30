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Табу на грузовики: в Ялте ввели запрет на проезд большегрузов днем - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Табу на грузовики: в Ялте ввели запрет на проезд большегрузов днем
Табу на грузовики: в Ялте ввели запрет на проезд большегрузов днем - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Табу на грузовики: в Ялте ввели запрет на проезд большегрузов днем
В Большой Ялте до конца лета вводят ограничение на проезд большегрузного транспорта по центральным улицам городов и поселков. Соответствующее постановление... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T12:56
2025-07-30T12:46
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янина павленко
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Большой Ялте до конца лета вводят ограничение на проезд большегрузного транспорта по центральным улицам городов и поселков. Соответствующее постановление подписала глава администрации Ялты Янина Павленко.Она пояснила, что временное ограничение касается движения грузовиков по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в дневное время. Она отметила, что такое решение поможет разгрузить город в пик наплыва туристов, в том числе и на личном транспорте. Как пояснили в минтрансе, меры касаются машин с массой свыше 10 тонн.На этой неделе в Крыму также ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт назначения по-севастопольски: грузовик растерял бетонные блокиЖуткое ДТП с фурой на трассе "Дон" ­– погиб ребенок и трое взрослыхЗа неделю на дорогах Крыма погиб один человек и 29 пострадали
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ялта, крым, янина павленко, транспорт, логистика, новости крыма
Табу на грузовики: в Ялте ввели запрет на проезд большегрузов днем

В Большой Ялте до конца лета ограничили проезд грузовиков по центральным улицам

12:56 30.07.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоДорожный знак
Дорожный знак
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Большой Ялте до конца лета вводят ограничение на проезд большегрузного транспорта по центральным улицам городов и поселков. Соответствующее постановление подписала глава администрации Ялты Янина Павленко.
Она пояснила, что временное ограничение касается движения грузовиков по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в дневное время.
"Проще говоря, в центр Ялты, Алупки и поселков запрещен въезд крупногабаритного транспорта весом более 3,5 тонн в период с 6:00 до 22:00. Ограничения будут действовать по 31 августа", - написала Павленко в Telegram.
Она отметила, что такое решение поможет разгрузить город в пик наплыва туристов, в том числе и на личном транспорте. Как пояснили в минтрансе, меры касаются машин с массой свыше 10 тонн.
На этой неделе в Крыму также ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное.
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