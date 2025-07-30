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На Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергии - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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На Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергии
На Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергии - РИА Новости Крым, 30.07.2025
На Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергии
В энергосистеме Юга России установлен новый летний максимум потребления мощности, составивший 21 345 МВт. Об этом сообщается на сайте Системного оператора... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T19:09
2025-07-30T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В энергосистеме Юга России установлен новый летний максимум потребления мощности, составивший 21 345 МВт. Об этом сообщается на сайте Системного оператора Единой энергосистемы.Данный показатель на 219 МВт превысил предыдущее значение максимума потребления мощности, зафиксированное 17 июля 2024 года.Диспетчер отметил, что по состоянию на конец июля фактическая среднесуточная температура воздуха на Юге России за два летних месяца почти на два градуса ниже прошлогоднего показателя.Уточняется, что новый абсолютный исторический максимум потребления мощности установлен в энергосистемах Краснодарского края, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании.Накануне, 29 июля, новый летний максимум установлен и в энергосистемах Крыма и Севастополя. Он составил 1687 МВт, что 85 МВт больше предыдущего максимального значения, зафиксированного 18 июля 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара оставила без света Бахчисарайский район Крыма Из-за аномальной жары в Крыму почти 11 тысяч человек остались без света Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света
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новости, электроэнергия, общество, энергосистема крыма, крым, краснодарский край, кавказ
На Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергии

Энергосистема Юга Росси обновила максимум потребления мощности в период экстремальной жары

19:09 30.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЭлектрощитовая
Электрощитовая - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В энергосистеме Юга России установлен новый летний максимум потребления мощности, составивший 21 345 МВт. Об этом сообщается на сайте Системного оператора Единой энергосистемы.

"30 июля 2025 года в объединенной энергосистеме Юга установлен новый максимальный уровень потребления электрической мощности в период экстремально-высоких температур в размере 21 345 МВт при среднесуточной температуре воздуха 27,5 градуса", - говорится в сообщении.

Данный показатель на 219 МВт превысил предыдущее значение максимума потребления мощности, зафиксированное 17 июля 2024 года.
Диспетчер отметил, что по состоянию на конец июля фактическая среднесуточная температура воздуха на Юге России за два летних месяца почти на два градуса ниже прошлогоднего показателя.
"Основными причинами роста потребления мощности в ОЭС Юга и территориальных энергосистемах стало увеличение потребления населением и мелкомоторной нагрузки на фоне пика летнего туристического сезона и установившейся на юге России жаркой погоды", - пояснил оператор.
Уточняется, что новый абсолютный исторический максимум потребления мощности установлен в энергосистемах Краснодарского края, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании.
Накануне, 29 июля, новый летний максимум установлен и в энергосистемах Крыма и Севастополя. Он составил 1687 МВт, что 85 МВт больше предыдущего максимального значения, зафиксированного 18 июля 2024 года.
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