Рейтинг@Mail.ru
Названы самые востребованные профессии у студентов колледжей Севастополя - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250730/nazvany-samye-vostrebovannye-professii-u-studentov-kolledzhey-sevastopolya--1148323200.html
Названы самые востребованные профессии у студентов колледжей Севастополя
Названы самые востребованные профессии у студентов колледжей Севастополя - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Названы самые востребованные профессии у студентов колледжей Севастополя
Самой популярной специальностью среди абитуриентов в колледжах и техникумах Севастополя в этом году стали информационные технологии и дизайн по отраслям,... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T07:10
2025-07-30T07:10
севастополь
новости севастополя
образование в крыму и севастополе
среднее профессиональное образование в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/10/1122691979_0:159:3071:1886_1920x0_80_0_0_ae78708bb486d1cd21eecfe01b2d773e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Самой популярной специальностью среди абитуриентов в колледжах и техникумах Севастополя в этом году стали информационные технологии и дизайн по отраслям, конкурс по которым составляет восемь человек на место. Об этом сообщил директор департамента образования и науки города Максим Кривонос на аппаратном совещании в правительстве.Также популярностью у абитуриентов Севастополя пользуются такие специальности, как архитектура, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, туризм и гостеприимство, компьютерные системы и комплексы, прикладная геодезия, сетевое системное администрирование. На них конкурс составляет шесть человек на место.Он отметил, что в том году в техникумах и колледжах региона введены 13 новых специальностей, в том числе "монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции".На сегодняшний день в заведения среднего специального образования подано уже почти 8000 заявлений от абитуриентов, добавил Кривонос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В вузах и колледжах создадут центры новых возможностей – поручение Путина В РФ подали 1,5 млн заявлений в вузы через Госуслуги за три недели В Севастополе появятся кластеры среднего профессионального образования
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/10/1122691979_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2320efc5b2607df44b415a6b0f33941a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, образование в крыму и севастополе, среднее профессиональное образование в крыму, крым
Названы самые востребованные профессии у студентов колледжей Севастополя

В Севастополе самой популярной специальностью в колледжах и техникумах стал дизайн в IT

07:10 30.07.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОбразовательный IT-проект
Образовательный IT-проект - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Самой популярной специальностью среди абитуриентов в колледжах и техникумах Севастополя в этом году стали информационные технологии и дизайн по отраслям, конкурс по которым составляет восемь человек на место. Об этом сообщил директор департамента образования и науки города Максим Кривонос на аппаратном совещании в правительстве.
"Наиболее популярная профессия и специальность в этом году – информационные технологии и дизайн по отраслям – восемь человек на место", - сказал глава профильного департамента.
Также популярностью у абитуриентов Севастополя пользуются такие специальности, как архитектура, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, туризм и гостеприимство, компьютерные системы и комплексы, прикладная геодезия, сетевое системное администрирование. На них конкурс составляет шесть человек на место.
По словам Кривоноса, в этом году система среднего профессионального образования представлена 12 учреждениями. В них предусмотрены 2088 бюджетных мест, в том числе 233 – для членов семей участников специальной военной операции.
Он отметил, что в том году в техникумах и колледжах региона введены 13 новых специальностей, в том числе "монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции".
На сегодняшний день в заведения среднего специального образования подано уже почти 8000 заявлений от абитуриентов, добавил Кривонос.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В вузах и колледжах создадут центры новых возможностей – поручение Путина
В РФ подали 1,5 млн заявлений в вузы через Госуслуги за три недели
В Севастополе появятся кластеры среднего профессионального образования
 
СевастопольНовости СевастополяОбразование в Крыму и СевастополеСреднее профессиональное образование в КрымуКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38Землетрясение на Камчатке и четыре волны цунами – какие последствия
09:21"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ 0:43
09:12Крымский мост сейчас – очередь растет с двух сторон
09:00Киселев назвал безосновательными обвинения в адрес Sputnik Азербайджан
08:24"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесах
08:05Три человека погибли при столкновении ВАЗ и мотоцикла на Кубани
07:44Режим ЧС ввели на Камчатке после цунами и 30 повторных подземных толчков
07:39В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриум
07:17Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды
07:10Названы самые востребованные профессии у студентов колледжей Севастополя
06:37В Крыму оценили идею передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ
06:07Цунами обрушилось на Камчатку после мощного землетрясения
00:01Погода в Крыму в среду: днем местами пройдут кратковременные дожди
00:00Какой сегодня праздник: 30 июля
22:42Беспилотник в Минске и замена Зеленскому: главное за день
22:21На Запорожской АЭС опровергли фейк о повышенном радиационном фоне
22:08Крымский мост: оперативная информация к вечеру вторника
21:52При атаке на Ростовскую область погибли трое и повреждены десятки домов
21:31Две группы детей с симптомами пищевой инфекции сняли с поезда на Кубани
21:16Доверие в сети: крымчане за неделю отдали аферистам 18 миллионов рублей
Лента новостейМолния