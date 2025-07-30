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На Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергии

На Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергии - РИА Новости Крым, 30.07.2025

На Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергии

В энергосистеме Юга России установлен новый летний максимум потребления мощности, составивший 21 345 МВт. Об этом сообщается на сайте Системного оператора... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T19:09

2025-07-30T19:09

2025-07-30T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В энергосистеме Юга России установлен новый летний максимум потребления мощности, составивший 21 345 МВт. Об этом сообщается на сайте Системного оператора Единой энергосистемы.Данный показатель на 219 МВт превысил предыдущее значение максимума потребления мощности, зафиксированное 17 июля 2024 года.Диспетчер отметил, что по состоянию на конец июля фактическая среднесуточная температура воздуха на Юге России за два летних месяца почти на два градуса ниже прошлогоднего показателя.Уточняется, что новый абсолютный исторический максимум потребления мощности установлен в энергосистемах Краснодарского края, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании.Накануне, 29 июля, новый летний максимум установлен и в энергосистемах Крыма и Севастополя. Он составил 1687 МВт, что 85 МВт больше предыдущего максимального значения, зафиксированного 18 июля 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара оставила без света Бахчисарайский район Крыма Из-за аномальной жары в Крыму почти 11 тысяч человек остались без света Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, электроэнергия, общество, энергосистема крыма, крым, краснодарский край, кавказ