https://crimea.ria.ru/20250730/nazvany-samye-vostrebovannye-professii-u-studentov-kolledzhey-sevastopolya--1148323200.html
Названы самые востребованные профессии у студентов колледжей Севастополя
Названы самые востребованные профессии у студентов колледжей Севастополя - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Названы самые востребованные профессии у студентов колледжей Севастополя
Самой популярной специальностью среди абитуриентов в колледжах и техникумах Севастополя в этом году стали информационные технологии и дизайн по отраслям,... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T07:10
2025-07-30T07:10
2025-07-30T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Самой популярной специальностью среди абитуриентов в колледжах и техникумах Севастополя в этом году стали информационные технологии и дизайн по отраслям, конкурс по которым составляет восемь человек на место. Об этом сообщил директор департамента образования и науки города Максим Кривонос на аппаратном совещании в правительстве.Также популярностью у абитуриентов Севастополя пользуются такие специальности, как архитектура, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, туризм и гостеприимство, компьютерные системы и комплексы, прикладная геодезия, сетевое системное администрирование. На них конкурс составляет шесть человек на место.Он отметил, что в том году в техникумах и колледжах региона введены 13 новых специальностей, в том числе "монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции".На сегодняшний день в заведения среднего специального образования подано уже почти 8000 заявлений от абитуриентов, добавил Кривонос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В вузах и колледжах создадут центры новых возможностей – поручение Путина В РФ подали 1,5 млн заявлений в вузы через Госуслуги за три недели В Севастополе появятся кластеры среднего профессионального образования
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Названы самые востребованные профессии у студентов колледжей Севастополя
В Севастополе самой популярной специальностью в колледжах и техникумах стал дизайн в IT
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Самой популярной специальностью среди абитуриентов в колледжах и техникумах Севастополя в этом году стали информационные технологии и дизайн по отраслям, конкурс по которым составляет восемь человек на место. Об этом сообщил директор департамента образования и науки города Максим Кривонос на аппаратном совещании в правительстве.
"Наиболее популярная профессия и специальность в этом году – информационные технологии и дизайн по отраслям – восемь человек на место", - сказал глава профильного департамента.
Также популярностью у абитуриентов Севастополя пользуются такие специальности, как архитектура, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, туризм и гостеприимство, компьютерные системы и комплексы, прикладная геодезия, сетевое системное администрирование. На них конкурс составляет шесть человек на место.
По словам Кривоноса, в этом году система среднего профессионального образования представлена 12 учреждениями. В них предусмотрены 2088 бюджетных мест, в том числе 233 – для членов семей участников специальной военной операции.
Он отметил, что в том году в техникумах и колледжах региона введены 13 новых специальностей, в том числе "монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции".
На сегодняшний день в заведения среднего специального образования подано уже почти 8000 заявлений от абитуриентов, добавил Кривонос.
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