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Суд отменил премирование чиновника в Севастополе на 3,5 млн рублей
Суд отменил премирование чиновника в Севастополе на 3,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Суд отменил премирование чиновника в Севастополе на 3,5 млн рублей
Севастопольский городской суд признал недействительным приказ о премировании на 3,5 млн рублей руководителя Единой дирекции капитального строительства (ЕДКС),... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T16:34
2025-07-30T16:34
2025-07-30T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Севастопольский городской суд признал недействительным приказ о премировании на 3,5 млн рублей руководителя Единой дирекции капитального строительства (ЕДКС), подписанный его заместителем. Об этом сообщила прокуратура города.Факт неправомерного начисления премии выявлен в ходе прокурорской проверки. Надзорное ведомство подало соответствующий иск в суд, потребовав признать приказ о выплате премии незаконным."Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Вопрос возвращения денежных средств на счет казенного учреждения находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя, крым, происшествия
Суд отменил премирование чиновника в Севастополе на 3,5 млн рублей
Премирование главы дирекции капстроя Севастополя на 3,5 млн рублей признано незаконным