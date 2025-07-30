https://crimea.ria.ru/20250730/nazvany-samye-vostrebovannye-professii-u-studentov-kolledzhey-sevastopolya--1148323200.html

Названы самые востребованные профессии у студентов колледжей Севастополя

Названы самые востребованные профессии у студентов колледжей Севастополя - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Названы самые востребованные профессии у студентов колледжей Севастополя

Самой популярной специальностью среди абитуриентов в колледжах и техникумах Севастополя в этом году стали информационные технологии и дизайн по отраслям,... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T07:10

2025-07-30T07:10

2025-07-30T07:10

севастополь

новости севастополя

образование в крыму и севастополе

среднее профессиональное образование в крыму

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/10/1122691979_0:159:3071:1886_1920x0_80_0_0_ae78708bb486d1cd21eecfe01b2d773e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Самой популярной специальностью среди абитуриентов в колледжах и техникумах Севастополя в этом году стали информационные технологии и дизайн по отраслям, конкурс по которым составляет восемь человек на место. Об этом сообщил директор департамента образования и науки города Максим Кривонос на аппаратном совещании в правительстве.Также популярностью у абитуриентов Севастополя пользуются такие специальности, как архитектура, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, туризм и гостеприимство, компьютерные системы и комплексы, прикладная геодезия, сетевое системное администрирование. На них конкурс составляет шесть человек на место.Он отметил, что в том году в техникумах и колледжах региона введены 13 новых специальностей, в том числе "монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции".На сегодняшний день в заведения среднего специального образования подано уже почти 8000 заявлений от абитуриентов, добавил Кривонос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В вузах и колледжах создадут центры новых возможностей – поручение Путина В РФ подали 1,5 млн заявлений в вузы через Госуслуги за три недели В Севастополе появятся кластеры среднего профессионального образования

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, образование в крыму и севастополе, среднее профессиональное образование в крыму, крым