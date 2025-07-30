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От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов

От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов - РИА Новости Крым, 30.07.2025

От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов

За минувшую неделю в результате атак украинских боевиков по регионам России погибли 24 мирных жителя и еще 121 человек получили ранения. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T13:42

2025-07-30T13:42

2025-07-30T13:42

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

обстрелы всу

атаки всу

россия

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. За минувшую неделю в результате атак украинских боевиков по регионам России погибли 24 мирных жителя и еще 121 человек получили ранения. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.Накануне в Ростовской области при ночной атаке украинских боевиков на Сальск погибли три человека.В Алешках Херсонской области 28 июля при артиллерийском обстреле погиб нейрохирург Николай Костин.26 июля при атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области погибли два человека.24 июля в Курской области в результате атаки украинского дрона на дом в деревне Сухая Рыльского района погибла 85-летняя женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чиновница и ее водитель ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области 74 беспилотника сбили над Россией за ночь ВСУ атаковали дронами четыре российских региона

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, обстрелы всу, атаки всу, россия, новости сво, происшествия, новости