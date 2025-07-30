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От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов
От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов - РИА Новости Крым, 30.07.2025
От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов
За минувшую неделю в результате атак украинских боевиков по регионам России погибли 24 мирных жителя и еще 121 человек получили ранения. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T13:42
2025-07-30T13:42
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
обстрелы всу
атаки всу
россия
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. За минувшую неделю в результате атак украинских боевиков по регионам России погибли 24 мирных жителя и еще 121 человек получили ранения. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.Накануне в Ростовской области при ночной атаке украинских боевиков на Сальск погибли три человека.В Алешках Херсонской области 28 июля при артиллерийском обстреле погиб нейрохирург Николай Костин.26 июля при атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области погибли два человека.24 июля в Курской области в результате атаки украинского дрона на дом в деревне Сухая Рыльского района погибла 85-летняя женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чиновница и ее водитель ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области 74 беспилотника сбили над Россией за ночь ВСУ атаковали дронами четыре российских региона
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, обстрелы всу, атаки всу, россия, новости сво, происшествия, новости
От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов

В российских регионах от атак ВСУ за неделю погибли 24 человека и 121 ранен - МИД

13:42 30.07.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаБеспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде
Беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. За минувшую неделю в результате атак украинских боевиков по регионам России погибли 24 мирных жителя и еще 121 человек получили ранения. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
"Дети, женщины, пожилые люди продолжают становиться жертвами необандеровцев. За минувшую неделю от обстрелов и ударов вражеских беспилотников пострадали 155 мирных жителей, из них 24 погибли, 121 человек был ранен, в том числе четверо несовершеннолетних", - сказала дипломат.
Накануне в Ростовской области при ночной атаке украинских боевиков на Сальск погибли три человека.
В Алешках Херсонской области 28 июля при артиллерийском обстреле погиб нейрохирург Николай Костин.
26 июля при атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области погибли два человека.
24 июля в Курской области в результате атаки украинского дрона на дом в деревне Сухая Рыльского района погибла 85-летняя женщина.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваОбстрелы ВСУАтаки ВСУРоссияНовости СВОПроисшествияНовости
 
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