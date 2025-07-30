https://crimea.ria.ru/20250730/sud-otmenil-premirovanie-chinovnika-v-sevastopole-na-35-mln-rubley-1148359913.html

Суд отменил премирование чиновника в Севастополе на 3,5 млн рублей

Суд отменил премирование чиновника в Севастополе на 3,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Суд отменил премирование чиновника в Севастополе на 3,5 млн рублей

Севастопольский городской суд признал недействительным приказ о премировании на 3,5 млн рублей руководителя Единой дирекции капитального строительства (ЕДКС),... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T16:34

2025-07-30T16:34

2025-07-30T16:34

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Севастопольский городской суд признал недействительным приказ о премировании на 3,5 млн рублей руководителя Единой дирекции капитального строительства (ЕДКС), подписанный его заместителем. Об этом сообщила прокуратура города.Факт неправомерного начисления премии выявлен в ходе прокурорской проверки. Надзорное ведомство подало соответствующий иск в суд, потребовав признать приказ о выплате премии незаконным."Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Вопрос возвращения денежных средств на счет казенного учреждения находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя, крым, происшествия